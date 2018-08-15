神州数码发布对管理人员职务调整声明：报道不实

原标题：神州数码控股有限公司发布对管理人员职务调整声明

来源：界面

8月15日下午，神州数码控股有限公司（简称“神州控股”，股票代码：00861.HK）表示，今日网上部分媒体关于 “神州数码软件有限公司管理人员职务调整”的报道不实，并发布声明如下：

郭为先生现担任神州数码控股有限公司（简称“神州控股”，股票代码：00861.HK）董事局主席兼CEO。神州数码软件有限公司是神州控股子公司之一，郭京申先生现担任神州控股首席战略官兼智慧城市服务集团总裁，同时担任神州数码软件有限公司董事长。此次仅为神州控股子公司管理人员正常调整。

感谢各界关注，神州控股将在郭为先生带领下，继续以“数字中国”为使命，以云计算、大数据、人工智能为依托，为产业发展和民生服务改善赋能，在智慧城市、智慧医疗、智慧物流、智能制造、智慧农业、金融科技、量子通信、智能运维、云计算等核心优势行业和领域积极实践，向中国领先的大数据服务商迈进，让更多的人共享科技进步和社会发展带来的福祉。

公开资料显示，现神州数码软件有限公司董事长确实是郭京申，集团董事长为郭为。