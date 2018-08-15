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直击|陆奇：Y Combinator正式进入中国 将完全本地化

直击|陆奇：Y Combinator正式进入中国 将完全本地化
2018年08月15日 10:49 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月15日上午消息，美国著名创业孵化器Y Combinator今日在北京举行媒体沟通会，Y Combinator中国创始人及首席执行官陆奇在会上宣布，Y Combinator正式进入中国。中国是Y Combinator在美国市场外开展业务的首个国家，将在中国本地组建团队。

　　同时，Y Combinator正式宣布，陆奇将担任Y Combinator中国创始人及首席执行官，并担任Y Combinator全球研究院院长。

　　陆奇在会上描述了Y Combinator的愿景。他说，Y Combinator的愿景是将创新最大化，用公平、公正的方式让全世界受益。同时，Y Combinator的使命是帮助创业公司在不同阶段成长。

　　陆奇说，Y Combinator之所以成功，是因为它全方位支持创业者，这很大程度上是出于自身的创业文化，这种文化来自于创始人。Y Combinator通过早期投资、训练营、Demo Day、Investor Day、校友资源以及得到专家支持的固定机制，为创业者提供支持，Y Combinator由此建立了品牌可信度，并在未来实现规模效应。目前，Y Combinator参与投资公司的总估值高达1000亿美元。

　　而Y Combinator对中国的创新力量高度重视。Y Combinator总裁、Open AI联席主席Sam Altman表示：“中国是全球科技创新发展的中流砥柱。我们需要一个深谙技术之道、贯通中美文化、与YC志同道合的顶尖人才来组建YC中国团队，持续发力中国市场和深耕科技研发。”

　　陆奇介绍说，Y Combinator在中国的核心理念包括技术驱动创新、有远大抱负、长期专注、大力投入科研，并努力全球化。

　　Y Combinator进入中国以后，将发挥很大作用。陆奇说，中国未来需要更大规模的技术创新，Y Combinator在这方面有方法论、资源和品牌；在中国不断提升创新能力的过程中，Y Combinator将帮助中国更快获取美国经验，他会帮助中国公司在美国发展；Y Combinator也有庞大的校友团，会带来庞大的人脉优势，在全球都会推动创新。

　　陆奇表示，Y Combinator在中国将完全本地化，团队将完全由中国顶尖人才组建，充分帮助中国创业者，Y Combinator中国将完全融入本地，回报中国社会。Y Combinator在中国的业务包括投资、培训、科研和培训四个方面。投资方面，Y Combinator将把美国的投资经验本地化，在本地融资；创业培训上，将引入美国方法论，并做到本地化；在科研和公益上，Y Combinator将回报中国社会。

　　陆奇说，Y Combinator在中国将和创业者、投资机构、企业及科研机构、政府部门以及媒体合作。目前创业者可以通过Y Combinator在华开放的创新企业申请通道，参与Y Combinator的相关项目。(轶群)

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