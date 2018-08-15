照片分享应用Instagram被黑客入侵 用户信息被篡改

新浪科技讯 北京时间8月15日晚间消息，Facebook旗下照片分享应用Instagram的许多用户日前表示，他们的账号在本月被黑客入侵。

报道称，许多用户近日突然发现自己的Instagram账户被注销。当用户费尽力气重新登录后，发现自己的头像、个人资料和联系人信息等均被篡改。

这些用户称，他们的头像被改成了迪士尼或皮克斯的卡通人物形象，而与该账户相关联的电子邮件地址也被改成了一个“。ru”的俄罗斯域名。更有甚者，一些用户虽然采用了“双重认证”机制，但还是被黑客关闭。

对此，Instagram已在“帮助中心”页面上专门设立了相关问题的解答，但据用户表示，其实际效果并不明显。

一位受影响的Instagram用户称：“Instagram让我们找回账户的解决方案非常可笑，因为电子邮件和链接都已被篡改。”有用户称，他们恢复了自己的账户，但整个过程相当麻烦。

Instagram是一款支持iOS和Android平台的移动应用，允许用户在任何环境下抓拍下自己的生活记忆，选择图片的滤镜样式后，一键分享至各个社交平台上。2012年，Facebook以10亿美元收购了Instagram。(李明)