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腾讯第二季度财报：微信月活10.58亿 同比增长9.9%

腾讯第二季度财报：微信月活10.58亿 同比增长9.9%
2018年08月15日 18:22 新浪科技
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　　相关新闻：腾讯第二季度净利润178.67亿元 同比下滑2%

　　新浪科技讯 8月15日晚间消息，腾讯控股有限公司 (00700.HK) 今天公布截至2018年6月30日未经审核的第二季度及中期业绩。2018年第二季度，腾讯总收入为人民币736.75亿元，比去年同期增长30%。公司权益持有人应占盈利178.67亿元人民币，比去年同期下滑2%。

　　其中，QQ月活跃账户数达到8.03亿，比去年同期下降5.5%。QQ智能终端月活跃账户数达到7.09亿，比去年同期增长7.0%。微信和WeChat的合并月活跃账户数达到10.58亿，比去年同期增长9.9%。

　　以下为腾讯财报节选：

　　通信及社交

　　-QQ：智能终端月活跃账户同比增长7.0%至7.09亿。用户活动受益于我们推出吸引年轻用户的新娱乐类功能及内容。年龄为21岁或以下用户的智能终端月活跃账户及日活跃账户均实现两位数的同比增长。QQ 看点（QQ 的内置新闻信息流服务）优化了短视频及小视频的推荐算法，推动日视频播放量环比增长逾一倍。

　　-微信及WeChat：月活跃账户达10.58亿，同比增长9.9%。随着小程序及微信支付的使用场景迅速扩大，日活跃账户的增速超过月活跃账户的增速，反映了用户参与度及黏度的提升。微信小游戏及朋友圈的用户活动继续增加，带动每用户每日在这些活动中使用时长的增长。

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