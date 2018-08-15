彭博：市值蒸发1500亿美元 腾讯离触底还有多远

新浪科技讯 北京时间8月15日上午消息，据彭博社报道，腾讯控股公司曾是亚洲最热门的股票。可如今，其投资者正在想方设法弄明白它距离触底反弹还有多远。

一直以来，腾讯因游戏和信息服务而闻名。然而这家中国互联网巨头在今年1月份创下股价最高点之后，市值已经累计蒸发了1500亿美元以上，这也是全球范围内股东财富蒸发最大规模的一次。周二，在监管部门要求腾讯从其PC端下载服务中下架《怪物猎人：世界》游戏之后，腾讯市值又蒸发了150亿美元。而事实上，《怪物猎人：世界》上线才仅有几天时间。

腾讯遭遇的这一打击恰逢公司游戏营收增长缓慢之际。不过，投资者最关注的还是腾讯在国内面临的监管挫折。监管问题在很大程度上决定了企业的状况。除了《怪物猎人：世界》外，腾讯还没有获批从热门手游《绝地求生：大逃杀》中创收，也尚未获批在中国推出PC版。当腾讯在周三发布第二季度财报时，投资者届时将会提出质疑。

“腾讯的股价中包含了许多消极因素。”中国银河国际金融控股有限公司驻香港分析师布家杰（Mark Po）表示，“投资者关注的唯一一个焦点便在于网游业务的发展情况。”

周三，股价又下跌了2.3%。高盛集团在指出游戏增长缓慢等多个因素之后，降低了对腾讯的营收预期，并将股价目标下调7%。

自今年6月份以来，至少有11位分析师下调了对腾讯的目标股价。据彭博社分析师预计，腾讯第二季度营收将增长37%，营业利润将增长18%。

中国电商巨头阿里巴巴集团将在下周发布新一季财报。虽然股市动荡，但阿里股价表现相对较好。随着阿里巴巴斥资数十亿美元收购并打造全国零售和配送网络，阿里的利润也有些下滑，但是预计这将推动营收增长达到四年多时间里的最快速度。市场的不稳定性也对两家互联网巨头起到了不小的影响。

就年销量预测来说，阿里巴巴增速预计快于腾讯。

腾讯第二季度营收预计增长37%，将创下自2015年以来的最慢增速。在分析师看来，他们的主要担忧就是PC版《绝地求生：大逃杀》上线被搁置一事，以及尚未获批从手游版的中国玩家手里开始创收。按照游戏时间计算，《绝地求生：大逃杀》是今年6月份中国第二热门游戏。

所有这些因素都拖累了腾讯的主要收入来源。由Han Joon Kim负责的德意志银行分析师预计，腾讯第二季度手游营收将环比下降6%，而不会是增长6%。

“由于手游行业的增长速度预计会放缓，再加上没有新动力因素促进的话，腾讯的股价也许会继续下滑。”群益投信驻台北基金经理里克·苏（Rick Su）表示。他已经把腾讯股票在其投资组合中的占比从2月份的5.2%降低至了2.7%。“如果真的是这样，它将无法维持一支成长型股票的高市值”。

不过，如果腾讯最终能够获准发布PC版《绝地求生：大逃杀》和《堡垒之夜》，这家游戏巨头可能会在第三季度打破僵局。“我们预计网游营收增长情况将在今年下半年有所回升，”建银国际分析师罗尼·何（Ronnie Ho）称。

阿里巴巴营收增速预计快于腾讯。

相比之下，阿里巴巴新一季营收有望创下自2013年12月以来的最快营收增速，增速达到61%。阿里对传统零售、视频内容以及外卖等新服务的大力投资促进了营收增长。巴克莱银行分析师格雷戈里·赵（Gregory Zhao）称，这家电商巨头的广告和佣金营收可能会增长31%。

不过，这些支出也影响了阿里的利润率。在两年时间内，阿里获得了旗下物流网络的控制权，收购了视频网站优酷和外卖服务饿了么。它还在向一连串食品杂货店和百货商店投资，比如说盒马生鲜。野村证券分析师史家龙（Jialong Shi）称，阿里核心电商业务的息税、折旧以及摊销前利润率可能相比去年会减少17%，达到46%。

不过，从长远角度来看，这些投入也是至关重要的。“阿里现在占据13%的中国零售市场份额，那么要想进军更大市场，投资对阿里来说也是非常重要的。”杰富瑞香港公司分析师陈翠珊（Karen Chan）在报告中称。

至于腾讯，投资者正在寻找好转的迹象。当被问及第二季度财报公布后的股价反应时，布家杰给出了悲观预期。

“这得取决于消息有多坏。”他说道。(一舟)