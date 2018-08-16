腾讯：《怪物猎人》后续开发未过审 15款游戏审批中

在腾讯2018年上半年财报会议上，增长乏力的游戏业务仍是分析师关注的重点。

2018年第二季度，腾讯智能手机游戏收入同比增长19%、环比下降19%至176亿元人民币；个人电脑客户端游戏收入同比下降5%、环比下降8%至129亿元。

整个游戏行业经历着一轮寒冬。中国音数协游戏工委公布的报告显示，2018年上半年端游收入315.5亿元，首次出现下滑；手游同比增长12.9%，相比上年同期近5成的增速亦是大幅放缓。

腾讯的产品优势仍在。极光大数据一份报告显示，2018年上半年渗透率前10的手机游戏中腾讯独占6席。

“腾讯上半年很大一个问题是包括《绝地求生》在内的很多手游没有做好变现工作，没有把流量、玩家变成它的利润。”平安财富策略分析师沈润称。

迟迟未能变现的《绝地求生》手游版、未能面世的《绝地求生》端游版是电话会议上分析师关注的重点。

腾讯管理层称，目前《绝地求生》端游版已经进入许可流程，需要一个月时间测试才能上市；《绝地求生》手游版已经发布，刚推出时公司关注的是日活用户数量，《绝地求生》海外版已经实现变现，这已经证明了这款游戏的变现能力，公司非常期待它的商业化。

腾讯管理层称，端游《英雄联盟》中国市场收入跟海外相比有些疲软，在变现上公司会做出调整，年底前会有更好的策略出来。

在游戏发布上，腾讯管理层称以前发布一款新游戏第一个反应是将之进行本地化，迎合当地客户需求，将游戏进行复制和翻译，这是过去的成功模式。未来会对游戏平台进行更多创新，使游戏更简单、更具可玩性。

半年报发布前，已经在We Game上线的《怪物猎人》被下架，这被认为是腾讯近日股价大跌的导火索——2018年以来，腾讯股价跌幅已经超过25%。

腾讯管理层在电话会议上称，《怪物猎人》被下架是一个比较特殊的事件，《怪物猎人》内容已经通过审批得以在WeGame上线，但后续开发内容没有通过审批，是以公司延缓了这款游戏的上架和销售，游戏要做内容方面的调整。腾讯后续会和相关政府部门保持更加紧密联系，做好前期沟通，来确保游戏上架能够更加顺利。

“我们相信游戏通过审批只是一个时间问题。我们目前有15款游戏正在审批中，未来也会发布更多游戏。”腾讯管理层称。