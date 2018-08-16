腾讯上半年净利超411亿增26% 游戏收入占比下滑

每经记者 许恋恋 宗旭 每经编辑 赵桥

▲图片来源：视觉中国

8月15日晚，腾讯控股（00700，HK）发布了2018年第二季度财报，第二季度腾讯总收入达到736.75亿元，净利197亿。上半年腾讯收入达1472亿元，同比增长39%；实现净利411.57亿元，同比增长26%。

不过，腾讯似乎正在遭遇“水逆”。开年后公司股价创下475.72港元/股高点，但随后即呈下跌趋势，截至8月15日收盘，最新股价为336港元/股，市值约为3.2万亿港元。

《每日经济新闻》记者注意到，投资者对腾讯业绩的担心，主要来自游戏业务。腾讯的游戏业务在营收中的占比进一步下降，第二季度手游和端游甚至都出现一定程度的环比下滑。但在游戏之外，腾讯在网络广告、小程序、智慧零售等业务板块正在迎来新的增长点。

游戏收入占比下降腾讯谋出海

2018年，游戏行业日子不好过，行业受版号（游戏出版运营的批文号）收紧政策因素影响，不少新游上线排期因此延后，同时流量成本高企、市场增速放缓也让游戏行业倍感压力。伽马数据最新报告显示，中国游戏市场收入增长和人口增速均创新低。

在此大环境下，腾讯、网易行业巨头也不能独善其身，游戏业务出现疲态，A股多家上市公司亦纷纷下修中报业绩预告。

根据2018年第二季度财报，腾讯网络游戏收入同比增长6%至252.02亿元，不过与一季度相比，下降了12%。值得注意的是，在腾讯营收的盘子里，腾讯游戏的收入占比进一步下降到了34%。游戏收入算在腾讯增值服务业务中，第二季度收入成本同比增长19%至172.53亿元，其中一个主要原因就是手游渠道成本的增加。

财报显示，腾讯第二季度智能手机游戏收入为176亿元，同比增长19%，但是环比下降了19%。腾讯在财报中给出的解释，是由于热门战术竞技类游戏尚未商业化以及新游戏发布排期的影响。

腾讯控股总裁刘炽平在8月15日晚的电话会议中表示，（智能手机游戏收入）环比下跌的原因有三个：第一，用户不再喜欢战术比赛类游戏；第二，7款游戏中有5款是在5月中旬后上市；第三，第二季现有游戏的重点是运营和提高用户量，而不是货币化。

《每日经济新闻》记者从接近腾讯的人士处了解到，腾讯财报中未商业化的战术竞技类游戏也就是大热的吃鸡品类游戏。

手游之外，端游也出现了下滑，第二季度，腾讯端游戏收入为129亿元，同比下降5%，环比下降8%。对此，腾讯给出的理由是由于用户将时间向手游转移，环比下降则是因为淡季影响。不过记者注意到，腾讯的老牌端游在深度运营中依然有所增长，《地下城与勇士》十周年活动带来了季度付费用户及ARPU值的增长。

将热门战术竞技类游戏商业化势在必行。腾讯的爆款游戏《王者荣耀》已经推出新的生存游戏模式。上述接近腾讯的人士告诉记者，游戏收入出现下降除了热门游戏商业化遇阻之外，还有腾讯全面布局功能游戏、极光计划等培育型业务的原因。今年chinajoy期间腾讯方面曾向记者表示，腾讯做功能游戏暂未考虑盈利。

“如果腾讯最终能够获准发布PC版《绝地求生：大逃杀》和《堡垒之夜》，那么该游戏巨头可能会在第三季度走出阴霾。我们预计腾讯网游营收将在今年下半年重拾增长势头。”建银国际分析师罗尼·何称。

腾讯在国内市场上升空间已经较小的情况下，将目光对准国际市场，这也是国内游戏厂商普遍的选择。腾讯表示，未来会抓住合适的国际商业化机会，例如《Arena of Valor》（《王者荣耀》海外版）及《PUBG MOBILE》。根据财报，《Arena of Valor》月流水已逾3000万美元，《PUBG MOBILE》的月流水则超过2000万美元。

游戏以外“多条腿”走路

虽然腾讯最赚钱的游戏增长乏力，即时通讯业务的增长也面临天花板，但在B端业务提早布局让腾讯受益不少。得益于与支付相关服务及云服务的增长，腾讯其他业务第二季度的收入同比增长81%至174.96亿元。

其中，网络广告增速明显，第二季的收入同比增长39%至141.10亿元。社交及其他广告收入增长55%至93.80亿元。该项增长主要受微信（主要是微信朋友圈及小程序）、移动广告联盟以及QQ看点收入的增长所推动。

在支付和云业务板块，智慧零售和小程序是过去半年来腾讯的主要发力点。在腾讯的智慧零售战略中，小程序是腾讯打通线上线下的连接器。尽管腾讯不触碰具体的小程序应用，但是作为一个平台，腾讯看中的是小程序背后所带来的支付业务、广告业务以及云业务的增长。

智慧零售在腾讯的战略地位显而易见，今年3月，腾讯公司副总裁林璟骅在公开演讲中表示，腾讯已成立“智慧零售战略合作部”来推动能力创新与整合腾讯的智慧零售，也是与阿里的新零售正面抗衡。

此前有投资人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，腾讯做智慧零售并不完全是为与阿里对抗，也并不是完全为利润增长，而是真正看到了线下领域零售的潜力。

可以看到，在过去的一段时间里面，腾讯一直忙着将小程序与其他数字工具（如微信支付）整合，扩大小程序的功能与用途，为更广泛的垂直领域行业提供定制解决方案。微信公开课讲师臧静表示，2018下半年小程序的“要事”之一就是开放生态，鼓励和拥抱插件以及第三方服务商，更加注重服务商自身成长、服务商与用户联系。

截至目前，微信小程序已经累积了100万+发布上线的小程序，150万+的开发者和5000+的第三方平台。而小程序中的小游戏商业合作也进一步拓展。3月28日，小游戏团队公布了小游戏的商业模式，小游戏广告组件已开启内测。

在财报中，腾讯特别提到，受益于智能零售的举措及高频小额支付使用场景解决方案，线下商业支付笔数保持快速增长，同比增长280%，商业支付笔数占总交易笔数的比例首次过半。在小程序的帮助下，腾讯也加大了在金融、智慧零售及市政等关键领域的渗透力度，云服务收入同比翻倍。