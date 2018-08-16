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净利降2% 腾讯能否继续“王者荣耀”

净利降2% 腾讯能否继续“王者荣耀”
2018年08月16日 00:57 新京报
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　　净利降2% 腾讯能否继续“王者荣耀”

　　新京报讯 （记者白金蕾）8月15日，腾讯控股于盘后发布了2018年半年业绩报表，腾讯第二季度营收736.8亿元人民币，同比增长30%，净利润179亿元人民币，同比下降2%，环比下降23%，各项数据均低于市场预期。当日，其大股东Naspers大跌10%，创2008年以来最大单日跌幅。

　　在业绩发布前的交易日中，腾讯控股股价下挫3.61%，收于每股336港元，创2017年10月以来新低。

　　在腾讯控股一季报中，其游戏业务环比止跌，针对B端的云计算、金融业务大涨，也无法抵挡其下滑脚步，其一季报发布到目前股价跌幅超20%。

　　腾讯控股自2004年上市以来涨幅超过400倍，2017年在香港股市飙升114％表现抢眼，并在2018年1月底创下每股474.6港元的高点纪录，至目前的每股336港元，最高点与目前价格跌幅29.20%，市值蒸发超13194.7亿港元，约合人民币11596.1亿元。

　　尽管如此，投行并未转向看空。彭博社数据显示，在其追踪的51位覆盖腾讯股票的分析师中，仅1位建议卖出，其余50位都建议买进，平均目标价显示未来12个月有46%的上涨空间。

　　面对上述两极化分析，投资者有反问，“王者”腾讯还能否再次荣耀？

　　“现金牛”乏力 游戏收入环比下降12%

　　包含网络游戏、客户端游戏、社交网络等业务的增值服务是腾讯控股名副其实的“现金牛”，但本季度遇到了困难，投资者对腾讯控股未来的担忧也来源于此。

　　本季度，其增值服务业务收入为420.69亿元，较上年同期的368.04亿元同比增长14%，较上季度的468.77亿元环比下降10.26%。

　　具体而言，网络游戏收入人民币252.02亿元，同比增长6%，环比下降12.42%；社交网络收入人民币168.67亿元，同比增长30%，环比下降6.81%。由此不难看出，增值服务的环比下降，主要是由于网络游戏业务的环比下降所致。

　　这也是继2017年四季度后，其网络游戏业务再次出现环比下滑。2017年第4季腾讯网络游戏收入243.67亿元，同比增长32%，但环比出现罕见下滑，下滑9%。这引发市场对其网络游戏能否持续盈利的质疑，腾讯控股股价即下跌5.02％。腾讯最大的股东Naspers也当日宣布抛售2%的腾讯股票，进一步加剧了市场的恐慌。

　　市场分析认为，腾讯控股网络游戏业务收入下降，有短期内新老游戏交替、政策影响等因素，也有长时间内多种娱乐手段对游戏行业的挑战。

　　具体而言，腾讯旗下《王者荣耀》虽然生命周期较长，但活跃用户也开始衰减。极光大数据发布的《2018年Q2移动互联网行业数据研究报告》显示，6月王者荣耀的DAU（日活跃用户）为489万，较3月时下滑近20%。

　　“吃鸡”类手游《绝地求生：刺激战场》《绝地求生：全军出击》的日活用户虽然在6月分别达到4172万和723.8万，却迟迟未能拿到版号，还不能开始商业化。多位受访分析人士认为，《王者荣耀》的生命周期到来，以及两款“吃鸡”游戏迟迟不能开展商业化，是影响腾讯手机游戏营收增长的原因之一。

　　排队拿“准考证”阻碍游戏发展

　　如何确保手机游戏许可证和电脑游戏版号快速到位，是腾讯游戏面临的一大困境。

　　昨日的业绩会上，腾讯称，“现在暂停了手机游戏的许可证，这主要是出于监管的问题，我们有很多游戏都在排队等待许可，目前有15款游戏拿到许可。”

　　而8月13日，在相关监管机构接到举报，并取消了相关资质文件后，腾讯在其电脑游戏平台WeGame下架了《怪物猎人：世界》，第二天其股价下跌3.4%。

　　WeGame是由腾讯游戏平台TGP升级而来，是一款PC游戏平台。自去年9月1日上线后，WeGame原定的发行计划因审核原因不断搁浅，只能上一些中小规模的游戏，曾遭受玩家和投资者的质疑。在此背景下，WeGame版《怪物猎人：世界》被停止发售，对腾讯WeGame平台的影响不言而喻。

　　《怪物猎人：世界》拿到了版号却遭下架，和《刺激战场》因没有版号而一直无法收费，都成了腾讯游戏面临的障碍。

　　腾讯游戏表现欠佳背后，是整个国内游戏市场的低迷。前不久，中国音数协游戏工委（GPC）公布了《2018年1-6月中国游戏产业报告》，数据显示中国游戏市场实际销售收入1050亿元，同比增长5.2%；端游收入315.5亿元，首次出现下滑。移动游戏同比增长12.9%，相比去年近5成的增速，放缓不少。腾讯的主要竞争对手网易同样表现不佳，半年报发布后股价大幅下挫。

　　此外，短视频、长视频、阅读、音乐等娱乐形式也在抢占属于游戏的时间。富国沪港深价值精选基金经理汪孟海称，一些新的娱乐方式在2018年对腾讯的游戏端有所冲击，冲击是否可控仍待观察。

　　■ 焦点

　　用户花在朋友圈和小程序上的时间增加

　　虽然传统“现金牛”业务表现不及预期，但腾讯控股针对B端企业服务的业务持续增长。

　　腾讯控股第二季度财报显示，其网络广告业务收入141.10亿元，同比增长39%，环比增长32%。具体而言，得益于《创造101》等综艺节目的火爆，以及广告旺季的带动，腾讯的媒体广告业务同比增长16%，环比增长43%；得益于朋友圈广告资源的增多、小程序开拓的新广告资源，腾讯社交广告及其他广告收入同比增长55%，环比增长27%。

　　除了传统针对B端的广告业务外，小程序和小游戏将成为腾讯未来针对B端的发力重点。在上月结束的微信公开课中，腾讯方面称，2018年下半年小程序的“要事”之一就是开放生态，鼓励和拥抱插件以及第三方服务商，更加注重服务商自身成长、服务商与用户联系。

　　财报显示，包含云计算、第三方支付等其他业务收入174.96亿元，同比增长81%，环比增长9.61%。腾讯方面提供的数据显示，其已上线小程序超过100万个；超过150万开发者加入小程序的开发；每日人均打开小程序次数为4次；54%的打开次数为用户主动打开。

　　腾讯控股总裁刘炽平表示，微信用户花在朋友圈和小程序上的时间有所增加，目前，微信小程序DAU很快增长到2亿，主要受益于小游戏及工具。他指出，第二季智能手机游戏业务环比下跌19%，主要有三个原因，第一，用户不再喜欢战术比赛类游戏；第二，7款游戏中有5款新游戏是在5月中旬后上市的；第三，第二季现有游戏的重点在运营和提高用户量，而不是货币化。

　　腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在财报发布后称：“我们在与原生应用程序互补的小程序平台上，已建立了一个具规模的开发者生态系統、庞大的用户群及广泛的应用场景，这对我们支付、广告及云服务发展的贡献正逐步增加。”

　　短视频尚在发力 投资意见两极分化

　　在基于微信小程序的生态逐渐建立之时，腾讯旗下另一个即时通讯软件QQ却遭遇“危机”，其多个运营数据连续三个季度下滑。在本季度，QQ月活跃账户数比去年同期下降5.5%至8.03亿；QQ空间月活跃账户数比去年同期下降9.5%至5.48亿；QQ空间智能终端月活跃账户数比去年同期下降7.3%至5.43亿。

　　QQ尚在谋求转型中，比如在短视频领域，QQ相比微信显得激进很多。在2018年一季报时，腾讯首次披露了QQ的内置新闻信息流服务“QQ看点”的用户规模，财报显示，QQ看点的日活跃账户超过8000万。同时，QQ看点由于优化了短视频推送功能，其短视频播放量同比增长300%。

　　在本次二季报中，腾讯进一步公布了QQ系短视频的数据：QQ看点和手机QQ浏览器合计的日页面浏览量及每日短视频播放量分别同比增长55%及300%以上。

　　QQ看点是腾讯信息流阵营的重要产品，在此之前已经连续四次被腾讯财报提及。

　　业绩表现不及预期，腾讯控股是否还值得持有？彭博社数据显示，在其追踪的51位覆盖腾讯股票的分析师中，仅1位建议卖出，其余50位都建议买进，平均目标价显示未来12个月有46%的上涨空间。

　　摩根士丹利在8月3日发布报告将腾讯控股从中国内地及香港股市关注名单中剔除，纳入华润电力。但摩根士丹利称，在调出腾讯前，早已调出了阿里京东。此次调出是因大盘不好对科技股集体避险，并非不看好腾讯后市。摩根士丹利还称，以华润电力取代腾讯，是继续其对目前市场环境的防守性看法。

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