新浪科技> 互联网 > 正文

经常一车难求 北京减少的两成共享单车都去哪了？

经常一车难求 北京减少的两成共享单车都去哪了？
2018年08月16日 00:57 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　北京减少的两成共享单车都去哪了？

　　近日，北京朝阳区一条小路的边上，密密麻麻地堆积着废弃的共享单车。 新京报记者 陈维城 摄

　　8月13日，一辆搬家的汽车带走了一辆哈罗单车。 新京报记者 陈维城 摄

　　4月5日，阜通地铁站外，共享单车占领了人行道、非机动车道。图/视觉中国

　　“共享单车是怎么了？想用的时候找不到，不用的时候一大堆”，最近在北京五棵松附近上班的郭女士常常吐槽共享单车“不好找”。

　　跟郭女士一样抱怨共享单车“用车难”问题的用户不在少数。新京报记者近日前往北京前门、国瑞城、百子湾以及天通苑等地进行调查采访，不少用户表达了目前共享单车使用中的一些不便之处。

　　日前，北京市交通委披露，北京市共享自行车运营车辆总数已较去年9月最高峰时下降了近两成。2017年9月，北京市交通委下发通知落实对共享自行车实施总量调控政策。

　　作为“重资产、重运营”的行业，运维管理、骑行体验时刻影响着用户对于共享单车的评价。在各地共享单车“坟场”不断涌现，车辆损坏率不断提高的情况下，共享单车何去何从？

　　用户上下班经常“一车难求”

　　8月14日早上7时，每天搭乘地铁上下班的周浩（化名）步行了约十分钟来到地铁房山线的长阳站，顾不得额头还渗着汗珠，便熟练地安检、刷卡，然后加入到挤车的洪流中。“找不到共享单车很不方便。这几天早晨还不算热，但步行一公里多还是会出汗。下午下班的时候就不好受了”。周浩已经记不清这是今年夏天以来第几次出门找不到共享单车了。

　　周浩住在房山区长阳镇附近的小区，在海淀区西二旗的某大型互联网公司上班。往返于房山线长阳站和16号线马连洼站的列车，承载了他不远千里来到这个城市的全部梦想。他居住的小区距离长阳站不到两公里，这个距离用周浩的说法是“说长不长说短不短，步行太累打车浪费”。

　　去年春天开始，周浩一直用共享单车往返于家与地铁站，以及地铁站与公司间的“一公里”道路。那段时间，他每天早上从家出来，在小区门口或者路边扫码打开一辆共享单车，几分钟之后，他已经开始进站了。“那个时候车很多，摩拜、小黄车都很多，即使有时出门晚了，大部分车被人骑走了，在附近找一找，还是能找到的。”周浩说，到了西二旗附近的马连洼，出了地铁也能很快找到共享单车骑到公司。

　　然而，变化在今年春夏之交的时候发生了。周浩发现，从家里出来和从地铁站出来后，找不到共享单车的次数越来越多，尽管以前也有这种情况，但是没有现在这么频繁。“今年夏天最热的时候，我几乎每次都找不到车，偶尔能找到一辆就像中大奖一样得靠运气”。而且，据周浩观察，原来的小黄车和摩拜现在在长阳这边几乎销声匿迹了，倒是哈罗单车逐渐多起来。即便是这样，仍然在用车高峰时“一车难求”。

　　有人说单车不好找，是潮汐现象造成的，即早上都涌到地铁站、公交站等地方，傍晚又回流到小区门口。但周浩认为不全是这个原因，单车损毁多、运营跟不上也是主要原因之一。“有一次，我在路边连续找了四辆哈罗单车，结果二维码都被抠掉了，没法用。还有一次，接连扫了三辆小黄车，因为是故障车均未打开。”

　　如果共享单车长期“找车难”，周浩就考虑再买辆自行车。以前，他买过两辆自行车，一辆新车骑了没几天，放地铁站外边丢了。第二辆是旧点的二手车，坏了以后没地方修，扔在车棚成了无主车。

　　北京共享单车总量较去年9月降两成

　　周浩的经历具有普遍性。居住在朝阳区翠成馨园小区的王楠（化名）最近也感受到了这种变化。她家小区距最近的地铁7号线欢乐谷景区站也有一公里多的路程。早些时候，她经常在小区附近找一辆共享单车骑到地铁站，到10号线呼家楼站出来后，再骑一辆共享单车到单位，这样她可以节省十几分钟的时间。但是现在，她也面临“找车难”的问题。“出门没有车，出了地铁也没有车，共享单车没以前方便了。”王楠感叹道。

　　新京报记者近日分别在北京前门、国瑞城、百子湾以及天通苑等地进行调查采访，不少用户反映了共享单车使用中的一些情况。

　　“今年年初开始，共享单车的分布越来越不均衡了，有些主干道很难看到车，而国贸、双井等人流量大的地方聚集了很多单车。”用户李先生称，现在共享单车的运维人员减少了许多，单车的调配跟不上了。

　　有这种体验的用户不在少数。“我住在劲松，在大郊亭附近工作，也就三四公里的路，以前会骑单车上班，最近有时候都快走到公司了还没找到单车。现在的单车数量太少了，而且有的地方特别集中，有的地方就没有。”用户林霞（化名）称。

　　现在能用的单车数量确实有所减少，有业内人士向新京报记者表示，这一现象并不仅仅在北京出现。由于前期过量扩张，后来部分城市对单车投放量提出要求，企业在一些城市主动减量。

　　比如武汉市，今年6月实有共享单车约103万辆，严重超出其非机动车空间承载能力，有关部门对该市共享单车总量分批实施调减。摩拜、ofo小黄车、哈罗单车首批将共缩减15万辆，年底完成。

　　近日，北京市交通委数据显示，目前北京市共9家共享自行车运营企业，运营车辆总数已控制在191万辆左右，较去年9月最高峰时的235万辆下降近两成。此外，杭州、广州、深圳等地共享单车总量也呈下降趋势。

　　单车投放放缓的背后，是公司运营思路的调整。哈罗单车表示，共享单车竞争已经从规模和量的扩张转向理性竞争，如何利用智能技术精细化运营是行业重要议题。现在行业逐渐意识到，共享单车要实现可持续的发展，同行之间、用户之间、管理部门之间的互动和博弈都是必要的。

　　“共享单车一窝蜂攻城略地的景象已经一去不复返，在盲目扩张后，监管介入以及一些企业经营出现问题使得单车总量减少，共享单车将进入精细化运营阶段。”互联网分析师季城认为。

　　共享单车损坏得多了，剩下的就少了

　　能用的单车难找，跟其损坏率越来越高有莫大的关系。

　　“我上回看到一个人骑共享单车，骑着骑着脚蹬子掉了。”用户马小姐表示，“ofo小黄车的坏车率比较高，一般要扫两三辆才能找到一辆能用的”。

　　“最近扫共享单车经常碰到坏车，不知道为什么，最多一次扫了4辆才找到一辆好的。可能有的人知道它是坏车，就把它随便放那。”用户张宇（化名）介绍自己最近的骑行经历时说。

　　“有时候扫开才知道是坏车，有链子掉了的、脚蹬子撞歪的、刹车不灵甚至有轮子不转的，但钱已经扣了又不能退，能凑合骑的我就凑合骑，不能骑的只好放弃了，还白浪费了一次用车费用。”用户李先生说，还有好多人在共享单车上加私锁，把二维码涂掉，共享单车成了“私人单车”。

　　据媒体报道，上海市街头完好的共享单车数量不到60%，上海市自行车行业协会秘书长郭建荣介绍，“行业标准要求上市运营的共享单车完好率应该达到95%以上。从目前的运营情况看，（相关企业）肯定不达标。”

　　共享单车损坏率高，一定程度上是此前无度竞争留下的后遗症。有知情人士介绍，ofo小黄车与摩拜在扩张竞争时，快速上线了一批车辆，这批车辆折损率较高，加之风吹日晒，骑行体验不尽如人意。

　　另外，共享单车一般投放使用三年应更新或报废。以此来看，最早一批投放的车辆使用时期已超过两年，加之日晒雨淋、人为破坏，这些共享单车骑行体验变差也有章可循。

　　8月14日，摩拜方面告诉新京报记者，随着运营时间和骑行里程的增长，车辆产生损耗，不少车辆面临维修及报废。摩拜单车将与资源回收行业合作，推进共享单车的回收及资源再生利用等合作，打造共享单车的批量拆解和回收再利用产业。

　　除了损坏，也有不少单车散落在河道、废弃厂房甚至五环路等地方。去年底，杭州市下城区在清理河道时，从淤泥里发现了包括ofo、哈罗、小鸣单车等各个牌子的单车200多辆。

　　共享单车为什么会走进“坟场”？

　　据车辆监测数据，在北京局部区域共享单车的月活跃度不足50%，近一半车辆处在闲置状态；成都市有35%的共享单车处于不活跃状态。大量的共享单车损坏或无法使用影响市政交通，于是各地出现了不少共享单车“坟场”。

　　今年7月底，摄影师吴国勇利用半年时间，走访北京、厦门、武汉等20多个城市，拍下32个共享单车坟场，用图片、视频等形式展现了共享单车“坟场”的震撼景观。

　　日前，新京报记者来到北京一处共享单车“坟场”。该场地占地约40亩，堆满了各种品牌的废旧共享单车。当地一位村民称，这里停放着近10万辆共享单车，“每天都有三轮车将收集的废旧单车送过来”。

　　在记者街头采访的过程中，不少用户认为共享单车“坟场”的出现是企业管理不善造成的，“不管单车放在哪儿，定位都能查到并进行整理啊，车堆得到处都是，我觉得是厂家回收不及时”，林霞说。

　　共享单车“坟场”的出现确实与企业过量投放分不开。有业内人士告诉记者，面对无序乱放的共享单车，一些城市管理部门对车辆进行收集整治，并对管理不规范企业进行处罚。但有些企业车辆太多，根本管不过来，也就放任不管了。

　　不少单车被丢进“坟场”，与运维跟不上也有很大关系。

　　一些城市对共享单车运维员配比做出过规定，比如杭州要求，运维人员配备标准为120辆单车配备1名运维人员；武汉要求按照不低于车辆投放量千分之五的比例配备运维人员。而随着共享单车“退烧”，资本不再青睐，不少企业缩减了运维投入。

　　新京报此前报道，2018年春节后，共享单车大量运维人员被辞退。据一些运维人员介绍，目前共享单车公司普遍采用第三方外包的方式来做运维，克扣工资、突然辞退等普遍存在。这也导致了共享单车运维人员大量流失。

　　互联网分析师季城认为，共享单车丢进“坟场”不仅浪费资源，也污染环境。但如何回收利用多余的共享单车考验企业与相关部门。

　　“大部分是锈的，也有很多是新的，但日晒雨淋慢慢就不能骑了。”面对“坟场”里五颜六色的共享单车，村民觉得很可惜。

　　中国政法大学传播法副教授朱巍认为，共享单车“坟场”不能只靠“处罚”解决，需要回归市场处理，如由用户认领可获优惠券奖励等，既解决了“坟场”问题，也提高了车辆活跃度与存量。

　　新京报记者 陈维城

　　实习生 游佳颖 陈诗怡

　　王殊艺 位威

　　■ 调查

　　70%受访用户希望加强运维

　　近日，新京报记者在北京前门、国瑞城、百子湾以及天通苑等商圈、地铁站附近随机采访共享单车用户，就共享单车骑行体验、运维管理等情况进行调查。此次共随机采访30位用户，包括不同性别的青少年、青年、中年等年龄段用户，涵盖了学生、上班族、游客等多种人群。

　　受访用户对不同单车各有偏爱

　　调查中，对于最喜欢的共享单车品牌（可多选），有57%的用户表示喜欢摩拜，ofo小黄车也获得了26.7%用户青睐，23.3%的用户喜欢小蓝单车。

　　“小蓝单车挺好骑的，摩拜单车也还行。我最喜欢用小蓝车，但是它比较少，所以一般用摩拜吧。”一名中年男子表示。

　　“我喜欢摩拜，感觉摩拜的车结实一点，小黄车感觉挺脆弱的。”一位用户称，摩拜单车数量较多，骑行体验中规中矩。一位学生用户表示，“最喜欢摩拜，因为摩拜不用交押金。”

　　“小黄坏车比较多，摩拜骑起来有点重，我还是喜欢小蓝。”一位上班族对小蓝单车好评不断。小蓝单车因其车身轻便、损坏率低，有一批忠实用户，但由于目前限投等因素，数量并不多，但其也获得了23.3%的用户支持。

　　“我比较喜欢用小黄车，车身轻巧，骑着也不错。”朝阳一位男性用户表示。小黄车目前的车辆比较多，当然损坏率也相对较高，“经常遇到没气儿、没座，甚至轮子坏了的情况。”

　　ofo小黄车有不少的忠实骑行用户，“喜欢用小黄车。因为我一直用小黄车，没用过其他牌子的车。”此次街访中ofo获得了26.7%用户青睐。

　　超七成受访者认为损坏率高

　　此次街访中76.7%的用户认为目前共享单车损坏率高。

　　“坏车率非常高，很多还是人为破坏的，有些车二维码被抠掉了，有的车座子、脚蹬子被拆，还有的轮胎被扒开，反正很多种，我不知道为什么有人这么干。”国瑞城附近一位中年用户表示。

　　还有用户表示，现在使用共享单车就像“抽奖”，好车的概率并不高。

　　在天通苑地铁站，一位女学生告诉记者，“坏车率特别高，可能小黄车坏得最多吧，有时扫两三辆后才能扫出好的。”在调查中，像这位学生一样要扫两三辆才能找到一辆好车的人不在少数。

　　“有次骑车骑到一半，链子断了，只能推到路边换一辆了。”在国瑞购物中心，一位正在做兼职的男生告诉记者。

　　采访中，有23.3%的受访者认为共享单车的坏车率不算高。“坏车率不是特别高，但就是有时会有故障，不好骑。”也有受访者将今年与去年的坏车率进行对比，认为“去年坏车率挺高的，今年还好”。

　　70%受访者希望加强运维管理

　　运维管理是此次采访调查中较关注的话题。70%的受访者表示希望能多一些运维管理者来管理共享单车。

　　“我家门口好多乱堆乱放的单车，多一点管理者可能会更好一点。”有市民表示。

　　“共享单车的整个基数非常大，但是真正参与维修的人员比较少，起码在学校附近我的感受是这样的。”一学生用户称。

　　16.7%的用户认为共享单车的分布不太均匀。“我要从石库门走到大郊亭来找单车，数量太少了。有的地方特别集中，有的地方就没有。”

　　此外在优惠活动方面，一位女性上班族表示，“希望可以给经常骑的人优惠多一点。”还有一位女士表示，“希望再便宜点。”

　　“共享单车坟场是浪费啊。”不少用户对于共享单车“坟场”表示担忧。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有