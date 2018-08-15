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恒大意图盘活FF 揭牌仪式为何不见贾跃亭？

恒大意图盘活FF 揭牌仪式为何不见贾跃亭？
2018年08月15日 11:52 中国企业家
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2018年3月4日，全国政协 委员、恒大集团董事局主席许家印参加政协小组讨论。摄影：肖予为2018年3月4日，全国政协 委员、恒大集团董事局主席许家印参加政协小组讨论。摄影：肖予为

　　原标题：FF中国不见贾跃亭

　　文 | 李艳艳   编辑 | 王芳洁

　　盘活FF，恒大在行动。

　　8月14日下午，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司（以下简称“恒大FF中国”）在广州恒大中心正式揭牌。根据恒大方面的公开 信息，该公司是法拉第未来（以下简称“FF”）在中国的运营总部，全面负责FF在中国的技术研发及所有生产经营管理。

　　工商资料显示，恒大FF中国由恒大法拉第未来控股（香港）有限公司全资拥有，后者由Smart Mobility公司更名而来，即FF香港。根据《中国企业家》此前报道，FF香港为恒大入股FF中的一部分，其实际权益由恒大（45%）、贾跃亭（33%）、管理团队（22%）分别拥有。

　　然而，14日揭牌仪式看起来像是恒大的一次单方面活动，9名由恒大高管组成的管理团队首次亮相。其中，广汽丰田原董事长袁仲荣加盟，任恒大高科技集团副总裁兼恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团总裁。

　　作为法拉第未来（FF）创始人兼全球CEO，贾跃亭本人并未到场。揭牌仪式在半小时内匆匆结束，活动全程均未提及贾跃亭。散会后，恒大方面高管拒绝跟记者谈论此人。

　　带着新鲜出炉的“十年规划”，FF正在恒大的主导之下登陆中国。恒大系资金注入及人事安排，意味着许家印对法拉第未来的介入正在深入。与此同时，贾跃亭亦多次强调其对FF的控制权，彼此之间还有严苛的对赌协议制约。

　　这场合作正变得有意思起来。

　　对赌：贾跃亭会失去控制权吗？

　　“全力确保在2019年第一季度FF91按时达到量产的目标。”恒大健康副董事长兼恒大FF中国董事长彭建军在致辞中称。相比贾跃亭要在2018年底实现量产、2019年投入生产10万辆的口头承诺，FF91的实际研发节奏似乎不及预期。

　　今年6月，恒大正式入主FF，双方的合作实质为对赌。FF公司采用AB股模式，贾跃亭作为创始人和 CEO 享有“1 股 10 票”的权力，且在 FF 公司拥有33%的股权，恒大只有12%的投票权。恒大方面强调，在FF原股东违约的情况下，投票权将出现反转，贾跃亭的特别投票权将回转到恒大手中。

　　此前，本刊记者从接近FF人士处获悉，若贾跃亭等人无法在2018年底之前兑现首批电动车量产交付之承诺，即视为对恒大健康的违约情形。届时，贾跃亭将失去上述特别投票权，也就失去了对Smart King公司的实际控制。Smart King全资持有FF香港与FF美国。

　　现在距离上述承诺时间，还有不到五个月。对于贾跃亭而言，现阶段的当务之急，就是如何实现量产。8月3日，FF官方微信发布消息称，美国洛杉矶当地时间7月30日，首台白车身抵达了FF位于汉福德的工厂。至此，FF 91的整车组装工作正式启动。揭牌仪式现场，彭建军证实了上述消息的准确性，并称，包括工程测试在内的各类严格测试也在同步推进。

　　“投资FF是恒大做出的正确决定。”今年7月中旬，恒大集团董事局主席许家印在FF位于美国洛杉矶的总部进行视察。彼时，贾跃亭等FF高管陪同在侧。FF称，资金曾经一度是限制FF发展的最大障碍。许称，恒大将会在资金、生产基地建设、产品销售等方面给予FF全方位支持。

　　外界戏谑称，继A轮、B轮、C轮、“孙宏斌”轮后，“许家印”轮成为贾跃亭式融资的最新托底。不过，在恒大正式宣布收购FF股权后，围绕FF的一系列组织调整随之展开，这被外界看做是恒大制衡贾跃亭的密集操作。

　　今年早前，FF 公司在恒大帮助下，以睿驰智能汽车（广州）有限公司的名义在广州南沙拿地建厂，并在6月开工建设。7月24日，睿驰智能汽车（广州）有限公司正式更名为，恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司。该公司法定代表人由王志刚变更为彭建军，财务负责人变更为刘俊。

　　8月7日，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司（以下简称：恒大FF中国）成立，登记机关为广州市南沙区市场和质量监督管理局。国家企业信用信息公示系统显示，其注册资本为20亿美元，股东为恒大法拉第未来控股（香港）有限公司。执行董事兼总经理为恒大集团副总裁彭建军，监事为刘浩。

　　8月10日，恒大法拉第未来汽车销售（广东）有限公司获得核准通过。同日，恒大法拉第未来智能科技（广东）有限公司注册成功，股东是恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司。值得注意的是，上述提及的四家公司，其法人代表皆为彭建军。

　　恒大在“去贾跃亭化”吗？

　　有着“冒险家”称号的许家印，对集团事务拥有极强的掌控欲。

　　比如，揭牌现场现身的高管团队名单为，恒大集团总裁兼法拉第未来集团董事长夏海钧，恒大高科技集团副总裁、恒大健康副董事长兼恒大FF中国董事长彭建军，恒大高科技集团副总裁兼恒大FF中国总裁袁仲荣（原广汽丰田董事长），恒大FF中国COO高景深（原广汽丰田副总经理）。此外，还包括由恒大集团调任的恒大FF中国副总裁刘浩、刘俊、沈立柱、王全喜，总裁助理李福奎。

　　恒大公布的上述名单中，未出现原FF相关人员。

FF中国高管团队现场揭牌。来源：被访者供图FF中国高管团队现场揭牌。来源：被访者供图

　　“法拉第未来拥有世界最先进的新能源汽车技术，在全球拥有超过1000名科研专家及380件专利，FF91的多项性能和技术指标全球领先。”揭牌仪式现场，恒大集团总裁兼法拉第未来集团董事长夏海钧在谈及投资FF的原因时称。他觉得，新能源汽车的前景非常广阔。“未来十年甚至更长时期内，新能源汽车产销都将保持高速增长，10-20年后新能源汽车年销量可达几千万辆，甚至上亿辆。”

　　彭建军透露，“恒大FF中国制定了长远的战略规划”。他表示，未来十年，公司将在中国华东、华西、华南、华北和华中地区，建设五大研发生产基地；十年后，年产能计划达到500万辆，FF91、FF81等多系列多车型产品面向全球市场，覆盖高端、中端及入门级，打造互联网智能出行生态，全面满足快速增长的不同市场需求。

　　有恒大集团层面高管对《中国企业家》表示，截至目前，上述提到的五大研发生产基地还未确定具体城市。此外，已在6月开工建设的广州南沙工厂目前仍在进行土地平整。

　　房地产行业正处在黄金时代到白银时代的过渡期，稍有实力的房企都在考虑转型问题，何况是恒大。2014年，恒大开始谋划进军高科技产业，先后成立关于电动汽车、光伏、新能源等产业的研究小组。此外，被恒大以1500万年薪挖走的任泽平在成立恒大研究院后，专门建立一支团队，负责汽车领域研究。

　　今年4月，恒大称未来10年将投资1000亿元人民币，正式进军高科技行业，覆盖领域包括生命科学、航空航天、集成电路、量子科技、新能源、人工智能、机器人和现代农业等。6月25日，恒大健康以67.46亿港币对价收购香港时颖公司100%股权，成为FF的最大股东，恒大以造车形式进入了新能源领域。

　　许家印给“新恒大”设定的目标是2018年销售5500亿元，公司计划在2020年实现总资产3万亿元，年销售规模8000亿，实现年利税超过1500亿元。其中，“地产、金融、健康、文化旅游四大产业年销售收入超一万亿。”公告显示，今年上半年，恒大税后净利润同比增长125%以上，核心业务利润同比增长100%以上。目前来看，房地产业务仍然占据最大的业绩贡献比。

　　最新情况是，在FF尚未量产之前，恒大已经在资本市场将投资成本收了回来。8月14日，在港股市场大跌情况下，恒大健康股价大涨7.72%，达到13.96港元/股。自6月25日收购FF以来，恒大健康股价涨幅已超200%，其最新市值达1206.1亿港元，涨幅已超过恒大投资金额的10倍。

　　关于FF91，贾跃亭多次公开表示其动力和产品性能超过特斯拉，内饰和豪华配置对标宾利、劳斯莱斯。FF91的价格也一直是媒体关注的重点。外媒透露，美国售价25万美元左右，中国地区的售价将超200万，首批用户想要提前预定FF91必须先缴纳5万元定金。

　　相较于为梦想窒息的勇气，贾跃亭目前的生存现状不容乐观。在美国，他和FF麻烦不断，与公司前CFO Stefan Krause身陷商业纠纷，至今未解。回望国内，贾跃亭及其乐视系资产也已沦入“查封门”。

　　随着乐视网掌控于融创，汽车板块迎来恒大“接盘侠”。就目前来看，FF公司33%的股权是他唯一的翻盘筹码。这次，他还能握得住吗？

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