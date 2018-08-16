经常一车难求 北京减少的两成共享单车都去哪了？

北京减少的两成共享单车都去哪了？

近日，北京朝阳区一条小路的边上，密密麻麻地堆积着废弃的共享单车。 新京报记者 陈维城 摄

8月13日，一辆搬家的汽车带走了一辆哈罗单车。 新京报记者 陈维城 摄

4月5日，阜通地铁站外，共享单车占领了人行道、非机动车道。图/视觉中国

“共享单车是怎么了？想用的时候找不到，不用的时候一大堆”，最近在北京五棵松附近上班的郭女士常常吐槽共享单车“不好找”。

跟郭女士一样抱怨共享单车“用车难”问题的用户不在少数。新京报记者近日前往北京前门、国瑞城、百子湾以及天通苑等地进行调查采访，不少用户表达了目前共享单车使用中的一些不便之处。

日前，北京市交通委披露，北京市共享自行车运营车辆总数已较去年9月最高峰时下降了近两成。2017年9月，北京市交通委下发通知落实对共享自行车实施总量调控政策。

作为“重资产、重运营”的行业，运维管理、骑行体验时刻影响着用户对于共享单车的评价。在各地共享单车“坟场”不断涌现，车辆损坏率不断提高的情况下，共享单车何去何从？

用户上下班经常“一车难求”

8月14日早上7时，每天搭乘地铁上下班的周浩（化名）步行了约十分钟来到地铁房山线的长阳站，顾不得额头还渗着汗珠，便熟练地安检、刷卡，然后加入到挤车的洪流中。“找不到共享单车很不方便。这几天早晨还不算热，但步行一公里多还是会出汗。下午下班的时候就不好受了”。周浩已经记不清这是今年夏天以来第几次出门找不到共享单车了。

周浩住在房山区长阳镇附近的小区，在海淀区西二旗的某大型互联网公司上班。往返于房山线长阳站和16号线马连洼站的列车，承载了他不远千里来到这个城市的全部梦想。他居住的小区距离长阳站不到两公里，这个距离用周浩的说法是“说长不长说短不短，步行太累打车浪费”。

去年春天开始，周浩一直用共享单车往返于家与地铁站，以及地铁站与公司间的“一公里”道路。那段时间，他每天早上从家出来，在小区门口或者路边扫码打开一辆共享单车，几分钟之后，他已经开始进站了。“那个时候车很多，摩拜、小黄车都很多，即使有时出门晚了，大部分车被人骑走了，在附近找一找，还是能找到的。”周浩说，到了西二旗附近的马连洼，出了地铁也能很快找到共享单车骑到公司。

然而，变化在今年春夏之交的时候发生了。周浩发现，从家里出来和从地铁站出来后，找不到共享单车的次数越来越多，尽管以前也有这种情况，但是没有现在这么频繁。“今年夏天最热的时候，我几乎每次都找不到车，偶尔能找到一辆就像中大奖一样得靠运气”。而且，据周浩观察，原来的小黄车和摩拜现在在长阳这边几乎销声匿迹了，倒是哈罗单车逐渐多起来。即便是这样，仍然在用车高峰时“一车难求”。

有人说单车不好找，是潮汐现象造成的，即早上都涌到地铁站、公交站等地方，傍晚又回流到小区门口。但周浩认为不全是这个原因，单车损毁多、运营跟不上也是主要原因之一。“有一次，我在路边连续找了四辆哈罗单车，结果二维码都被抠掉了，没法用。还有一次，接连扫了三辆小黄车，因为是故障车均未打开。”

如果共享单车长期“找车难”，周浩就考虑再买辆自行车。以前，他买过两辆自行车，一辆新车骑了没几天，放地铁站外边丢了。第二辆是旧点的二手车，坏了以后没地方修，扔在车棚成了无主车。

北京共享单车总量较去年9月降两成

周浩的经历具有普遍性。居住在朝阳区翠成馨园小区的王楠（化名）最近也感受到了这种变化。她家小区距最近的地铁7号线欢乐谷景区站也有一公里多的路程。早些时候，她经常在小区附近找一辆共享单车骑到地铁站，到10号线呼家楼站出来后，再骑一辆共享单车到单位，这样她可以节省十几分钟的时间。但是现在，她也面临“找车难”的问题。“出门没有车，出了地铁也没有车，共享单车没以前方便了。”王楠感叹道。

新京报记者近日分别在北京前门、国瑞城、百子湾以及天通苑等地进行调查采访，不少用户反映了共享单车使用中的一些情况。

“今年年初开始，共享单车的分布越来越不均衡了，有些主干道很难看到车，而国贸、双井等人流量大的地方聚集了很多单车。”用户李先生称，现在共享单车的运维人员减少了许多，单车的调配跟不上了。

有这种体验的用户不在少数。“我住在劲松，在大郊亭附近工作，也就三四公里的路，以前会骑单车上班，最近有时候都快走到公司了还没找到单车。现在的单车数量太少了，而且有的地方特别集中，有的地方就没有。”用户林霞（化名）称。

现在能用的单车数量确实有所减少，有业内人士向新京报记者表示，这一现象并不仅仅在北京出现。由于前期过量扩张，后来部分城市对单车投放量提出要求，企业在一些城市主动减量。

比如武汉市，今年6月实有共享单车约103万辆，严重超出其非机动车空间承载能力，有关部门对该市共享单车总量分批实施调减。摩拜、ofo小黄车、哈罗单车首批将共缩减15万辆，年底完成。

近日，北京市交通委数据显示，目前北京市共9家共享自行车运营企业，运营车辆总数已控制在191万辆左右，较去年9月最高峰时的235万辆下降近两成。此外，杭州、广州、深圳等地共享单车总量也呈下降趋势。

单车投放放缓的背后，是公司运营思路的调整。哈罗单车表示，共享单车竞争已经从规模和量的扩张转向理性竞争，如何利用智能技术精细化运营是行业重要议题。现在行业逐渐意识到，共享单车要实现可持续的发展，同行之间、用户之间、管理部门之间的互动和博弈都是必要的。

“共享单车一窝蜂攻城略地的景象已经一去不复返，在盲目扩张后，监管介入以及一些企业经营出现问题使得单车总量减少，共享单车将进入精细化运营阶段。”互联网分析师季城认为。

共享单车损坏得多了，剩下的就少了

能用的单车难找，跟其损坏率越来越高有莫大的关系。

“我上回看到一个人骑共享单车，骑着骑着脚蹬子掉了。”用户马小姐表示，“ofo小黄车的坏车率比较高，一般要扫两三辆才能找到一辆能用的”。

“最近扫共享单车经常碰到坏车，不知道为什么，最多一次扫了4辆才找到一辆好的。可能有的人知道它是坏车，就把它随便放那。”用户张宇（化名）介绍自己最近的骑行经历时说。

“有时候扫开才知道是坏车，有链子掉了的、脚蹬子撞歪的、刹车不灵甚至有轮子不转的，但钱已经扣了又不能退，能凑合骑的我就凑合骑，不能骑的只好放弃了，还白浪费了一次用车费用。”用户李先生说，还有好多人在共享单车上加私锁，把二维码涂掉，共享单车成了“私人单车”。

据媒体报道，上海市街头完好的共享单车数量不到60%，上海市自行车行业协会秘书长郭建荣介绍，“行业标准要求上市运营的共享单车完好率应该达到95%以上。从目前的运营情况看，（相关企业）肯定不达标。”

共享单车损坏率高，一定程度上是此前无度竞争留下的后遗症。有知情人士介绍，ofo小黄车与摩拜在扩张竞争时，快速上线了一批车辆，这批车辆折损率较高，加之风吹日晒，骑行体验不尽如人意。

另外，共享单车一般投放使用三年应更新或报废。以此来看，最早一批投放的车辆使用时期已超过两年，加之日晒雨淋、人为破坏，这些共享单车骑行体验变差也有章可循。

8月14日，摩拜方面告诉新京报记者，随着运营时间和骑行里程的增长，车辆产生损耗，不少车辆面临维修及报废。摩拜单车将与资源回收行业合作，推进共享单车的回收及资源再生利用等合作，打造共享单车的批量拆解和回收再利用产业。

除了损坏，也有不少单车散落在河道、废弃厂房甚至五环路等地方。去年底，杭州市下城区在清理河道时，从淤泥里发现了包括ofo、哈罗、小鸣单车等各个牌子的单车200多辆。

共享单车为什么会走进“坟场”？

据车辆监测数据，在北京局部区域共享单车的月活跃度不足50%，近一半车辆处在闲置状态；成都市有35%的共享单车处于不活跃状态。大量的共享单车损坏或无法使用影响市政交通，于是各地出现了不少共享单车“坟场”。

今年7月底，摄影师吴国勇利用半年时间，走访北京、厦门、武汉等20多个城市，拍下32个共享单车坟场，用图片、视频等形式展现了共享单车“坟场”的震撼景观。

日前，新京报记者来到北京一处共享单车“坟场”。该场地占地约40亩，堆满了各种品牌的废旧共享单车。当地一位村民称，这里停放着近10万辆共享单车，“每天都有三轮车将收集的废旧单车送过来”。

在记者街头采访的过程中，不少用户认为共享单车“坟场”的出现是企业管理不善造成的，“不管单车放在哪儿，定位都能查到并进行整理啊，车堆得到处都是，我觉得是厂家回收不及时”，林霞说。

共享单车“坟场”的出现确实与企业过量投放分不开。有业内人士告诉记者，面对无序乱放的共享单车，一些城市管理部门对车辆进行收集整治，并对管理不规范企业进行处罚。但有些企业车辆太多，根本管不过来，也就放任不管了。

不少单车被丢进“坟场”，与运维跟不上也有很大关系。

一些城市对共享单车运维员配比做出过规定，比如杭州要求，运维人员配备标准为120辆单车配备1名运维人员；武汉要求按照不低于车辆投放量千分之五的比例配备运维人员。而随着共享单车“退烧”，资本不再青睐，不少企业缩减了运维投入。

新京报此前报道，2018年春节后，共享单车大量运维人员被辞退。据一些运维人员介绍，目前共享单车公司普遍采用第三方外包的方式来做运维，克扣工资、突然辞退等普遍存在。这也导致了共享单车运维人员大量流失。

互联网分析师季城认为，共享单车丢进“坟场”不仅浪费资源，也污染环境。但如何回收利用多余的共享单车考验企业与相关部门。

“大部分是锈的，也有很多是新的，但日晒雨淋慢慢就不能骑了。”面对“坟场”里五颜六色的共享单车，村民觉得很可惜。

中国政法大学传播法副教授朱巍认为，共享单车“坟场”不能只靠“处罚”解决，需要回归市场处理，如由用户认领可获优惠券奖励等，既解决了“坟场”问题，也提高了车辆活跃度与存量。

新京报记者 陈维城

实习生 游佳颖 陈诗怡

王殊艺 位威

■ 调查

70%受访用户希望加强运维

近日，新京报记者在北京前门、国瑞城、百子湾以及天通苑等商圈、地铁站附近随机采访共享单车用户，就共享单车骑行体验、运维管理等情况进行调查。此次共随机采访30位用户，包括不同性别的青少年、青年、中年等年龄段用户，涵盖了学生、上班族、游客等多种人群。

受访用户对不同单车各有偏爱

调查中，对于最喜欢的共享单车品牌（可多选），有57%的用户表示喜欢摩拜，ofo小黄车也获得了26.7%用户青睐，23.3%的用户喜欢小蓝单车。

“小蓝单车挺好骑的，摩拜单车也还行。我最喜欢用小蓝车，但是它比较少，所以一般用摩拜吧。”一名中年男子表示。

“我喜欢摩拜，感觉摩拜的车结实一点，小黄车感觉挺脆弱的。”一位用户称，摩拜单车数量较多，骑行体验中规中矩。一位学生用户表示，“最喜欢摩拜，因为摩拜不用交押金。”

“小黄坏车比较多，摩拜骑起来有点重，我还是喜欢小蓝。”一位上班族对小蓝单车好评不断。小蓝单车因其车身轻便、损坏率低，有一批忠实用户，但由于目前限投等因素，数量并不多，但其也获得了23.3%的用户支持。

“我比较喜欢用小黄车，车身轻巧，骑着也不错。”朝阳一位男性用户表示。小黄车目前的车辆比较多，当然损坏率也相对较高，“经常遇到没气儿、没座，甚至轮子坏了的情况。”

ofo小黄车有不少的忠实骑行用户，“喜欢用小黄车。因为我一直用小黄车，没用过其他牌子的车。”此次街访中ofo获得了26.7%用户青睐。

超七成受访者认为损坏率高

此次街访中76.7%的用户认为目前共享单车损坏率高。

“坏车率非常高，很多还是人为破坏的，有些车二维码被抠掉了，有的车座子、脚蹬子被拆，还有的轮胎被扒开，反正很多种，我不知道为什么有人这么干。”国瑞城附近一位中年用户表示。

还有用户表示，现在使用共享单车就像“抽奖”，好车的概率并不高。

在天通苑地铁站，一位女学生告诉记者，“坏车率特别高，可能小黄车坏得最多吧，有时扫两三辆后才能扫出好的。”在调查中，像这位学生一样要扫两三辆才能找到一辆好车的人不在少数。

“有次骑车骑到一半，链子断了，只能推到路边换一辆了。”在国瑞购物中心，一位正在做兼职的男生告诉记者。

采访中，有23.3%的受访者认为共享单车的坏车率不算高。“坏车率不是特别高，但就是有时会有故障，不好骑。”也有受访者将今年与去年的坏车率进行对比，认为“去年坏车率挺高的，今年还好”。

70%受访者希望加强运维管理

运维管理是此次采访调查中较关注的话题。70%的受访者表示希望能多一些运维管理者来管理共享单车。

“我家门口好多乱堆乱放的单车，多一点管理者可能会更好一点。”有市民表示。

“共享单车的整个基数非常大，但是真正参与维修的人员比较少，起码在学校附近我的感受是这样的。”一学生用户称。

16.7%的用户认为共享单车的分布不太均匀。“我要从石库门走到大郊亭来找单车，数量太少了。有的地方特别集中，有的地方就没有。”

此外在优惠活动方面，一位女性上班族表示，“希望可以给经常骑的人优惠多一点。”还有一位女士表示，“希望再便宜点。”

“共享单车坟场是浪费啊。”不少用户对于共享单车“坟场”表示担忧。