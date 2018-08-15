陆奇的新工作是YC中国掌门：这是唯一剩下的选择

澎湃新闻记者 包雨朦 实习生 姜浩涛

美国硅谷知名初创企业孵化器Y Combinator开启了全球化的征程，第一站就选在中国。

8月15日，Y Combinator宣布，成立YC中国公司，并且找来了前百度首席运营官陆奇担当中国公司掌门人。

陆奇 视觉中国 资料图

据彭博社报道，Y Combinator总裁萨姆•奥尔特曼(Sam Altman)表示，该项目被命名为YC中国（YC China），最快于明年夏天启动。陆奇担任YC中国创始人及首席执行官，并担任Y Combinator全球研究院院长。

Y Combinator成立于2005年，总部位于美国加利福尼亚州山景城，致力于为初创企业提供全方位的创业解决方案，推动技术驱动型创新。凭借其全新开创的加速器投资模型，截至目前YC已加速超过1900家初创公司，这些公司的总估值高达1000亿美元，总融资规模逾180亿美元。

YC孵化的公司中，有一些已经成长为全球知名的企业，比如短租平台Airbnb、云储存服务供应商Dropbox、数字支付供应商Stripe、美国社交新闻互联网公司Reddit，以及开放源代码平台Docker等覆盖各行各业的创新型创业公司。在中国企业中，曾经被百度收购的渡鸦科技，就获得过YC的投资。

据彭博社报道，奥尔特曼透露在陆奇从微软离职加入百度之前，他第一次邀请陆奇谈过成立中国项目的想法。在他眼中，陆奇是一位不可多得的技术专家，而如今这位中国创始人的加入，也令他感到兴奋。他说道：“他的使命与我们是一致的。他能够把YC在美国的成功经验应用到中国。我的猜测是，未来10年，很大一部分科技公司将在中国或美国出现。”

关于加入YC的考量，网络媒体36氪援引陆奇的说法称：他是用“天时地利人和”来做决定的，“老祖宗的智慧真的很管用，考虑完全部因素，YC 是我唯一剩下的选择。”

据陆奇称，第一个天时，是他马上要57岁了。“我要考虑的是，自己接下来的5年到10年，能成什么事情？继续在大公司做大规模、强度高的工作已经不适合我了。”

第二个天时，是现在正处在大规模技术驱动创新的前夜，“这让我非常兴奋。”

第三个天时，是中国处在一个尤其需要新生态的阶段。

另外，陆奇还提到，因为家庭原因，他需要一份工作能够在中美两国之间频繁往返，从而能和两地的亲人都有更多的时间待在一起。

而且，36氪还援引陆奇的说法称，1998年在雅虎，陆奇就和后来YC的创始人Paul Graham坐在一起工作。2005年Paul Graham举办第一期YC夏令营时，陆奇就代表雅虎参加，并结识了YC现在的CEO。“当年我就很非常认可YC的方法，于是后来我也在微软依照YC模式创立了Bing Fund（必应基金），后者后来逐渐发展成了Microsoft Ventures (微软风投)。这一次，我和Sam聊了很多很多，发现我们的理念和情怀高度一致。”

在加入百度之前，陆奇先后在美国雅虎担任执行副总裁，在微软担任全球执行副总裁，他一度被称为在硅谷科技企业中最有权势的华人。今年5月18日，陆奇宣布因个人和家庭的原因，辞任百度首席运营官和总裁一职。关于他之后的去向，一直受到媒体的关注。在今年电商平台拼多多IPO时，陆奇被任命为独立董事和薪酬委员会主席。

奥尔特曼透露，在Y Combinator统计的1700多家企业中，只有不到30家位于中国。

今年早些时候，Y Combinator在北京清华大学举办了其在中国的首个官方活动，旨在从中国招募更多初创企业，以申请其在硅谷的项目。目前暂时陆奇会继续为美国寻找中国的创业公司，不过在YC中国项目正式启动以后，陆奇就将负责YC本土化的建设和运营。

近两年中国的科技企业快速增长，开始吸引海外投资机构的注意，不少类似YC这样的初创企业投资机构都想要进入中国进行更深入的尝试。硅谷著名风险投资家彼得·泰尔在早些时候也对媒体表示，正在考虑中国投资的策略。

彭博社援引的资料显示，五年前，全球最有价值的20家互联网公司中，美国有9家，而中国只有两家;风险投资公司凯鹏华盈(Kleiner Perkins Caufield & Byers)的合伙人玛丽•米克(Mary Meeker)在其5月份的《2018年互联网趋势报告》中指出，如今，虽然有11家美国公司上榜，但来自中国的公司数量激增至9家。