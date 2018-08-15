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腾讯业绩公报公布在即 市场担忧其游戏业务放缓

腾讯业绩公报公布在即 市场担忧其游戏业务放缓
2018年08月15日 17:01 新浪科技综合
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　　新浪美股讯 据彭博报道，中国互联网巨擘腾讯是最受亚洲投资者青睐的股票之一。不过，最近在部分机构投资者中，这种信念已经动摇。

　　腾讯股价自今年1月高点最多下跌逾29%，市值蒸发超过1500亿美元，股东财富缩水规模全球第一。腾讯定于8月15日公布上半年业绩，彭博汇总的分析师预估显示，公司二季度按GAAP准则计算的净利润同比增速料放缓至5.9%，为2012年以来最低水平；营收增速可能降至37%，为2015年来最低水平。

　　“如果没有新的增长点，股价一直下跌也是可能的，因为估值也不低，”群益投信基金经理苏士勋8月3日在电话中称，“既然是增长股的估值就要有增长股的点，不然就是价值股的估值了。”在市场担忧手遊产业增速放缓、新娱乐媒介加剧市场竞争，及监管不确定性的背景下，部分基金经理已开始减持腾讯。彭博数据显示，机构投资者对腾讯持仓占流通股数目前约为42%，年初时约为46%。截至6月底，腾讯为苏士勋操盘的华夏盛世基金第五大持股，仓位占比2.7%。根据官网，7月底腾讯已不在前十大持股名单之列。

　　据知情人士透露，中国监管机构已经冻结了网络游戏版号和备案的审批，全球最大的游戏市场陷入乱局。周三腾讯收盘下跌3.6%，报336港元，创下去年9月以来新低。根据彭博整理的数据，上周南向净流出高达46.2亿港元，创下今年单周最大净流出。

　　腾讯未来12个月的预估市盈率约为30倍，恒生指数成分股平均仅在14倍。苏士勋称，过去腾讯总是能在一个业务增长趋缓时找到下一个增长动能，因此是“香港过去十年最好的股票”，但今年在市场担忧手遊产业增速放缓之际，还没有看到类似的讯息。

　　腾讯股价自2004年上市以来涨幅超过400倍，2017年在香港股市飙升114%表现抢眼，并在今年1月创下历史新高474.6港元。然而6月以来已有至少11家券商下调了腾讯目标价，包括瑞信集团和摩根士丹利，称游戏《绝地求生》审批延迟可能拖累营收。高盛在14日报告中将腾讯目标价下调7%，因游戏增速放缓等因素致其下调今年的营收和获利预估，也反映6.8元人民币兑1美元的汇率因素。

　　潜力仍大

　　尽管如此，投行整体看法并未转向看空：彭博追踪的51位覆盖腾讯股票的分析师中，仅1位建议卖出，其余50位都建议买进，平均目标价显示未来12个月有46%的上涨空间。

　　瑞银资产管理中国股票投资团队主管施斌在邮件回复彭博新闻称，腾讯过去三年增长动力主要是来自一款游戏《王者荣耀》，短期内确实面临增长趋缓的问题，但就中长期来看，腾讯还有其他尚未收费的游戏，“日后若决定开始收费，未来的利润上档潜力是很大的。” 腾讯为他所管理的中国精选股票基金中第一大持股。

　　监管的风险也是分析师眼中不利腾讯前景的另一项因素。在中国监管机构接到举报并取消了相关运营资质文件后，腾讯周一在其电脑游戏平台WeGame下架了《怪物猎人：世界》。德银分析师Han Joon Kim等预估，腾讯二季度手机游戏营收料按季下滑6%。

　　短期压力

　　自2015年以来，腾讯仅有三季公布的GAAP净利润不如市场预估，其中上季公布的净利润远高于市场预期逾三成，得益于《绝地求生》 等手机游戏的提振。

　　然而，随着抖音等短视频的新兴娱乐媒介崛起，也令投资者担忧腾讯等游戏行业面临的竞争加剧。富国沪港深价值精选基金经理汪孟海便称，一些新的娱乐方式今年对腾讯的游戏端有所冲击，冲击是否可控仍待观察。根

　　据基金二季报，腾讯在其基金占比降至6.7%，低于一季度时的8%。汪孟海称，如果其未来增速受到长期结构性无法逆转的因素影响，确实在估值端会受到压力，但现在下这种判断还为时过早，“因为5G推出后，游戏体验可能跟4G完全不同，所以股票可能suffer（受冲击）一两年，未来还是有机会。”

腾讯游戏财报
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