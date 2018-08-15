大器晚成的HR SaaS服务市场 今年应以何种方式突围？

原标题：大器晚成的HR SaaS服务市场 今年应以怎样的方式突围

【TechWeb】8月15日消息，现今不少企业都感受到了这样一股压力，随着国内人口红利的消失，人力成本呈现持续升高的态势。同时伴随互联网创业掀起的浪潮，以及互联网思维的不断渗透，企业发展进入了提质增效的新阶段，也对HR管理系统提出了越来越高的要求与需求。

在这个时代里，企业能够清晰地感受到，HR部门的职责正在迅速蔓延，从最早的招聘管理和解雇流程，延伸至了现在的工资单、内部认证和培训、日程安排和任务管理等，HR在整个企业架构中的价值正与日俱增。

从精细化管理到数字化转型 HR SaaS迎来黄金期

纵观整个HR市场，其发展大致分为三个阶段，1.0阶段做自我的更新和赋能，目前这一阶段已经告捷。2.0阶段开始将标准化的HR技术和方法，定制化地应用在企业不同的战略导向和战略场景里面。3.0阶段的核心则是赋能，HR开始从各种文件和PPT的束缚脱离出来，与业务一线进行深度交互。

这也是国内先前谈起的精细化管理到现今数字化转型的一次过渡，在时代迁移的过程中，“催熟”了国内的SaaS市场，HR SaaS亦成为了数字化时代下企业内部业务流程的“重构者”。

据数据统计，2017年国内HR应用的市场规模达31.43亿元，到2020年这一数据有望达到86.24亿元。IDG也曾发表过报告称，到2020年全球HR市场SaaS的投入占比将从2016年的12%增长到32%，许可的内部部署软件的投资将降至20%（2016年为45%），HR SaaS已进入了高速发展的黄金期。

而HR SaaS市场，也如最先兴起的CRM一样，衍生出种类繁多的企业，如国外知名的SAP SuccessFactors、Gusto、Workday等，国内的北森、Moka、以及强势闯入的钉钉等。

HR SaaS 国内外现状

而HR SaaS这个市场，仿佛就是此前SaaS市场的缩影，艾瑞此前的报告曾称，国内SaaS产业发展整体上落后美国5年以上，但有望在这个时代完成弯道超车。

回到HR SaaS这个细分市场来看，目前国内还处在早期阶段，而美国各个细分市场却早已成熟。举例来说，在美国的CRM领域里，Salesforce虽然一家独大，但在Salesforce身后还跟着几百家SaaS软件公司，上市的约有7-8家，整个市值规模加起来超过一千亿美金。

而HR SaaS的量跟CRM市场的量基本是个持平状态，唯一差别在于HR相对比较分散，而CRM比较集中。譬如说，在美国提起招聘管理人们会率先想到Taleo，绩效管理有Successfactor，当然还有这一市场的最大玩家Workday，前两家估值均在几十亿美元，而Workday目前的估值更是超过了百亿美元。

虽然Workday在国外混得风生水起，但在国内市场的拓展中却有些“水土不服”，外加此前e-HR软件的影响，企业CIO也会出于成本上的考虑未选择采购，导致国内SaaS这一细分市场此前没能得到很好的培育。

此外未能走出估值几十亿美元的企业，其原因还要说一个做SaaS必须要面对的话题，“要不要做大型企业市场？如何去做大型企业市场？”。回看此前的CRM企业涌现初期，大多奔向了小客户，4年前切入HR SaaS的一些企业也走的是这条老路，但多数都在过去的几年里消亡殆尽。

其原因在于国外SaaS走的是一套订阅式收入模式，假设客户流失率到了50%，就成了一锤子买卖，后续的收入只能称为是尾款。而SaaS模式如果流失率大于20%，续约率低于80%，企业未来就已经相当难做了，但国内目前问题是，做小客户无论多努力，其自然流失都会在30%-40%之间。

而资本市场看一家企业，看的并非是利润和收入，而是一个企业的自由现金流。故此业内也逐渐意识到，SaaS企业只有将靶向瞄准大客户，才能抓住行业内真正的主流客户以及资本的青睐。

如何突围国内HR SaaS市场

虽然HR SaaS 目前进入了快速发展期，但并不意味着谁都能从中分得一杯羹，企业的市场战略在其中起着至关重要的作用。至于HR SaaS 市场未来应该如何突围，还要先从SaaS市场的大环境说起。

目前SaaS企业正在经历从工具服务到数据服务的思路转变，SaaS 1.0时代是一种单纯的工具服务，比如提供些财务报表以及数据的静态统计分析。SaaS 2.0时代，风向转向了数据服务时代，SaaS软件开始提供BI服务辅助企业去做出决策。现今我们身处SaaS 3.0时代，产品导向由满足用户个性化需求逐渐深化到一种协同、共生的共赢理念。

我们以HR SaaS最具代表性的一家也是最早拿到融资的北森为例，过去的八年时间，北森一直围绕着平台人才管理一体化、数据一体化、生态连接一体化三个方向展开。

人才管理一体化方面，北森打造了两层平台，其一是PaaS开发平台，也就是整个核心人力的管理系统，有点类似传统的e-HR软件。第二层是人才管理的套件，其中包括测评，然后针对模型，360评估，在线考试和调查，与人才管理的软件，包括招聘、绩效、继任和员工发展，以此来为HR提供所需的所有管理软件与技术。

在内部业务流程之外，北森也将软件完整的连接到了外部互联网上，构成了整个的生态连接层。举例来说，当员工请假出差时，管理层一经批准，公司信息同步进入OTA平台，订票结束后信息返回企业报销系统，无需人工干预也不用再走过去复杂的报销流程。

可以说北森走的一套SaaS+Paas业务模式，前端的一体化人才管理云平台iTalent确保客户人才管理全流程业务的高效贯通，后端的个性化开发PaaS平台BeisenCloud满足不同企业的个性化需求。这套业务模式下，PaaS成为了北森的核心竞争力，尤其在SaaS领域，一个需要让用户适应的产品，显然和降本增效搭不上边。而PaaS不仅能够助企业去做定制化的方案，更能帮助北森解决产品同质化这一问题，提升自家在市场中的突围能力。

放眼整个市场，目前垂直在HR SaaS领域内拥有PaaS平台的，国内仅有北森一家，北森云计算CEO纪伟国告诉Techweb：“企业通常认为SaaS是一个标准化开箱即用的软件，但在实际操作中，HR是一个非常复杂的业务体系。因此北森自2010年起就一直在打造自己的PaaS平台，PaaS平台能够实现全平台跨运营的数据一体化，这也是北森敢在2012年就将靶向瞄准大客户的一张‘王牌’。”

纪伟国认为，互联网已经深刻改变了人们的生活，未来五年，技术会给职场带来巨大变革，HR SaaS也将进入发展的快车道。

正如上述所说，现今HR正面临着一个重大转折点，就是从人力资源走向人才管理，人才管理就涉及到怎么去选用预留人才，这是一套全新的业务逻辑，也是此前只做人事模块（入专调离、薪酬假请）的e-HR在时代发展下的天花板。而此前国内e-HR每年的规模大概在几十亿左右，未来这部分市场也为HR SaaS预留出了很大一部分增长空间。

但对于北森也好，其他企业也罢，未来想要拿下更多的市场份额，除了持续积累数据为B端用户提供专业的数据服务外，更多是在差异化方向上下功夫。虽然国内很多SaaS企业没有完整的PaaS平台，但一些功能仍旧可以通过“捆绑”的方式进行实现，未来选择什么样的切入点进行差异化的突围，也是每个HR SaaS必须要考虑的问题之一。

不可置否的是，SaaS多元化发展趋势已成，HR SaaS将是大器晚成的细分市场，未来这一市场将会掀起一场残酷的拉锯战。或许将来，在国内细分市场中，我们也能看到如Salesforce、Workday、Dropbox这类行业头部玩家。