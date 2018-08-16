英语流利说噤声赴美IPO传闻 VIE架构或致计划生变

英语流利说噤声赴美IPO传闻 VIE架构或致上市计划生变

■本报记者 刘斯会

在中国港股和美股教育概念股集体下挫的背景下，又有一家教育公司准备赴美上市了。

近期，有消息称，总部位于上海杨浦区，聚焦英语教学的教育科技公司英语流利说将在今年9月底将赴美上市，且“计划募资3亿美元，估值冲刺20亿美元。”

这么有板有眼的数字，就行业惯例而言，空穴来风的概率很小。不过，对于这则消息，英语流利说方面则相当谨慎，对于《证券日报》记者的求证，并不愿意多谈。

公开资料显示，英语流利说于2012年9月份创立，定位于人工智能驱动的教育科技公司，旗下产品包括英语流利说、懂你英语、雅思流利说。目前，其累计注册用户超7000万人，用户覆盖175个国家，覆盖中国379个城市。员工方面接近2000人，基数最大的是运营部门。

《证券日报》记者在英语流利说官网上发现，公司的宣传点主要聚集在“人工智能技术”，公司对外的形象代表王翌同时也是英语流利说创始人兼CEO，在过去三年在各种媒体上不遗余力得宣传公司在AI上的创新，强调AI与教育是如何结合。

在业界看来，现在只有讲AI最具有估值想象空间了，试问，现在又有哪家在线互联网教育公司不谈AI的呢？唯一的区别就在谈得频率。

从英语流利说过往的报道来看，最近几个月王翌似乎格外高调了些，谈论AI的频率也比以往多了不少。再结合近期公司拟赴美上市的传闻，这么一前后呼应，似乎多少也能理解了。

从官方介绍来看，英语流利说是由中央“千人计划”专家、普林斯顿大学计算机博士、Google 前产品经理王翌和胡哲人、林晖共同创立。四年后的2016年7月份公司就推出了人工智能老师：懂你英语。目前英语流利说已完成C轮融资。

《证券日报》记者根据官方资料梳理了英语流利说的具体融资历程：2013年6月份，获得IDG、GGV、Cherubic Ventures天使轮投资；一年后的2014年6月份，获得GGV、IDG、Cherubic Ventures、Hearst Ventures的A轮投资；紧接着2015年6月份，获得挚信资本、GGV、IDG、Cherubic Ventures、Hearst

Ventures 的B轮投资；公司最新的一笔融资是2017年6月份，获得华人文化产业投资基金（CMC）与双湖资本领投，挚信资本、GGV、IDG、Cherubic Ventures、Hearst Ventures跟投的C轮融资。

从上面的融资经历可以发现，英语流利说包括天使轮在内共计4轮融资，均未透露具体的融资额，可以说非常低调。

不过，这不是重点，重点是，上述每一轮的融资都出现了IDG、GGV、Cherubic Ventures的身影，这透露出的一个信号是，如果英语流利说赴美上市属实，这里非常大的一个概率是它将是以VIE架构的方式。

这种架构当初可以，但在目前情况下就存在变数了。8月10日，司法部发布的关于《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》（下称“《送审稿》”）中新增内容“实施集团化办学的，不得通过兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校”。

如果普通投资人对这个不了解，资本市场对这个看得非常清楚，换句话说，如果《送审稿》中的协议控制指的是VIE，那么将给教育行业的资本运作蒙上阴影，公司需要重新筹划资本方案。

对于已经上市的教育公司需要重新筹划，而对于未上市的来说，VIE架构的教育公司海外上市步伐将增加变数，具体到英语流利说，其股东结构决定了其只能用搭建红筹架构，以协议控制这种方式赴境外上市。

如此看来，不管英语流利说是否回应有关拟在9月底上市的传闻，仅在相关新政下，其为了尽快上市，需要在资本架构上做的调整就已是一个不小的工程了。