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马云身边有高人

马云身边有高人
2018年08月15日 19:03 新浪科技综合
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　　中国外交正在发生微妙而深远的变化！

　　来源：牛弹琴公众号 

　　（一）

　　有一种感觉，中国外交正在发生微妙而深远的变化。

　　这里面，当然有中国外交官的艰苦努力，但也有很多非职业外交官的重大贡献。

　　讲两个最近的例子：

　　1，马云刚刚去了趟非洲，一如既往地给非洲青年布道，传播他的梦想；但有一件事，却让人不由不点赞。8月7日，他在开普敦请来50名非洲一线巡护员，给他们颁奖，每人奖金3000元美金。他设立的这个巡护员奖励基金项目，将持续10年，总奖金额为150万美元。

　　2，8月12日，世界大象日，姚明在Instagram上传了自己与大象合影的照片，他并且呼吁说：“世界大象日快乐，请一起加入我和动物保护组织来帮助减少对濒危野生动物的需求，向象牙说不。帮助我们去告诉家人和朋友们在生活中拒绝购买象牙。”

　　都让人刮目相看。

　　我是爱看纪录片的，纪录片里的非洲的动物，最野性、最神奇、最耐看。

　　但必须承认，对非洲大象，中国人是有原罪的。因为偷猎者想要的是象牙，而相当多数的象牙制品，最终流入的是中国。

　　是某些中国人的贪婪，加剧了大象的苦难。有时，甚至是滴着血的残冷。

　　成年非洲象的象牙，一般长达2米，三分之二露在口腔外，剩下三分之一牢牢插在头骨里。为了取出一根完整的象牙，盗猎者要么直接砍掉大象的头，要么就割掉它的鼻子和大部分的脸。

　　据统计，在一个世纪前，非洲大陆大象数量还有500万头，现在，这个数目只有40万出头了。过去5年间，还有15万头大象死于盗猎，几乎每15分钟，就有一头大象被杀。

　　如果象牙交易持续，非洲大象这一物种，将可能在15年内灭绝。我们的后世子孙，就像我们现在只能在博物馆看到猛犸象一样，或许也只能在博物馆看到非洲大象了。

　　因为非洲大象，中国人的名声很不好，甚至在不少地方，臭名昭著。

　　终于，现在有中国人站出来了，跑到非洲，用实际行动来帮助保护野生动物。

　　有朋友说，不少获奖的非洲巡护员就很诧异：我们保护这些动物，就是防那些与你们中国人勾结的盗猎者；现在，万万没想到，你们中国人来给我们发奖了。

　　真是太阳打西边出来了。

　　当然，也显示了马云的过人的聪明。150万美元，对他的亿万财富来说，只是九牛一毛，但通过这一公益活动，肯定会在全世界收到一片赞誉之声。马云身边有高人啊。

　　但如果只是这种看法，那就显得小家子气了。

　　我总认为，中国外交正在发生微妙而深远的变化。这种变化，既包括官方外交“硬的地方更硬，软的地方更软”；也包括民间外交，越来越多的民间人士走出国门，真正和外国人打成一片。

　　在马云之前，还没有公司或政府对巡护员设立过这样的奖励，但非洲的野生动物巡护员，太需要这样的奖励、这样的鼓舞了。钱很重要，但这不是多少钱的问题，更是一种观念。

　　很多外国人应该也逐步意识到了：中国，已经不是他们原来印象中的那个中国；中国人，也不是他们以前认识的的那些中国人。

　　这就让人有一种耳目一新的感觉。

　　打个不恰当的比方：在很多人眼中，新华社报道总是宏大叙事、气势磅礴；但去年刷屏的《刚刚，沙特王储被废了》，让很多网友就认识到，原来国社的报道也是很接地气，很好玩，很乐于和大家打成一片的。

　　马云、姚明，还只是一个开始。

　　在开普敦的颁奖典礼上，马云说：“非洲是最美丽的大陆。这个星球上再也没有一片大陆，像非洲这样保留了原始森林，草原，保留自然原来的样子；再也没有一片大陆，为野生动物保留了天堂般的家园。”

　　他说，今后越来越多的中国企业会参与其中，为非洲的野保事业贡献力量。

　　（二）

　　谈到外交，领导人经常说一句话：国之交在于民相亲。

　　这句话出自《韩非子·说林上》，意思是：国与国友好交往，关键在于人民友谊是否深厚，而建立深厚的人民友谊，重要的是民心相通。

　　不能只有官方与官方很亲近，最关键的，是普通老百姓间，大家能看得对眼。

　　但坦率地说，越是强调这一点，我们在这一点上，越是做得还不够。

　　在这个世界，像中国这样够朋友的国家，真没有几个。对穷兄弟，中国是最慷慨的，有时哪怕勒紧自己裤腰带，也一定要帮忙帮到底。

　　当年修建坦赞铁路，就有60多位中国人，永远地长眠在了异国的土地上。可怜当时国内很多地方都还没有铁路。

　　但效果呢？

　　必须看到，在很多国家，总体舆论对中国非常友好，也正是非洲兄弟，把中国抬进了联合国。但也必须清醒，在某些国家，每次大选，总有一些人对中国各种指责，部分民众也有抱怨，怎么没享受到中国援助的太多好处。

　　也确实是，很多援助是高楼大厦、基础设施，与普通人的生活，还是有一点距离的；如果在另外一个地方，确实受益有限。

　　所以，过去几年，在斯里兰卡、马来西亚以及非洲不少国家的选举中，我们都听到了这些杂音。

　　这里面有选举政治的攻讦，我们也要淡定要适应；但我们更要反思，我们的外援，能否可以更到位一点，更精准一点。当然，我们还得照顾国内的情绪，该援的还是得援，但国内老百姓，永远是第一位的。

　　在这各方面，我总觉得，中国不断壮大的民营企业家，可以做得更多，做得更好，走得更远。这也应该是中国外交的一个不可缺少的组成部分。

　　美国被公认为世界第一强国，绝不仅仅只是工业的领先、军事的强大，还包括那些理念和思想，其中就有一大批企业家的贡献：以前有洛克菲勒、卡耐基、福特，现在有比尔·盖茨、马斯克、扎克伯格……

　　他们不仅仅是创新的代表，他们也活跃在国际外交舞台上，帮助成就了一个真正的大国。

　　最近几年，中国在这方面确实也让人刮目相看。

　　比如，中国企业家现在也不断走出国门，参加各个论坛和公益活动，发表演讲，阐述主张，传播友谊，当然也抓住各种商机。

　　马云这次去非洲，就不忘给非洲的青年带去了“梦想”。他说：“我来这里，不是来卖东西的，而是帮你们把伟大的产品带往全世界。非洲不用模仿其他国家，要走自己的路。

　　他通过自己的马云公益基金会，出资1000万美元，设立非洲青年创业基金。

　　1000万美元，其实不多，如果真培养出几个非洲马云，真能让非洲人念叨一辈子。

　　在约翰内斯堡，在与马云对谈90分钟后，南非总统拉马福萨发推特感慨说：“我很荣幸跟全球最重要的创业者之一、阿里巴巴的创始人马云进行了会面，我们就全球经济和南非发展前景交流了看法，聊得非常愉快。”

　　也难怪很多非洲年轻人，要排着队去听马云的布道，听马云预言，只要抓住机会，非洲将会出现100个阿里巴巴。

　　（三）

　　世界正面临百年未有之大变局，中国外交也必须进行深刻的转变。

　　必须认识到，外交不能只是外交官的外交，如马云、如姚明，他们这些人所起到的作用，坦率地说，毫不逊色于职业外交官。

　　他们更向世界展示了中国人的新风采和新形象。

　　所以，中央也明确了：在错综复杂的国内外政治经济形势下，要加快培养造就国际一流的经济学家、具有国际视野的企业家。

　　这个全球化的是时代，没有一点国际视野，迟早是要栽跟头的；中国企业家的作为、担当和情怀，也必然是中国外交不可或缺的部分。

　　他们可以让外国人看到：中国人不总是那些来买矿产、来推销产品、来破坏环境，甚至来盗取象牙的人；现在的中国人，真的可以来给大家创造机会、带来财富、实现梦想。

　　这样的中国，哪怕你不怎么花钱，外国人自然也“近者悦、远者来”。

　　这样的中国外交，自然朋友遍天下，还怕什么特朗普，怕什么贸易战呢？

　　即便特朗普真来了，要知道还有马云呢！

　　记得去年在纽约，特朗普亲自把马云送到大楼底下，当着记者们的面，特朗普紧紧握着马云的手，夸赞说：“我俩进行了一次伟大的会谈。马云是一位伟大的企业家，世界上最好的之一。他爱这个国家，他也爱中国。”

　　特朗普还说，他将与马云一起，做一些“很棒的事”。

　　马云旁边忙不迭地说，做一些小生意、小生意。

　　是什么让特朗普这么对马云这么推崇？

　　很简单，马老师的思想政治工作，世界知名。三寸不烂之舌，名不虚传。

　　马云这样告诉特朗普，他可以为美国创造100万个就业岗位，而且，“现在中国正在从制造大国转向消费大国。中国有3亿中产阶层，未来不久会增加到5亿，中国将会成为世界上最大的进口和消费市场，这对美国中小企业和消费者来说，也是一个巨大的机会和现实的存在。”

　　一句话，我们有挑战，但我们更有机遇。当然，马云也不忘提醒特朗普：发动贸易战，损人不利已，我们和气生财，最后的结果，是中美两国共同赚钱、赚大钱。

　　所以，我们看到，马云和特朗普会谈后，长达一年时间里，特朗普都没敢发动贸易战，想来，他还一直在领会学习马云讲话的精神。

　　但马老师，现在又出现了新情况，特朗普不管不顾要向全世界开战了，你的思想政治工作也不能停啊！

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