直击|哈罗员工破坏青桔车锁 哈罗致歉：配合警方工作

新浪科技讯 8月15日午间消息，针对近日媒体报道的哈罗员工剪断几十辆青桔单车车锁一事，哈罗单车发布公告称，对该事件的发生深表歉意。同时哈罗单车方面称，公司会积极配合警方的工作，及时公布新的进展。

据开封日报报道，7月21日开封街头的多辆青桔单车被人用破坏钳剪坏了车锁，造成车辆无法继续投入使用。青桔共享单车的工作人员随后报警。警方调阅监控视频确认了8名嫌疑人，并将其抓获。警方称，除了其中一名嫌疑人刚刚从哈罗单车开封运营部离职，其余7人全部都是哈罗单车开封运营部的员工。

报道称，经过讯问，8名犯罪嫌疑人对自己在7月21日凌晨对青桔单车进行破坏的行为供认不讳。据8人交代，7月中旬，他们得知青桔单车即将投放开封市场，认为会影响哈罗单车在开封的经营，进而影响到他们的工资收益。于是几人于7月21日凌晨聚集在一起，用破坏钳对刚刚在开封投放的青桔单车进行破坏。警方目前已经以涉嫌寻衅滋事犯罪对8名犯罪嫌疑人实施刑拘。

针对此事，哈罗单车方面发布声明称，此次事件性质恶劣，给社会造成了不良影响，也辜负了用户和政府部门，作为企业方需要深刻反思，对于该事件的发生深表歉意。

不过哈罗方面还称，对涉事运营区域重点排摸，现已查明涉事人员中有一名为事发前被劝退员工、另有三名员工在事发后同一天离职，其中一人曾于事发前面试友商同类职位。哈罗已经为涉事员工聘请专业的律师，公司会积极配合警方的工作，也会及时公布新的进展。(张俊)

以下为哈罗单车公告全文：

致歉和声明

该案件本身的情况以警方公布的官方消息为准。

但此次事件性质恶劣，给社会造成了不良影响，也辜负了厚爱我们的用户和政府部门，作为企业方需要深刻反思，对于该事件的发生我们深表歉意。

哈罗单车自成立以来一直奉公守法、严于律己，自觉维护行业和市场秩序，以创造用户价值为己任，以促进行业未来发展为使命，快速成长为深受用户喜爱的单车品牌。该事件的发生严重背离了哈罗单车的价值观和企业使命，也与我们一直倡导的行业良性竞争相悖。

为此公司已经成立专项调查组处理此事：

1、已经为涉事员工聘请专业的律师，案件的相关进展及定性以警方公布的消息为准；

2、全员重申员工价值观教育，员工是公司最重要的资产，教化和培育员工树立正确的职业价值观，哈罗义不容辞；

3、对涉事运营区域重点排摸，现已查明涉事人员中有一名为事发前被劝退员工、另有三名员工在事发后同一天离职，其中一人曾于事发前面试友商同类职位。

专项调查仍在继续，我们也会及时公布新的进展。同时，公司会积极配合警方的工作。

欢迎媒体和社会各界多多监督，让我们变得更加美好，让行业为用户创造更大的价值。

哈罗单车

2018年08月14日