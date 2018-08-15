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闲鱼卖黄色视频、原味丝袜：裸聊20元3分钟 可1对1！

闲鱼卖黄色视频、原味丝袜：裸聊20元3分钟 可1对1！
2018年08月15日 14:43 新浪科技综合
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　　原标题：裸聊视频20元3分钟，可1对1私聊！淘宝二手平台闲鱼竟卖黄色视频、“原味丝袜”……

　　来源：现代快报/ZAKER南京

　　记者：钱念秋 王益

　　编辑：小鹿

　　闲鱼是淘宝旗下的二手交易平台，最近有网友发现，上面出现了很多色情交易信息：文字看上去是转卖二手短裙、丝袜、高跟鞋，但图片却是穿着暴露的女子，摆出性感的姿势，留言区则是"多少钱一晚""私聊"等这样的对话。这些卖家会在照片上留下QQ或者微信。

　　现代快报记者和卖家接触后发现，其中有一部分在交易女性用过的内衣、丝袜等，有的是出售黄色视频，甚至提供裸聊等色情服务。

△闲鱼上露骨的卖家秀△闲鱼上露骨的卖家秀

　　穿过没洗的女性内衣丝袜生意火爆

　　近期，现代快报记者在闲鱼 App 内搜索了 " 内衣 "" 袜子 "" 鞋子 " 等关键词，出现了很多将女性自拍作为封面的商品条目，这些照片中的女子通常穿着比较暴露。记者随手点开一个鞋子的链接，在卖家上传的视频中，一名女子脱下白色的运动鞋，露出穿着的透明丝袜，随后镜头从脚往上拉，一直到大腿根。

　　页面显示，这件商品发布后，有 402 人表示想要购买。但是在留言区，很多人询问的却不是鞋子，而是丝袜，还有人问有没有运动过的汗味。卖家留言回复：私聊或者加主页的 QQ。现代快报记者搜索了该 QQ 号，发现签名为 " 元，丝，内，喜欢私聊 "。

　　这些留言和文字，乍一看会让很多人摸不着头脑，就有不少 " 误入 " 的网友提出了疑问：这些鞋子和袜子都用过了，很多还都没洗，怎么就有这么多人抢着要买呢？太不卫生了吧。

　　这些交易中，出售的商品有一个共同的特征：贴身，穿过，没洗、没消毒，保持着当时正用着的状态。这样的衣物被叫做 " 原味内衣 "。这种嗜好，从心理学上来说被认为是一种恋物行为。

△闲鱼上卖家秀图片上印着微信号△闲鱼上卖家秀图片上印着微信号

　　表面卖东西，暗地提供色情服务

　　现代快报记者点开另一个商品链接，文字写着：衣服鞋子，衣服 60 元，鞋子 60 元。本交易支持邮寄。同时还配了一张女性的自拍照。打开这个卖家的主页，可以看到一些买家的评价，基本是 " 东西不错 "" 店主服务很好 " 等。再翻一翻卖家的相册，里面大多是穿着高跟鞋、丝袜、短裙的照片。

　　如果只看这些商品信息和买家评价，除了照片尺度比较大，可能真的会误以为这是一个在认真卖服装的卖家。在其中一双鞋子的留言区，有人提问：" 你们这样卖鞋子，你妈知道吗？" 随后有人回复：" 他这是挂羊头卖狗肉的，这都看不出来？" 和这句回复中透露出的心知肚明相对应，楼下很快有人留言：" 明人不说暗话，多少钱。"

　　这位卖家在照片的醒目位置和个人简介上，留下了微信号。现代快报记者添加后发现，对方的朋友圈也发布了大量女性私照、视频，内容更加露骨，还配有 " 可视频聊天，请私聊 " 的文字。

△卖家的微信朋友圈及发来的收费价目△卖家的微信朋友圈及发来的收费价目

　　随后，现代快报记者向对方提出视频聊天的要求。不一会儿，对方直接发过来一张截图，上面明码标价：" 录好的视频20元，3分钟。内容丰富，高质量。视频通话1对1服务可指挥。" 再往下，则写着视频通话的收费标准，根据内容和时长的不同，价格也不同。提供的裸聊服务有丝袜诱惑、高跟鞋诱惑、制服诱惑等。

　　还有卖家抢生意：我也有，加我！

　　某卖家发布了一条 " 护士服 " 款式的裙子，配以文字 " 穿上不一样的感觉 "，标注的价格是288元。照片上一名长发女子穿着白色蕾丝长袜，将本就很短的裙摆撩到了臀部，超低的领口则露出了胸部。在下方的留言区，一名买家留言："288 一次？" 意思已经不言而喻。在该条留言下，另一个人回复 " 我出 1200"。

　　除了买家之间的竞价，卖家之间的 " 竞争 " 也很激烈。有一名卖家出售二手鞋子，发布的照片同样是黑丝、高跟，留言区不少人对丝袜感兴趣。一人问价后，卖家还没回复，就有其他人留言 " 我也有的 "" 真心想要的话加微信 " 等。记者点开两个频繁出现的用户主页，其中一个在出售原味丝袜，另一个 ID 非常露骨色情，头像是一名女子露出胸部的照片，主页留下了 QQ。

　　淘宝回应：涉嫌色情交易，查实后将封号

　　现代快报记者在闲鱼 App 内对这些卖家进行了举报，由于 App 内没有显示闲鱼客服的联系方式，无法得知举报进度。之后，记者又拨打了淘宝的客服电话，进行了投诉举报。

　　客服表示，卖片、裸聊等内容已经涉嫌色情交易，他们将对相关用户进行核查，查实后将进行封号处理。如果确认交易已经形成，将联系警方，对卖家做出进一步处理。

闲鱼卖家裸聊
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