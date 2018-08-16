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洋模特在中国：三个月赚一套房 超过22岁没活接

洋模特在中国：三个月赚一套房 超过22岁没活接
2018年08月16日 00:38 新浪科技-自媒体综合
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　　来源：天下网商　　

　　✎文｜孙姗姗 编辑｜陈晨

　　这是一群栖居在中国互联网世界中的美丽候鸟。

　　每年夏天，她们都会从东欧等国如候鸟般迁徙而来，为中国电商最集中爆发的下半年，做提前的准备。三个月一过，再返回母国。

　　她们中的一个美少女坐在我对面，眉飞色舞地描述今年6月第一次来到中国后的心情，“amazing。”她叫Mari，来自乌克兰，一个素来以盛产美女著称的东欧国家。不出意外，她在中国三个月的收入，将是乌克兰人年平均工资的数倍。

　　
这早有先例。去年夏天，一位来中国工作的20岁立陶宛姑娘，回去就在当地买了一套房子，比同龄人提前实现一大人生目标。

　　不必惊讶他们的吸金能力，因为这并不是份轻松的差事。40度的高温下，姑娘们穿着羽绒衣，不间断地摆着pose；周围没有一点遮挡措施，现场直接穿脱换衣。多的时候她们一天要拍几百件衣服。

　　说到这，你一定能猜到她们的身份——洋模特。几十年前，大量中国年轻人前往前苏联国家学习如何建设新中国。如今，越来越多的东欧国家年轻人来到中国“淘金”。

　　在不知不觉间，这些年轻的少女们也早已参与到全球化的贸易格局之中，在互联网的力量下实现更大的价值，并不断上演着“北京人在纽约”的中国版故事。

　　候鸟

　　Mari终于等到了自己的16周岁。这是如今洋模特允许进入中国工作的最小年龄。

　　一年前，她在社交网站Instagram上看到不少做模特的网友，出于好奇去询问，才得知很多都是来中国淘金的洋模特。她们会在当地签约一家模特经纪公司，再由后者联系到中国的模特经纪公司，双向签约，三方签订3个月的工作合约，以此形成输送机制。

　　Mari的新世界就这样被打开了。

　　为了这一天的到来，Mari在本国用一年时间做好基础准备，展开系统的模特培训。当16岁时，Mari已长成172公分的高个，再加上欧罗巴人种黄金的头身比例，立体的五官，成为模特的先天优势。

Mari在学着写中国字Mari在学着写中国字

　　今年6月，尚在读高中的Mari利用为期三个月的假期，独自一人乘坐飞机，来到了电商之都杭州。接下来，中国的经纪公司英模文化，将全权负责她在中国的一切事务。

　　一份阿里1688调研发布的数据报告，进一步概括了在华洋模特的全貌。在中国，像Mari这样的洋模特的总规模大约为1万人，3000人属于专业模特，其余7000人则为业余模特，比如留学生等。

　　她们的平均年龄在16－20岁之间，以服装模特为主，其中的70%活跃在阿里平台。专业模特的签证时长为90天，大都集中在7—9月。这个时间段是他们的假期，也是双11、圣诞季和黑五电商备货网拍的高峰。

　　三分之一的模特每天都有订单，三分之一干一天休一天，剩下的很少有订单。五官、身材、气质、镜头感、年龄、肤色和国籍等都会影响模特身价。

　　亚洲市场更偏好白肤色模特，因此俄罗斯、乌克兰等东欧国家的模特依旧是外模主力，而随着跨境电商兴起，欧美市场需求变大，小麦色模特也变得枪手，拉美地区、混血模特比例上升。

　　她们就像是一群栖居在中国互联网世界中的美丽候鸟。而Mari是生活在其中的一员。

　　土壤

　　Mari的中国情节，是她家庭情感的延续。

　　她的父母亲都是生态学家，研究人类面临的人口、资源、环境等几大问题，尤其对中国感兴趣。在她12岁时，妈妈便为她报名了一个培训班学习中国功夫，结果一练就是五年。之后，她爱屋及乌，爱上中国。她在当地获得过不少武术冠军，在原先的规划中，她梦想着将来的某一天，可以到中国参加比赛。

　　模特扰乱了计划，却为她带来提前来到中国的机会。“我觉得实现了梦想。”她说，“有一天会带父母一起过来。”

　　大部分类似的美少女来到中国寻找机会，几乎都缘自母国经济的持续低迷。以乌克兰为例，直到现在，这个拥有近4000万人口的东欧国家的支柱产业之一依旧是农业，再加上历经2013-2014年的政治危机，乌克兰因此付出巨大经济代价，GDP出现负增长。

　　据乌克兰独立新闻社报道，乌政府预计2018年国内平均月工资将达到1万格里夫纳，折合人民币近2500元。相比之下，在中国，洋模特的时薪就高达1000-3000元，一天通常拍摄上百套服装，工作8小时左右。即便中国和国外的经纪公司分别抽成40%和10%，但短暂停留中国后的回报，依旧远高于本国平均收入。

　　另一方面，前苏联国家轻工业的缺失，导致国内很难形成规模的模特市场。一位俄罗斯模特曾对《环球时报》记者说，在她的家乡，当模特挣不了多少钱，大多是以交换方式，比如在特定的商店换取衣服。还有一些女孩，纯粹是免费当模特。

　　不同家庭、国家的经济土壤，孕育着不同的产业发展模式。2010年之后，中国的外模市场被不断催生。

　　中国有着深厚的服装产业基础，是世界上最大的服装生产和出口国。当代工时代过去，时尚和设计行业崛起，服装市场有了提升品牌整体形象的诉求。与此同时，电商平台占据的市场份额加大，图片、模特成为网购链路中的重要一环，专业摄影师和时尚媒体兴起。

　　如果说国产厂家们还只是想要显得洋气、上档次，那么对姜峰这样的阿里1688跨境专供商家来说，洋模特更是刚需。1688跨境专供是阿里旗下的出口电商一站式货源服务平台，超过10万家中国企业为阿里速卖通、亚马逊、Wish、eBay、Lazada等跨境出口平台提供供应链服务。面对全球220个国家和地区，洋模特有着巨大的市场需求。

　　2009年，当姜峰开始做跨境生意时，大都通过演艺公司找走秀模特拍照。几年后，市场需求增加，模特行业逐渐形成完整的经济产业链，经纪公司、摄影基地、摄影师、化妆师等，就像一个模特经济的共同体。而互联网思维下诞生的拼单共享、集成化运营，同时也让模特成本降低，实现收益最大化。

　　Mari签约的上海英模文化发展有限公司，便在这一波浪潮中完成转型。英模成立于2004年，前期主要聚集在走秀、会展和艺人等领域的模特培养，通常以国内模特为主。2010年开始，英模为电商平台输送大批模特。

　　Matty是英模杭州分公司的业务总监，在她刚开始带模特时，业务需求远没有这么庞大，整个公司也就5、6个洋模特。但现在，英模的电商模特业务收入占比高达9成，杭州和上海两地长期保持的洋模特数量，分别为20多个和40多个。

　　据称，在杭州滨江的一个楼盘内，英模为公司的国内国外模特们租下了40多套房子，通常3－4人合住一套。Mari和几个东欧洋模特就合住在杭州滨江宝龙城附近的一个小区。这是一个三居室，住了五六个人。Mari和另一个女孩挤在一间十几平米的房间，每人一张行军床。

外国少女也爱打中国扑克外国少女也爱打中国扑克

　　放眼杭州，已经有20余家模特经纪公司。电商让中国企业实现全球买和全球卖，加速了全球多样化人才的流动。而一定程度上，这群姑娘则成了中国制造、世界经济和贸易格局的晴雨表。

　　偏见

　　在模特经纪行业从事10余年，Matty在5、6年前回到江西上饶老家时，还会听到村里长辈这样的质问：“模特不是什么正经行业。”

　　这并不是空穴来风。去年，《环球时报》在一篇报道洋模特的文章中写道，美国模特梅瑞迪斯·哈特姆曾在知名的时尚模特界博客网站上发文，回忆“中国岁月”。其中就提到了绕不开的性话题，哈特姆的加拿大模特朋友被要求“招待”一名商人，报酬是1万元人民币一晚。

　　在面对外界的妖魔化言论，以及行业中或许存在的灰色地带时，Matty觉得无奈，但只能小心翼翼地维护自己钟爱的事业。“零几年的时候被邀请或要求一起去吃饭，怕被传言就直接拒绝一切，2011年之后，大家都知道模特是干什么的，吃饭才会一起去了。”

　　在模特筛选、制度制定和模特培训上，英模也在逐渐完善成更加严格的标准。

　　并不是每一个国外经纪公司推荐的洋模特都能被中国接收。市场和商家们的要求提高，英模如今挑选洋模特的比例也严格到20:1。这还不够，来到中国前，洋模特们还要签署一份条约，包括不能夜不归宿、不能携带陌生人进入公寓等。曾经一位洋模特就因为违反了其中一条，被立刻遣送回国。经纪公司也会通过奖励等方式，鼓励室友相互举报。 

　　“但现在基本上不会有（偏见）了。”在Matty看来，个人和公司的力量毕竟有限，真正让平民百姓知道模特是正当职业的，是爆发式发展的电商。

　　近年来，北上广的外模正逐渐转移到杭州、深圳、福建等地，市场也从过去展会、画册需求转换为电商网拍为主。而最集中的地域，和电商、尤其是跨境电商发展程度保持强相关。

　　以阿里巴巴和淘宝的大本营杭州为例，洋模特们80%的业务是为电商商家拍摄照片。而在阿里1688跨境专供平台，基本上所有服饰商家都会选择洋模特。

　　生存

　　到杭州一个多月，Mari习惯了与陌生的外国室友同居。他们会一起打牌，讨论每天的工作，或者一起相约在小区跑步。但少女们也有偶尔放纵的时候，比如跑出去吃个火锅，或是吃一些膨化零食。她们通常170公分左右的身高，体重需保持在100－105斤。“有了小肚子，不用我们提醒，订单量会直接发出警告。” Matty说。

惊讶的是，她们熟练使用筷子惊讶的是，她们熟练使用筷子

　　在短暂的职业生涯里，洋模特们必须和自己的身体发育做对抗。不少洋模特因为身体发育过快导致订单锐减。比如一个在圈内被称为“巴西小王子”的男模特，因为体型在一年内壮实了很多，工作量从一周20小时减少到6小时。

　　Mari不太外出，最常去的地方是西湖，但几乎只能利用晚上的时间。商家们可不会主动向一个新人模特抛出橄榄枝，Mari需要不断去试镜，才有可能赢得宝贵的拍摄机会。平均一天下来，Mari会有2、3次试镜，目前成功接到的订单并不多，但好歹跨出了第一步。

　　帮助模特对接商家资源是模特公司最重要的工作之一。此外每个月，公司还会为他们安排一期电商培训课程，从表情、肢体到动作，事无巨细。Matty最近培养的一个立陶宛的爆款模特，一天下来赚了9万元，一个单品在电商平台上销售超过千万元。

　　此前在拍画册时，模特们一年只需拍3、4次，现在电商卖家上新频繁，因此摄影周期较短，通常一个月就要拍6-10次。快速更迭的拍摄频率，导致电商拍摄标准也不断变化。但不管怎么变，Matty觉得，画面一定要是很自然的。

　　模特长期为品牌服务，并成为品牌形象中不可分割的一部分的案例，Matty几年来都没有碰上几个。大多数时候，模特队伍需要保持新鲜。

　　做了7年情趣用品跨境生意，阿里1688商家及时雨从未与某一个模特保持长期合作。因为产品的特殊性，他常常一个季度上一次新，一次30个款式，根据系列和风格挑选不同模特，“经常换，想在不同模特身上呈现不同的效果，不能让买家看厌。”

　　于是，Matty总是一边一遍遍地给模特们灌输标准，另一边又不断寻找新人。

　　归宿

　　电商模特的门槛不高，周期短，Matty说，她们一般不会选择年纪超过22岁的模特，“中国商家需要少女感，超过22岁他们就认为不少女了。”身份、模式、价格这些与生具来的基因，注定了这个行业像快餐一样快速。

　　Mari曾遇到过一位来自白俄罗斯的模特，工作时会选择尽量不透露自己的年龄——23岁。“要是大家知道我年龄，我可能赚得就少了。”她说。

　　而且，在尝试了几年国内洋模特拍摄后，像姜峰这样的商家在品牌升级时，主动放弃了这一便捷的路径。为了打进欧美中高端市场，他不惜用此前十倍的价格，聘请国际超模拍摄产品。

　　或是青春饭，又或是标准变高，都让来中国淘金的年轻姑娘们面临更残酷的现状。

　　年纪到了之后，洋模特中的一部分或者直接在中国开店，或者转型为服装设计师、国外经纪公司经纪人。但大多数人，会像候鸟一样飞回自己的祖国。生活回归平静，去上学或者工作，结婚生子，皮囊老去。曾经远在中国的一切似乎与他们不再发生关联。

　　如今，也因为社交环境的变化，一些洋模特转型成了网红，但前提条件是中文好，能跟粉丝形成互动。

　　但无论之后如何，Mari现在的小目标是，“有朝一日可以看到自己的图片。”她已经会熟练使用速卖通和淘宝购买衣服。尽管乌克兰的网络远不如中国发达，但年轻人们已早早地接触到电商，对中国并不陌生。准确地说，他们中的很多人都有自己的亚洲偶像。

　　Mari的手机屏保和相册里，都是中国、韩国当下炙手可热的男明星。她最喜欢前韩国男子组合exo的中国队员吴亦凡和鹿晗，眼下最哈的是因综艺节目《偶像练习生》选拔出来的组合nine percent。来中国后，她还特意去了粉丝见面会，就为了当面见到蔡徐坤和范丞丞。

　　附：阿里1688发布在华洋模特调研报告

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