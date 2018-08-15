国际汇率羊毛这么薅？你知道得太晚了！

摘要：没有薅上羊毛的小伙伴get新技能，下回赶早吧……

来源：IT时报

作者：挨踢妹

昨天，土耳其汇率持续走低，让不少精明的中国小伙伴撸了一波扎扎实实的羊毛，简直就是一堂生动的进阶版薅国际汇率羊毛的经典教程，只可惜，被薅了一波羊毛的商家都已经采取了应对措施，有的涨幅甚至超过了汇率下跌的幅度……

商务人士：汇率差价买机票，7.5折起

昨天，有人在携程海外版（Trip.com）用里拉购买的机票，2000元人民币的机票实际只用了1500元。

7月份，里拉对人民币汇率为1：1.4；8月1日，土耳其里拉暴跌15%，近四个月内的跌幅已经达到了38%，从8月10号起，里拉对人民币汇率下跌为1：1.065。

前天凌晨，通过携程收购的美国社交旅游网站Trip.com预订机票、酒店等产品，结算时使用里拉支付，能直接享受汇率差价——原本需要2000元人民币兑换的里拉，如今1500元至1200元之间就能兑换同等里拉，相当于享受了75折甚至接近8折。（如果使用VISA/MASTERCARD渠道进行支付价格更低）。

在土耳其汇率崩盘的当天，若能赶上这波汇率下跌潮，不少出行人士已经妥妥享受到一波国际汇率下跌带来的红利，剩下成百上千元几乎不成问题。

羊毛党：汇率差价退机票，越退越多

有人省钱，还有人赚钱。汇率崩盘当天凌晨12点34分，一些机票羊毛党群内，不少羊毛党也享受了一波国际汇率波动带来的利好。

“羊毛”玩家“M大”在微信群中展示了他的“战利品”，他利用南方航空全渠道退改签的政策，直接将里拉汇率差价转化为收益。

这种高端撸法，在圈内疯狂转发。有人甚至，通过这个方式利用100万元购票款在南方航空处退回117万元人民币，相当于按照1：1.17汇率结算出一笔“余额”。

在经过这一轮高端撸后，携程已经封停了里拉支付渠道，甚至有传言，携程方面已经报警……

代购党：拣汇率漏洞 大牌包用框买

8月11日，土耳其汇率崩盘后的首日，在伊斯坦布尔各大品牌的奢侈品门店门口排起了长龙。这里不少是精明且经验丰富的中国跨境买手们，如果预算两万元人民币，那么里拉对人民币汇率为1：1.4，兑换14285.7里拉；8月10号起，里拉对人民币汇率为1：1.065，两万元人民币可以兑换18779.3里拉，直接多兑出近4500里拉。

当天，一位买手就在朋友圈发出一张在Chanel专柜购物的照片，一次性买了五个Chanel CF 的链条包，在国内的市场价大概在19万左右，如今只需要不到14万人民币就能入手。

仅昨天一天时间，里拉（兑人民币）汇率降了大概12%。有多年奢侈品代购的经验，一位买手立刻加码了自己的购物清单，从商场上午开门起，买了一天。“很多店都被扫空了，大家论筐买”。

在汇率崩盘当天，各家奢侈品牌就做出了响应——伊斯坦布尔的LV门店就提前关门谢客，第二天各大奢侈品牌应声涨价——LV涨价25%，爱马仕涨20%，都超过里拉的汇率跌幅，LV旅行袋系列中的经典keepall 50从6800里拉直接涨到了10300里拉，涨幅超过50%。其中，宝格丽对持中国护照的消费者限购一件。

旅游党：去土耳其旅游，很划算？

旅游的价格主要由机票和酒店构成，长线的旅游产品，旅行社一般提前半年就完成大量的机位和酒店房间的采购，所以，费用不会因为汇率的突变而有明显降幅。但土耳其的旅费这些年一直在降，十日游旺季价格1.2万左右，淡季的价格不到1万元。

在2013年到2014年上半年，土耳其旅游市场价1.7万左右；2016下半年到2017年上半年，土耳其政局不稳定，团量骤减，旅行社也当时考虑安全问题，暂时停团；2017下半年开始，土耳其游回温，18年又爆发式反弹，这波反弹价格比以前低好多，签证也方便，电子签证。

目前土耳其旅游价格稳定实惠，据目前正在土耳其的游客反映，当地一切井井有条。

里拉的暴跌，旅费会不会有明显下降吗？答案恐怕要让不少人失望，因为当地的物价上涨，土耳其当地的组团地接费用不跌反涨，现在已经在计划的今年冬季档的成本已经涨了。

虽然目前旅费没有大幅降价，但因为汇率的变化，在当地旅游买一些特产还是很划算的。” 据介绍，玫瑰水、皮衣皮包、手工地毯、软糖、咖啡、红茶都是中国游客爱买的土耳其特产。

所以，没有薅上羊毛的小伙伴get新技能，下回赶早吧……

博斯普鲁斯海峡一边是冰一边是火…… ——挨踢妹