腾讯支付业务月活账户超8亿 云服务收入同比翻倍

相关新闻：腾讯第二季度净利润178.67亿元 同比下滑2%

新浪科技讯 8月15日下午消息，腾讯控股有限公司 （00700.HK） 公布截至2018年6月30日未经审核的第二季度及中期业绩，在第二季度，腾讯总收入为人民币736.75亿元，比去年同期增长30%。公司权益持有人应占盈利178.67亿元人民币，比去年同期下滑2%。

在具体业务上，腾讯支付业务在六月末的月活跃账户已逾8亿。日均成交量同比上升逾40%。受益于智能零售的举措及高频小额支付使用场景解决方案，腾讯的线下商业支付笔数保持快速增长，同比增长280%。商业支付笔数占总交易笔数的比例首次过半。

腾讯支付业务仍在快速发展，不过受监管层面影响，其业务的毛利率可能降低。在财报中，腾讯提到，中国人民银行正逐步提升对第三方在线支付服务提供商集中存款准备金率，支付服务提供商原先可获取利息收入的隔夜现金结余减少，而该事项持续对其支付服务收入，并在更大程度上对毛利率产生不利影响。目前，腾讯正致力透过支付及相关金融服务活动中其他地方的各种商业化举措来减轻所受的影响。

腾讯云服务收入也同比翻倍。腾讯表示，将进一步扩大其全球云基础设施的步伐。腾讯云目前在全球运营45个可用区，而一年前为34个可用区。