乐视网：与Faraday Future无股权关系或任何合作关系

新浪科技讯 8月15日午间消息，乐视网（300104.SZ）发布风险提示公告称，公司目前不了解Faraday Future长远战略规划，对其未来生产及销售情况不知情，亦不直接或间接持有Faraday Future任何权益，且与Faraday Future无股权关系或任何合作关系；公司目前无法确认Faraday Future的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭先生未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。

乐视网（300104.SZ）今日早盘快速拉升并封死涨停，截至中午收盘，乐视网报2.39元，上涨0.22元，涨幅为10.14%，封单超48万手。

14日，恒大健康（00708.HK）发布公告，公布FF91车辆的进展情况。公告中称，目前FF91的首台白车身已运抵美国汉福德生产基地，正式开始FF91整车组装工作，包括工程测试在内的各类严格测试也在同步推进，以尽全力确保在2019年第一季度FF91按时达到量产的目标。

恒大健康表示，8月14日Faraday Future于中国设立了运营总部。集团获悉Faraday Future为此制定了长远战略规划，未来十年在中国华东、华西、华南、华北和华中地区，建设五大研发生产基地；目标在十年后，年产能计划可达到500万辆，以FF91、FF81等多系列多车型产品面向全球市场，覆盖高端、中端及入门级，打造互联网智能出行生态，全面满足快速增长的不同市场需求。