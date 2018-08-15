恒大系“占领”FF中国 贾跃亭呢？

此次恒大FF的揭牌，意味着恒大将汽车业务纳入自己的高科技版图，新能源汽车成为恒大高科技落地的一个重要出口。

在8月2日获得国家工商总局同意办理名称预先核准之后，8月14日，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司（以下简称“恒大FF”）在广州正式揭牌。

天眼查信息显示，恒大FF的注册时间为2018年8月7日，注册资本金20亿美元，法定代表人为彭建军，登记机关为广州市南沙区市场和质量监督管理局。恒大集团总裁兼法拉第未来集团董事长夏海钧在现场称，上周，他们通过恒大法拉第未来控股（香港）有限公司登记注册了恒大FF。

据了解，这是法拉第未来（Faraday Future，以下简称“FF”）在中国的运营总部，将全面负责FF在中国的技术研发及所有生产经营管理。

更早之前的7月24日，FF在中国的关联企业睿驰智能汽车（广州）有限公司更名为恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司，法定代表人由王志刚变更为彭建军，财务负责人由李晋变更为刘俊。

在恒大最新官方口径中，彭建军是恒大高科技集团副总裁、恒大健康产业集团有限公司董事会副主席兼恒大FF董事长。今年7月，恒大集团董事局主席许家印视察位于洛杉矶的FF总部时，他与夏海钧均在陪同队列。

原广汽丰田董事长、恒大高科技集团副总裁袁仲荣担任恒大FF总裁，原广汽丰田副总经理高景深担任COO。

刘俊的最新头衔是恒大FF副总裁，与其一起从恒大集团调任过来担当副总裁的，还有刘浩、沈立柱、王全喜。

上述8位组成恒大FF的管理层阵容，同时出现在揭牌仪式现场。值得关注的是，这一高管队列中并没有FF的人员。一名接近恒大的知情人士告诉经济观察网，FF仅负责技术输出，未来恒大FF所有的生产、经营、管理业务全部由恒大负责。

从实操动作来看，FF的恒大“印记”正在逐渐强化。经济观察网从恒大内部确认，此次恒大FF的揭牌，意味着恒大将汽车业务纳入自己的高科技版图，新能源汽车成为恒大高科技落地的一个重要出口。

揭牌仪式上，彭建军释放了恒大FF的十年规划，他说，10年后，恒大FF将在中国华东、华西、华南、华北和华中地区建设五大研发生产基地，年产能计划达到500万辆，FF91、FF81等多系列多车型产品面向全球市场，覆盖高端、中端及入门级。

恒大与FF的正式结缘，始于6月25日，恒大健康以约67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，间接获得香港时颖公司与FF原股东成立的合资公司Smart King 45%股权，成为最大股东。

根据收购公告显示，在Smart King的任何年度及特别股东大会上，贾跃亭等FF原股东持有的每股股份配有10票投票权，恒大持有的每股股份只配有1票投票权。

但彼时恒大设立了一个约束条件：若贾跃亭等人无法在2019年第一季度兑现首批电动车量产交付的承诺，将被收回上述投票权及对Smart King的实际控制权。

FF的首款量产产品是FF91。6月7日，FF位于美国洛杉矶的汉福德工厂已获得当地政府的许可，并委托位于加州圣佛南多市的商业建筑商Bernards作为总承包商，汉福德工厂的建成投产将成为首批FF 91按期交付的关键。

彭建军透露，目前FF91首台白车身已运抵美国汉福德生产基地，整车组装工作正在紧张进行，包括工程测试在内的各类严格测试也在同步推进，确保在2019年第一季度FF91按时达到量产的目标。

8月14日，恒大健康收报13.96港元，升7.72%。自宣布入主至今一个多月以来，恒大健康的收盘价从6月25日的4.61港元一路飙升到13.96港元，涨幅高达202.82%；公司市值则从6月25日的398.3亿美元上涨至8月14日的1206.1港元。