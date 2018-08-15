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直击|迅雷Q2财报：总营收6580万美元 同比增幅70.7%

直击|迅雷Q2财报：总营收6580万美元 同比增幅70.7%
2018年08月15日 19:14 新浪科技
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直击|迅雷Q2财报：总营收6580万美元 同比增幅70.7%
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　　新浪科技讯 8月15日晚间消息，迅雷发布2018年Q2未经审计的公司财报。财报显示，迅雷报告期内的总营收为6580万美元，同比增幅70.7%，连续第10个季度实现增长；Q2营收增长主要来自迅雷云计算、直播和移动广告业务的贡献。

　　其中，迅雷云计算及其他互联网增值服务板块收入为3650万美元，较去年同期增长186.9%；会员业务Q2收入为2110万美元，同比增长2.5%；在线广告业务收入820万美元，同比增长57.2%。

　　报告显示，迅雷Q2主营业务成本总计3070万美元，占总营收的46.7%。其中，云计算业务的带宽成本是主要组成部分，为1210万美元，占总营收的18.4%，该比例较去年同期水平下降62.30%。

　　今年4月，迅雷正式发布拥有百万级并发处理能力的迅雷链，同期，迅雷全球区块链应用大赛启动。5月，迅雷链开放平台上线。

　　陈磊在报告中表示，“在本季度，我们实现了迅雷链这一重大突破，让能够赋能实体经济的区块链应用落地成为可能。迅雷链已经为区块链应用在大规模用户中落地做好准备，希望成为这些应用的首选主链”。(韩大鹏)

迅雷财报区块链
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