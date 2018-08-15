乐视网午后打开涨停 午间回应与FF无股权、合作关系

原标题：乐视网午后打开涨停 午间回应与FF无股权关系或任何合作关系

上证报讯 8月15日消息，乐视网午后打开涨停。截至13：52，乐视网涨逾8%，报2.35元，成交额逾4亿元，换手率超5%。

消息面上，乐视网在15日午间回应，公司与FF无股权关系或任何合作关系。

乐视网披露，15日开盘后，乐视网股价涨幅较大，截至上午收盘，公司股价涨幅达到10%。同时，公司注意到有部分网络媒体报道了《恒大在中国设FF运营总部 十年后年产能达500万辆》等文章。

对于上述新闻报道，乐视网回应，公司目前不了解FF的长远战略规划，对其未来生产及销售情况不知情，亦不直接或间接持有FF任何权益，且与 FF无股权关系或任何合作关系；公司目前无法确认FF的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。

公司提醒，公司预计1-6月亏损11.05亿元至11.1亿元，将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。公司债务类型包含融资借款、经营性负债及非经营性负债，其中，截止到8 月底即将到期的金融机构借款类债务预计约18.43亿元，约占公司负债总额的9%以上。

同时，公司披露了股票可能被暂停上市的风险。公司表示董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。