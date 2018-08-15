新华社：有些在线短租平台房源照片竟是“照骗”

新华社“新华视点”记者李雨泽

正值暑期旅游高峰，通过方便快捷的在线短租平台订房已成为不少游客的选择。“新华视点”记者调查发现，有的短租房与平台上发布的位置、房间条件等信息严重不符，有的设施陈旧、无证经营，存在多种安全隐患。一些在线短租平台对房源把关不严，只需简单几步就可注册发布。

平台显示距离“十几米”，实际游客找了半小时

研究机构数据显示，2018年在线短租市场交易额预计将达到169.6亿元。与此同时，与短租房相关的消费投诉也日益增多。据江苏省消费者协会相关负责人介绍，近年来针对在线短租房的投诉明显增多，已占投诉住宿类问题的60%以上。

不少游客反映，打开在线短租平台，特色房源、图片精美、位置绝佳，不少短租房在预订时都“看起来很美”，现实中却大打折扣。不久前，河南濮阳的小张刚大学毕业，到上海参加工作面试。他在短租平台上订了一间房，看照片干净整洁，实际却与描述相反。“地板变成了水泥地，垃圾到处都是，小小一个房间挤了8个人。”小张说。

位置信息与描述的严重偏离是游客投诉的另一大热点。来自安徽的李女士向记者诉说了她的遭遇：“我去年到南京参加公务员考试，在火车上订了一间离考点很近的房子，结果按着平台上的地址怎么也找不到。后来打电话给老板，原本平台显示只有十几米的距离，结果按他指引的路东绕西绕，拖着行李走了半个多小时。”

业内人士介绍，一些在线短租平台准入门槛低，平台管理松散，申请成为商家只需要提供身份信息即可，对信息发布把关不严。

记者实测发现，在网上挑几张照片，在一家短租平台上填写了地址等几步简单操作之后，就显示房源发布成功，10分钟之后就有人联系看房。而记者在发布房源过程中，平台只要求验证个人身份信息，对发布消息内容的真假并没有进行任何核实和确认。

实地探访：无照经营、存安全隐患、不用身份登记就可入住

根据多家在线平台提供的信息，记者实地走访发现，很多在订房APP上打着“青年旅馆”“民宿”的短租房，存在各类问题。

——网上大肆宣传实则无照经营。记者走访了南京、上海、合肥等地20多家在线短租房，这些短租房普遍打着“青旅”“民宿”的旗号，由民房私自改造，没有牌匾和标识，均属无照经营。

一家短租房的负责人告诉记者：“像我们这种房屋，如果按照旅馆业标准管理，根本申请不下营业执照，只能通过在线短租房平台发布房源。”

——设施老旧，存在各种隐患。记者在南京新街口一家短租房采访时，乘坐的电梯出了故障停止运行，被困在电梯里近20分钟。在珠江路附近的短租房采访时发现，三部电梯坏了两部，消防通道堆放着各种各样的杂物。

南京长乐街上一家由一间平房改造而成的短租房，进门通道棚顶漏雨，缠着胶带的电线离床不足半米。而南京夫子庙附近的一家短租房为了提高房屋的利用率，室内卧室和卫生间都增加了隔板，被隔过的走廊一次仅容一人通过。

——交钱即住，很少登记核实身份信息。根据旅馆业治安管理条例规定，住宿登记时，应当查验住宿人员身份证件，逐人如实登记住宿人员的姓名、性别、民族、住址、有效身份证件种类和号码以及入住、退房房号及时间等信息。记者在20多家在线短租平台订房发现，普遍交钱即住，仅有一家要求记者进行身份登记。

租房新业态需要针对性的管理措施

一位在线短租从业人员告诉记者，这种短租房最大的特点就是油水大、成本低。“一般来说，房子大部分都是租别人的，在交完租金以后剩下的全是自己赚的钱。基本上一个人经营就够了，省了不少成本，旺季一个月赚一万多元根本不费什么劲。”

谈到监管，他对记者说：“说实话查得并不严，即使查，我们也会用‘阴阳地址’，平台上的电话留的不是自己的。干好几年了，也没啥事。”更有一位在线短租商家坦言，不怕投诉，如果投诉多了换个平台重新注册就好了。

记者采访一位在线短租平台的客服，这名客服人员一再对记者申明，平台和商家之间只是合作的关系。对于商家的欺骗行为，平台管不了，出了任何问题概不负责。如果房客发生意外事件，平台只能相应降低商家的评分，情节严重的再和商家协商解除合作。

中国未来研究会旅游分会副会长刘思敏建议，互联网平台可以通过财产、人身安全保障方案及身份识别等手段，建立完善的房东、租客个人信用档案登记制度和规范的个人信用评估机制，交易双方可以根据累计评价和信用评级来进行双向选择。此外，还应加强行业法律法规的制定，在立法层面提供更加强有力的保障。

据了解，目前一些地方已经出台加强短租市场管理的相关政策，分类设定建筑设施、消防安全、经营管理的标准，相关部门发放相应的经营许可或准予申报登记。