新浪科技> 互联网 > 正文

英语流利说噤声赴美IPO传闻 VIE架构或致计划生变

英语流利说噤声赴美IPO传闻 VIE架构或致计划生变
2018年08月16日 01:55 证券日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　英语流利说噤声赴美IPO传闻 VIE架构或致上市计划生变

　　■本报记者 刘斯会 

　　在中国港股和美股教育概念股集体下挫的背景下，又有一家教育公司准备赴美上市了。

　　近期，有消息称，总部位于上海杨浦区，聚焦英语教学的教育科技公司英语流利说将在今年9月底将赴美上市，且“计划募资3亿美元，估值冲刺20亿美元。”

　　这么有板有眼的数字，就行业惯例而言，空穴来风的概率很小。不过，对于这则消息，英语流利说方面则相当谨慎，对于《证券日报》记者的求证，并不愿意多谈。

　　公开资料显示，英语流利说于2012年9月份创立，定位于人工智能驱动的教育科技公司，旗下产品包括英语流利说、懂你英语、雅思流利说。目前，其累计注册用户超7000万人，用户覆盖175个国家，覆盖中国379个城市。员工方面接近2000人，基数最大的是运营部门。

　　《证券日报》记者在英语流利说官网上发现，公司的宣传点主要聚集在“人工智能技术”，公司对外的形象代表王翌同时也是英语流利说创始人兼CEO，在过去三年在各种媒体上不遗余力得宣传公司在AI上的创新，强调AI与教育是如何结合。

　　在业界看来，现在只有讲AI最具有估值想象空间了，试问，现在又有哪家在线互联网教育公司不谈AI的呢？唯一的区别就在谈得频率。

　　从英语流利说过往的报道来看，最近几个月王翌似乎格外高调了些，谈论AI的频率也比以往多了不少。再结合近期公司拟赴美上市的传闻，这么一前后呼应，似乎多少也能理解了。

　　从官方介绍来看，英语流利说是由中央“千人计划”专家、普林斯顿大学计算机博士、Google 前产品经理王翌和胡哲人、林晖共同创立。四年后的2016年7月份公司就推出了人工智能老师：懂你英语。目前英语流利说已完成C轮融资。 

　　《证券日报》记者根据官方资料梳理了英语流利说的具体融资历程：2013年6月份，获得IDG、GGV、Cherubic Ventures天使轮投资；一年后的2014年6月份，获得GGV、IDG、Cherubic Ventures、Hearst Ventures的A轮投资；紧接着2015年6月份，获得挚信资本、GGV、IDG、Cherubic Ventures、Hearst

　　Ventures 的B轮投资；公司最新的一笔融资是2017年6月份，获得华人文化产业投资基金（CMC）与双湖资本领投，挚信资本、GGV、IDG、Cherubic Ventures、Hearst Ventures跟投的C轮融资。

　　从上面的融资经历可以发现，英语流利说包括天使轮在内共计4轮融资，均未透露具体的融资额，可以说非常低调。

　　不过，这不是重点，重点是，上述每一轮的融资都出现了IDG、GGV、Cherubic Ventures的身影，这透露出的一个信号是，如果英语流利说赴美上市属实，这里非常大的一个概率是它将是以VIE架构的方式。

　　这种架构当初可以，但在目前情况下就存在变数了。8月10日，司法部发布的关于《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》（下称“《送审稿》”）中新增内容“实施集团化办学的，不得通过兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校”。

　　如果普通投资人对这个不了解，资本市场对这个看得非常清楚，换句话说，如果《送审稿》中的协议控制指的是VIE，那么将给教育行业的资本运作蒙上阴影，公司需要重新筹划资本方案。

　　对于已经上市的教育公司需要重新筹划，而对于未上市的来说，VIE架构的教育公司海外上市步伐将增加变数，具体到英语流利说，其股东结构决定了其只能用搭建红筹架构，以协议控制这种方式赴境外上市。 

　　如此看来，不管英语流利说是否回应有关拟在9月底上市的传闻，仅在相关新政下，其为了尽快上市，需要在资本架构上做的调整就已是一个不小的工程了。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有