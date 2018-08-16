ofo退出西雅图 “缺钱”现连锁反应？

2017年12月11日，澳大利亚悉尼街头，有头盔的ofo小黄车。 图/视觉中国

8月14日，美国圣地亚哥市当地媒体KUSI NEWS报道，ofo将于8月31日全面退出西雅图市场，45天内退回用户押金。这些自行车被圣地亚哥的一个回收中心以3美元/辆的价格收购。此前7月30日，西雅图市议会通过法案，要求共享单车企业每年支付25万美元的经营许可证，ofo方面称不会续约。

近日，ofo宣布将在两个月内减少在澳大利亚两个城市的业务，并着手关停澳大利亚业务。此外，ofo小黄车还被爆出将暂别德国市场，计划中止多数美国业务，以及宣布停止中东地区的业务运营。至此，ofo小黄车进入全球20个国家的200座城市的海外战略开始走向收缩。根据媒体公开报道，近期ofo将从印度、以色列、中东、澳洲、德国、美国、西班牙、韩国等8个国家和地区撤出或暂停业务。

与此同时，ofo在国内陷入融资危机，各种出售传闻层出不穷，从欠债15亿元到卖身15亿美元，虽然公司层面不断否认，但有ofo员工告诉记者，公司内部已经人心浮动。ofo将何去何从？

中国留学生调查：海外市场收缩

就在一年前的8月17日，ofo在西雅图投放了1000辆共享单车，开始进军美国市场。

“以前我家周围还有，但感觉现在少很多了。骑ofo小黄车第一次是免费的。美国人觉得小黄车挺好的，因为很方便。现在新出了一种电动的，感觉原来的单车都被替代了。”在美国亚利桑那州坦佩市的子昱辰告诉新京报记者。

西雅图的两位留学生表示没有骑过ofo小黄车。“学校附近和市中心见过大量的共享单车。感觉挺多的，利用率挺高的，费用好像是1美元一次不限时间，周围的朋友有骑的，但是留学生很少，主要是美国人。”周楷为表示。

近日，澳大利亚悉尼和墨尔本的两位留学生向新京报记者表示，在当地没有见过ofo小黄车，但见过其他公司的共享单车。“墨尔本街上很少有骑的，骑自行车也是全是骑自己的自行车。”

据澳大利亚媒体报道，OFO、Obike、Reddy Go是澳大利亚三大共享单车公司，但它们都表示要撤出澳大利亚市场。

“在全球范围内，每辆自行车的使用率每天大约3-8次不等。墨尔本和布里斯班的使用率明显低于其他城市。根据运营商提供的资料，澳大利亚每辆自行车每天大约有0.3至0.4次旅行。”澳大利亚昆士兰科技大学研究发现。

美国媒体认为，共享单车依靠高人口密度的城市地区和用户的频繁使用来实现盈利。对于骑行时间超过5到10分钟的路程，这样的交通方式并不舒适。

因此，人口密度低、分布广的美国城市并不需要此类服务。此外，美国人不太能容忍让大量自行车停放在人行道和小街小巷里，而便捷的停放对于这些服务来说必不可少。

澳大利亚媒体报道，ofo方面表示，退出澳大利亚市场是公司作出的战略性决定，将以国际视野聚焦优先市场。与此同时，新京报记者注意到，除了暂停澳大利亚以及多数美国业务，德国、西班牙、中东地区也在此次撤退之列。

据留学生反映，国外多地区规定，骑行单车须佩戴头盔，否则有可能违反当地规定。为此，ofo在澳洲等地推出了有头盔的小黄车，此举无疑会推高成本。

据消息人士透露，由于战略考虑，ofo小黄车将只在巴黎、米兰和伦敦三个欧洲城市运营。面对全球范围的业务调整，新京报记者多次联系ofo小黄车，截至发稿并未获得具体的回应。

资深互联网观察家丁道师认为，“共享单车海外路线更多地是宣传公关，炒作大于实际的落地。实际对当地的交通运输的缓解，以及绿色出行的帮助非常有限。”

ofo的上一轮融资还能花多久？

ofo小黄车最近一轮融资在2018年3月份。当时ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。该轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。

在此之前，ofo小黄车创始人戴威先后两次通过动产抵押的方式，将共享单车作为质押物，以此获取阿里巴巴共计约17.7亿元人民币的融资。

“重资产、重运营”打破了资本对于共享单车的盈利憧憬。经过2017年行业厮杀之后，摩拜投身美团怀抱。哈罗单车凭借“农村包围城市”的发展战略赢得了一席之地，获得蚂蚁金服、复星集团等青睐。唯有戴威苦苦坚守。

6月，《财新周刊》报道称，一名了解ofo财务情况的人士提供的截至5月中旬的ofo财务数据显示：ofo对供应商欠款12亿元左右，城市运维欠款近3亿元，合计欠款15亿元，押金余额35亿元左右。账面可动用现金不足5亿元。

该消息随即遭到ofo方面紧急辟谣，否认上述报道。

6月16日，ofo小黄车取消全国范围内支付宝芝麻信用免押金骑行政策。此举引发业内疑问：小黄车真的没钱了吗？

有业内人士推算，ofo每个月用于运维的支出可能就要2.5亿元。还有说法称，ofo每月的运维加调度成本为3亿至4亿元，这还不算员工工资和其他费用。以后者计算的话，ofo在3月份的8.66亿美元（约合60亿元人民币）融资已经过去5个月，在理想情况下，从8月算起，不够花10个月。此说法未获ofo证实。

7月5日，摩拜单车宣布无门槛免押金福利覆盖全国运营城市，无任何条件限制，新用户只须轻松扫码，即可开启骑行，逾2亿摩拜用户可享受免押金骑行服务。这也是摩拜“卖身”美团后，在押金问题上主动出击。

面临裁员、滴滴强行收购未果、戴威最后的坚持、阿里与蚂蚁金服转而扶持哈罗单车等种种困境，ofo小黄车的前途备受关注。

“卖身”消息频出，ofo“否认三连”

被爆出挪用押金与资金紧张后，ofo频频传出被合并或收购的传言。5月15日，据南华早报报道，ofo已拒绝滴滴的潜在收购要约。有知情人士告诉新京报记者，阿里在这次谈判中支持了ofo的决定。不过随后，ofo联合创始人于信在朋友圈否认了该消息。

接近此次谈判的另一知情人士告诉新京报记者，原本阿里支持滴滴收购ofo的，不知为何最后变卦了。事后，知情人士告诉新京报记者，“戴威之所以拒绝滴滴的收购，是因为滴滴没有发起正式收购邀约。”

“ofo小黄车能挺过去就独立发展，挺不过去就被收购。”接近ofo的知情人士认为，“即使ofo被收购，对于创始团队来说也未必是坏事，名利都有了。”ofo小黄车财务投资人不再参与融资，目前的融资渠道受阻。

7月底，有媒体报道称，ofo和滴滴的谈判或已接近尾声，双方正在就价格问题做最终谈判。于信再次否认，称“不存在的事”。

进入8月，新京报记者从多个信源处了解到，ofo和滴滴已经就收购一事有过多次接触。有知情人士透露，收购价格还在进一步降低。“收购价格也在15亿美元左右。”多家媒体也报道了该消息。

随后，ofo小黄车发布声明称，多家媒体发布关于“ofo和滴滴谈判已经接近尾声”的相关内容，类似言论皆为不实信息。

此前2018年4月3日，摩拜是以27亿美元的价格“卖身”美团。

资深互联网观察家丁道师认为，ofo小黄车已经错过了最佳出手的机会了，海外市场收缩也必然影响其估值，未来一段时间的运营有待观察。

ofo的盈利自救能否成功？

ofo小黄车资金紧张已是不争的事实。在戴威的要求下，ofo开始了开源节流的求生行动。除了取消信用免押金，开始了动态计费。部分城市采用起步价+分钟+里程的计费标准。

ofo在App内上线信息流服务功能“看看”，内设看点、图片、视频、体育、财经、社会、科普、读报等频道。ofo方面称，ofo作为现成的流量入口，从出行工具衍生出资讯平台，为ofo的商业化发展带来新的可能。

此外，新京报记者注意到，天眼查工商资料显示，7月4日ofo小黄车变更经营范围，增加了设计、制作、代理、发布广告的项目。知情人士告诉新京报记者，“ofo看好定制单车，探索企业定制个性化的车辆在ofo平台运营的商业模式。”

上述探索虽然短时间内难以成规模，但相关媒体报道，ofo开始卖车身广告，车身广告最低的价位是160元/辆/月，加了车轴部分广告的品牌定制是2000元/辆/月，最低一个月起订，单个城市起售门槛为100辆。

“从目前实际运营来看，商业化运营的成效目前并不明显。”独立互联网分析师季城认为，ofo小黄车在自身骑行体验不佳的情况下，其他企业很难有信心参与商业合作。

“ofo的状态你看新闻也知道。”ofo分公司员工杨生（化名）告诉记者，此前他负责当地的运维管理，目前打算辞职，“还是早做准备吧。”

新京报记者 陈维城 实习生 王殊艺 童北晨