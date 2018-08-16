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腾讯财报看点：游戏增长乏力市值缩水寻求新引擎

腾讯财报看点：游戏增长乏力市值缩水寻求新引擎
2018年08月16日 04:56 第一财经日报
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　　又到了港股“股王”腾讯放榜时，市场的悲观情绪早在财报发布前开始蔓延，经历20年的长途奔跑，如今的腾讯有些疲惫。

　　8月15日晚间，腾讯发布2018财年Q2财报，财报显示2018年第二季度，腾讯总收入为人民币736.75亿元，比去年同期增长30%。公司权益持有人应占盈利178.67亿元人民币，比去年同期下滑2%。

　　游戏业务承压

　　游戏是腾讯的支柱，但如今这个现金牛显得有些力不从心。

　　财报显示Q2网络游戏收入为252.02亿元，同比增长6%，而第一季度腾讯网络游戏收入为287.78亿元，第二季度环比下滑12.36%。其中智能手机游戏业务营收176亿人民币，环比下降19%，在端游方面，腾讯第二季度收入同比下降5%，环比下降8%，为人民币129亿元。

　　在过去的一段时间，腾讯游戏业务走的并不顺畅。

　　虽然《王者荣耀》和《绝地求生》等招牌手游给腾讯带来了相当大的流量，但经历两年多发展的《王者荣耀》已经呈现疲态，根据极光大数据发布的《2018年Q2移动互联网行业数据研究报告》显示，6月王者荣耀的DAU（日活跃用户）为489万，较3月时下滑近20%。与此同时，新游戏《绝地求生》因为迟迟拿不到版号，变现仍待时日。

　　手游增长放缓，端游也遭打击。8月13日，腾讯WeGame平台仅仅上线5天的《怪物猎人：世界》因为部分游戏内容未完全符合政策法规要求，应主管部门要求，执行下架整改，停止游戏售卖，这给腾讯带来不小的打击，也令投资者担忧。

　　从行业来看，整个游戏产业发展也已经开始放缓，大环境愈发艰难。

　　前不久，中国音数协游戏工委发布了《2018年1-6月中国游戏产业报告》，数据显示中国游戏市场实际销售收入1050亿元，同比增长5.2%；端游收入315.5亿元，首次出现下滑。移动游戏同比增长12.9%，相比去年近5成的增速，放缓不少。在这样的大环境前，腾讯游戏很难“独善其身”。

　　寻求增长新引擎

　　通讯社交是腾讯的核心，坐拥着微信、QQ这两大近乎垄断国内社交领域的产品，腾讯的广告业务潜力一直备受期待。

　　腾讯财报显示，截至6月30日，微信和WeChat的合并月活跃账户数达到10.58亿，比去年同期增长9.9%，环比增长1.7%。QQ月活用户8亿人，比前一年下降了5.5%，QQ空间月活5.48亿，下降9.5%，整体来看即时通讯业务面临增长天花板。在社交流量遭遇竞争对手分流的情况下，腾讯大力扶持微视，在内容领域进行了多重布局和投资，但从财报来看新业务还不足以独当一面。

　　在核心业务网络游戏面临增长困境之时，腾讯需要寻找新的业务增长点，广告业务或许能成为其经济增长的新引擎。

　　根据财报显示，腾讯网络广告业务2018年第二季度营收同比增长39%达141.10亿元。社交及其他广告业务收入同比增长55%达93.80亿元，增长主要受微信，主要是微信朋友圈及小程序，移动广告联盟以及QQ看点收入的增长所推动。

　　值得一提的是，在视频领域腾讯保持了较高增长。财报显示腾讯视频的订购用户数达7400万，同比增长121%，这要归功于独播剧《扶摇》和《创造101》的流量带动，相较而言，爱奇艺会员规模达6710万，其中付费会员为6620万。

　　除此之外支付、金融、云服务也表现亮眼，增速超手游。财报显示六月末腾讯支付业务月活跃账户已逾8亿，日均成交量同比上升逾40%，这主要是受益于智能零售的举措及高频小额支付使用场景解决方案，使得线下商业支付笔数保持快速增长，同比增长280%。同时，腾讯云收入同比翻倍。腾讯云目前在全球运营45个可用区，远高于一年前的34个可用区。

　　放缓买买买步伐

　　在投资界腾讯被视为最强投手，是中国最大、最活跃、出手最快、钱最多的投资主体。腾讯一季度财报显示，仅仅是2018年第一季度，腾讯对外投资高达540亿元人民币，是其一季度利润的两倍有余。而从横向上来看，腾讯一季度投资数量比阿里多出一倍有余，比百度多出两倍，若从B轮前投资数量来看，腾讯已经位于VC前三。

　　当市场在讨论腾讯是否沦为一家投资公司，自我创新因此受阻的时候，腾讯在放缓自己买买买的步伐。

　　根据财报显示，今年上半年腾讯花在投资并购上的金额约为794.6亿元，约为其净利润两倍。但与第一季度投资的540亿相比，腾讯第二季度投资并购的金额为254.6亿元，略为放缓。

　　投资也消耗了大量现金储备。根据财报显示，截至2018年6月30日，腾讯的债务净额为353.01亿元，环比增长主要放映就并购项目及媒体内容的付款，以及派发的股息。今年第二季度，腾讯的自由現金流为153.74亿元。

　　为了投资于可促进游戏平台业务发展的游戏直播服务，以及可促进支付及云服务业务发展的智慧零售机遇，腾讯也在通过退出一些现有投资，来支持上述投资的部分资金需求，例如近期已出售于投资公司饿了么及摩拜的权益。

腾讯财报游戏
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