直击|陆奇回应任拼多多独董：确认可以帮助企业发展

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新浪科技讯 8月15日上午消息，美国著名创业孵化器Y Combinator今日在北京举行媒体沟通会，陆奇在会上意外现身，宣布Y Combinator正式进入中国，而他将担任Y Combinator中国创始人及首席执行官，并担任Y Combinator全球研究院院长。

在会上，有记者问关于陆奇近期担任拼多多独立董事的问题。陆奇回应称，从个人角度来说，他会适当地和一些高科技企业合作，比如担任独立董事，前提是他确认自己可以帮助企业长期发展。他现在的重心放在Y Combinator上，但如果其它企业有这样的机会，他会考虑参与。

此前在拼多多IPO时，陆奇被任命为独立董事和薪酬委员会主席。此前陆奇曾担任百度总裁兼首席运营官。但在5月18日，百度宣布陆奇因个人和家庭原因离任。此后关于陆奇离职后的去向时有传言，腾讯和比特大陆都曾被传为陆奇的去向。