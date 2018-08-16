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腾讯二季度增长不及预期 市值缩水1.3万亿港元

腾讯二季度增长不及预期 市值缩水1.3万亿港元
2018年08月16日 04:07 证券时报
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　　原标题：腾讯二季度增长不及预期 市值缩水1.3万亿港元

　　证券时报记者 余胜良

　　聪明的投资者押中了腾讯半年报，提前跑路的姿态是正确的。腾讯昨日公布的半年报显示，上半年实现营收1472.03亿元，同比增长39%；实现净利411.57亿元，同比增长26%。

　　这看似是一个非常好的业绩，但是腾讯今年一季度净利润232.9亿元，同比增长61%。也就是说，二季度净利润只有179亿元，比一季度低不少，市场预期193亿元。今年上半年的增长，主要是一季度增长拉动。

　　业绩增速放缓

　　如果看同比的话，腾讯2017年第二季度实现净利润163.91亿元，同比增长45%；今年二季度净利润同比有所增长，但幅度不大。

　　Non-GAAP（非通用会计准则）下，腾讯上半年实现净利润380.29亿元，同比增24%，增速进一步放缓。

　　截至15日收盘，腾讯控股股价报336港元，单日跌幅3.61%，市值3.2万亿港元。连续多日下跌后，市值和高点相比跌去1.3万亿港元。

　　和市场此前预测一致，腾讯第二季度业绩增长乏力主要是因为游戏，网络游戏收入增长6%至252.02亿元。该项增长主要是因为智能手机游戏（如《王者荣耀》及《QQ飞车手游》）收入的增长。

　　前不久，中国音数协游戏工委公布上半年游戏市场统计情况，上半年游戏市场实际销售收入1050亿元，同比增长5.2%，端游收入315亿元，首次下滑，移动游戏同比增长12.9%，相比去年近5成的增速下滑不少。

　　今年上半年，由于行业外部因素，比如版号停止发放的影响，游戏产业出现一些波动，但是腾讯游戏的业务基本面没有发生多大变化，如果三季度版号发放情况出现变动，腾讯就能恢复增长。

　　2014年，腾讯移动游戏也曾在高速增长之后回落，经过一段时间蛰伏之后，重新恢复增长。

　　腾讯还有不少引人关注的项目，比如社交网络收入、广告收入。社交网络收入增长30%至人民币168.67亿元。该项增长主要受数字内容服务（如视频流媒体订购及直播服务）贡献的增加所推动。独播剧《扶摇》（根据上市附属公司阅文集团开发的IP创作）获上半年独播电视剧收视率排名第一，自制的综艺节目《创造101》获网络综艺节目收视率排名第一，显示出综艺影视生产环节能力在提升。

　　网络广告业务收入同比增长39%至人民币141.10亿元，其中社交及其他广告收入增长55%至人民币93.80亿元。该项增长主要受微信（主要是微信朋友圈及小程序），这个业务增长速度如此之快，但市场对此并没有给予太大关注，其实谷歌等公司主要就是靠广告收入，只要腾讯维持影响力，广告收入会成为比较恒定的业务板块。

　　“其他业务”有亮点

　　在腾讯半年报中，有一个“其他业务”，其他业务收入录得同比81%及环比10%的增长，主要是由支付及相关金融服务以及云服务的贡献。实际上，这两个业务的潜力不容小觑，目前还在培养环节，没有贡献多少业绩。

　　其中，腾讯云服务收入同比翻倍。腾讯云业务在国内市场排名第二，继续在金融、智慧零售及市政等关键领域的渗透力度，新签若干关键客户。除利用数据分析及AI技术以更好地满足特定行业需求外，还投资并与若干信息系统解决方案供货商建立战略合作伙伴关系，以提供更多定制化云服务，加快向线下行业的扩张，还将进一步扩大全球云基础设施的步伐。

　　另一个是金融服务业务，目前体量其实已经很庞大，很多公司都在进入这个行业，京东和苏宁都有金融培育和分拆的计划，阿里拆分的金融业务已经准备上市。腾讯金融服务业务培养时间颇久，6月末月活跃账户已逾8亿，日均成交量同比上升逾40%，线下商业支付笔数保持快速增长，同比增长280%。商业支付笔数占总交易笔数的比例首次过半。

　　云业务和金融服务业务，这两个板块都非常有潜力，根据海外经验看，互联网巨头天然有垄断基因，有做大的优势。

　　至于微信及WeChat：月活跃账户达10.58亿，同比增长9.9%，但基本已经全民普及，后续增长肯定不会太高。当然，微信作为腾讯基石地位目前牢不可撼。

　　从上述业务上看，除了游戏业务短期难免周期性波动外，微信用户数、广告、增值服务订阅、云业务、金融服务业务等指标都很正常。

　　30多倍估值存争议

　　现在的问题是，腾讯和其它科技类公司一样，面临着估值下调的风险，一部分原因是近些年股价上涨不少，阶段性调整非常正常；另一个原因是因为人民币汇率问题，中概股的收入和盈利以人民币计算，而股价则以美元和港元计算。

　　彭博追踪的51位覆盖腾讯股票的分析师中，有1位建议卖出，其余50位都建议买进，平均目标价显示未来12个月有46%的上涨空间。

　　瑞银资产管理中国股票投资团队主管施斌在邮件回复彭博新闻称，腾讯在2016年来增长动力主要是来自一款游戏《王者荣耀》，短期内确实面临增长趋缓的问题，但就中长期来看，腾讯还有其他尚未收费的游戏，“日后若决定开始收费，未来的利润上升潜力是很大的。”腾讯为他所管理的中国精选股票基金中第一大持股。

　　此外，市场对腾讯目前30多倍的估值认可还有争议，对腾讯增长的空间怎么看将决定腾讯下一步走势。尽管有分析师乐观，但内地投资者已经连续多日卖出腾讯，落袋为安。

　　在卖出腾讯的股东中，大股东Naspers是比较聪明的一位，今年3月份按总价约769.41亿港元出售总股本的2%，减持后仍持有31.17%，仍为腾讯控股股东，Naspers宣布至少未来3年将不会进一步出售股份。

腾讯财报
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