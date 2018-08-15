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专访陆奇：中国创新需要更多技术驱动 YC可以帮助

专访陆奇：中国创新需要更多技术驱动 YC可以帮助
2018年08月15日 16:53 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月15日下午消息，美国著名创业孵化器Y Combinator今日在北京举行媒体沟通会，前微软百度高管陆奇在会上意外现身，宣布Y Combinator正式进入中国，而他将成为Y Combinator中国创始人及首席执行官，并担任Y Combinator全球研究院院长。

　　陆奇表示，Y Combinator中国将完全本地化，团队将由中国顶尖人才组建，并建立人民币基金，充分帮助中国创业者。Y Combinator在中国的业务包括投资、培训、科研和培训四个方面。投资方面，Y Combinator将把美国的投资经验本地化，在本地融资；创业培训上，将引入美国方法论，并做到本地化；在科研和公益上，Y Combinator将回报中国社会。

　　陆奇还说，Y Combinator在中国将和创业者、投资机构、企业及科研机构、政府部门以及媒体合作。目前创业者可以通过Y Combinator在华开放的创新企业申请通道，参与Y Combinator的相关项目。

　　会后，陆奇接受新浪科技专访。在专访中，陆奇谈到了与Y Combinator高管的接触、对中国科技创业的看法、全球研究院的角色、中美科技创业交流、对人工智能与区块链的看法，以及Y Combinator在中国发展的规划等问题。 

　　与Y Combinator结缘

　　陆奇说，他是在2005年就认识Y Combinator现任总裁萨姆·阿尔特曼（Sam Altman），是通过当时在雅虎的同事保罗·格雷厄姆（Paul Graham）认识的，格雷厄姆后来是Y Combinator的联合创始人。后来Y Combinator在哈佛举办暑期夏令营时，陆奇还代表雅虎出席，虽然推荐的三个项目最后都没被雅虎接受，但他从此就和Y Combinator的主要创始人建立了联系。

　　在Y Combinator进入中国的问题上，陆奇和阿尔特曼讨论了很久，阿尔特曼一直看好中国的创新力量，并希望在科研方面能有所革新。陆奇也非常推崇阿尔特曼，认为这个人将对美国带来很大影响。他说很感谢阿尔特曼给他的机遇，既能让他的生活达到平衡，也能推动科研发展，推进科研环境的创新。

　　中国科技创业

　　陆奇和Y Combinator的其他高层非常看好中国科技创业力量。陆奇说，由于中国创业者更加勤奋，中国目前整体的创新速度比美国更快；中国的实体工业规模比较大，所以类似于无人驾驶和人工智能等技术落地速度更快，这也就意味着创新的空间更大；同时，由于中国人口基数大，让创意能够更快更新，产品的迭代速度也会更快。

　　陆奇和阿尔特曼等Y Combinator高层认为，以北京深圳等地驱动，中国现在创新的能量可能已经超过美国，前景也很大。未来再出现像谷歌、微软、苹果亚马逊Facebook这样的巨头，10家里面可能有三四家可能出现在中国。

　　但如何把这种创新能量变成现实，还需要长期的努力。陆奇等Y Combinator高层讨论的焦点在于科研。目前在美国，政府对科研的投入比例越来越小，公司对科研的投入更多是由目标驱动，这两个来源目前难以做出能够改变世界的科研成果。而科研的受益者——创业者和风投，反而还没有系统化地投入资金做科研，如何利用这两个来源的资金，以及让研究者获得需要的数据和相应的待遇，都是Y Combinator的课题。

　　同时，科研如何与市场结合也是一个问题。在这个问题上，人工智能是一个机遇，目前大部分人工智能企业都成立了研究院，甚至有些初创的人工智能企业还会投资别的人工智能公司，这就是让长期的科研和创业、早期生态以及市场开发有机连接。随着技术的发展，创新的体系本身需要革新，因为未来的生产力是不一样的，相应的生产关系也会变化。这也是陆奇和阿尔特曼讨论的问题。

　　陆奇认为，中国的创新生态在未来将会更多出现长期技术驱动的成分。Y Combinator进入中国以后，会给以技术驱动的创业公司带来新机遇，同时，Y Combinator的校友资源、人才培训和类似于Hack News的内容社区也会帮助中国创业者。

　　全球研究院

　　出于对科研和技术创新的重视，Y Combinator有了全球研究院（YC Research）这样的机构，专注最前沿的纯研究。Y Combinator的使命在于推动创新，只要能让创新最大化，Y Combinator可以做所有相关工作。

　　陆奇说，对于全球研究院，他们会想办法获得更多资金用于研究，并选择研究方向启动新课题、搭建新团队；同时，研究院还会探索将成果和市场、产品更有机连接的办法，以及和大学师生更好地互动。

　　陆奇表示，他目前和阿尔特曼以邮件和电话交流为主，每月会见面一次。在Y Combinator中国成立开始，他在中国投入更多经历，以后会在中美两地达到平衡。

　　中美科技创业交流

　　在谈到如何帮助中国创业者在美国“落地”时，陆奇说，Y Combinator在这方面有更好的平台，众多创始人所组成的人脉，再加上专业的指导者，既可以让中国创企在美国跨越文化障碍，也可以让美国企业在中国发展。

　　关于中美间的技术交流‘障碍问题，陆奇表示，Y Combinator长期坚信全球化，虽然在一段时期内出于务实态度，在法律范围内进行交流，但会在力所能及的情况下推动两国创业界的技术交流。

　　Y Combinator中国的规划

　　很多媒体此前认为，Y Combinator 近几年的项目并没有比之前更耀眼，甚至有媒体认为“Y Combinator凉了”。陆奇在专访中表示，他不认同这一点，Y Combinator仍在保持发展势头，参与的创企质量一直稳步提高，目前Y Combinator在关注让创业更好、更大规模的方法论，在包括中国在内的世界各地扩大范围，更好地驱动全球化。

　　陆奇说，目前Y Combinator中国刚刚成立，目前还在制定今年的目标。他个人倾向于做3年规划，用于指导每个具体领域的目标。

　　人工智能和区块链

　　陆奇在专访中还提到了对于人工智能和区块链的看法。

　　陆奇认为，人工智能是一种非常特殊的技术能力，目前大家都关注人工智能社会的长期影响，尤其是偏负面的影响。对此，Y Combinator也做了多种努力。比如通过公益手段，希望解决目前普遍比较关心的人工智能对就业的影响，比如保证每个人都有一定的最低收入，让社会保持稳定；又或者是赞助OpenAI，让人工智能不被落入坏人手里。

　　对于区块链，陆奇认为，这是一项可以被长期看好的技术，因为这一技术对于数据价值维护、传递信赖等方面有颠覆性创新能力，让创业者在目前的金融手段之外，有更好的激励机制。目前Y Combinator已经投资了相关公司。但在目前，这个技术还会有很多风险，Y Combinator会以务实态度认真看每一个安利，找到好机会来发展。(轶群)

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