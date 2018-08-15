扫二维码钱没了?规定:非客户原因损失平台应全额赔付

原标题：咋整 | 扫个二维码，我的钱没了……

买东西、打车、转账……

现如今，人们在做很多事情之前

都习惯于扫一扫二维码，

殊不知这背后暗藏陷阱。

扫一下，钱没了，咋整？

案例

“花呗”二维码 引发新型诈骗案

林某在网上通过微信发布花呗分期平台套现信息，通过聊天让被害人加其微信，欺骗被害人通过扫描其指定的二维码把钱转给自己后，其承诺提成十个点到十五个点后再返还给被害人，但林某得款后不予返还；林某还采取让被害人通过支付宝花呗或者一些分期平台购买其指定的商品发到其指定的地址（收件人为假名字），对于指定的商品是空包的，商家把被害人购买商品的钱返还给自己，但林某不向被害人返还，如果收到的是商品，其再卖给别人，也不给被害人返钱。

近日，河南省汝南县法院依法以诈骗罪判处被告人林某有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。

扫完发现并非付款码

2016年12月，北京市海淀区的贾女士去唐山玩。返京时乘出租车赶往高铁站，车费45元。扫副驾驶门把手上的二维码支付完毕后，司机却说没有收到，表示这并不是付款码，也不知道是谁什么时候贴上的。无奈之下，贾女士又给司机转了45元车费。

骑共享单车扫码被骗

2017年初，北京市朝阳区的张先生准备骑共享单车去超市购物，连续扫码付款两次，才意识到自己可能被骗了。经过仔细研究，张先生才发现，原来车后座的二维码已经被人刮掉后用一张透明的二维码贴纸掉包。

地铁里也有扫码诈骗

北京的孙先生有次坐地铁时，遇到一个学生模样的人拿着二维码求扫，此人声称自己和同学正在创业，开发了一个软件，需要有一定下载量才能获得投资。于是孙先生扫了二维码，结果弹出一个杀毒软件提醒有病毒和危险性的链接。

办理信用卡险些中招

北京的曲女士有一天逛街时，发现某座商厦前的展台旁边，立着办某家银行信用卡送豪礼的展板。曲女士正好有意办卡，扫了对方提供的二维码后，显示要输入原有的储蓄卡号、身份证号、办卡预留电话以及详细地址。曲女士产生怀疑，当即离开。几天后，曲女士到上述银行网点办信用卡时，向工作人员提及了那天见到的情形。“工作人员告诉我最近并没有做活动，也许是一些人利用二维码诈骗。”

管理规定

非客户原因损失平台应全额赔付

《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第十九条 支付机构应当建立健全风险准备金制度和交易赔付制度，并对不能有效证明因客户原因导致的资金损失及时先行全额赔付，保障客户合法权益。

个人泄露账户信息风险自担

《微信支付用户服务协议》：您应妥善保管您的手机等电子设备、支付密码、短信校验码、数字证书、电子签名、以及用于微信支付的条码、二维码等信息和资料，因您泄露、遗失、复制、转交前述信息和资料而导致的损失，由您自行承担。

如发生上述情形，请及时拨打微信支付客服电话：95017。

《支付宝服务协议》：使用身份要素进行的操作、发出的指令视为您本人做出。因您的原因造成的账户、密码等信息被冒用、盗用或非法使用，由此引起的风险和损失需要由您自行承担。

如您发现有他人冒用或盗用您的会员号、账户或者支付宝登录名及密码，或您的手机或其他有关设备丢失时，请您立即以有效方式通知支付宝；您还可以申请暂停或停止支付宝服务。

如支付宝未在合理时间内采取有效措施，导致您损失扩大的，支付宝将就扩大的损失部分承担责任，但对采取行动之前已执行的指令免于承担责任。

如遇到问题，可以通过拨打 95188 或者通过在线客服等方式联系支付宝。

转错账收款方账户或被冻结

《支付宝服务协议》：他人向您支付宝账户错误汇入资金等导致您可能存在不当获利的，支付宝可能会对您名下会员号或/及支付宝账户暂停或终止提供支付宝服务，或对余额进行止付，且可能限制您所使用的产品或服务功能。

针对微信支付防转错账的问题，财付通表示，当用户转账资金超过一定额度时，财付通将持续通过多种方式加强验证，如让用户补全被掩码的姓名等，以保护用户的资金安全。据悉，该项功能将于今年下半年推出。

如何应对

“误扫”二维码转错账怎么办？

1、可联系腾讯客服，客服可尝试协调双方解决纠纷；

2、若协商无果，用户可通过法律途径解决纠纷，并联系腾讯客服配合司法机关调查取证。

安全提示

1、千万不要见“码”就刷，要对二维码的来源进行判定，不扫可疑的二维码，不要贪图一些小便宜去扫描陌生人提供的二维码。一些发布在来路不明网站上的二维码最好不要扫描，更不要点开链接或下载安装。

2、在用支付宝或微信收支款项时要看清楚，分清“收款码”、“付款码”，了解正在进行的消费行为。对于自己的付款码要妥善保管，不要轻易让他人获得。

3、二维码支付应当选择公认比较安全的客户端，比如一些客户端能够防止二维码被截图，从而防止诈骗分子用来转账。

4、提高在线支付安全级别，使用指纹或者“手势密码”等更高级别的方式。

5、要在手机中安装防病毒安全软件等相应的防护程序，一旦出现有害信息，可以及时提醒和杀毒，以免遭遇短信泄露甚至财产损失。