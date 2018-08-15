Tinder创始人起诉IAC及Match Group 索赔20亿美元

新浪科技讯 北京时间8月15日上午消息，Tinder的创始人、现任高管和早期员工向该约会应用的所有者IAC及其子公司Match Group提起诉讼，要求其赔偿至少20亿美元的罚款，因为IAC和Match Group“通过操纵财务信息破坏了Tinder的估值并非法剥离员工的Tinder股票期权。”

参与起诉的10个人包括Tinder的联合创始人兼前首席执行官Sean Rad、联合创始人兼前首席营销官Justin Mateen。他们声称IAC以及Match Group使用“错误、具有误导性且不完整的财务信息和预期”人为降低了Tinder的估值，以避免按照期权协议规定下要支付给员工的钱”。

“我们之前一直很担心IAC会无视合同承诺，表现得似乎这些条约对他们不适用一样。”Rad在一次声明中这样说道，“但我们从没想到它们居然会欺骗所有创建Tinder的人。”

Match Group的股价在周二下午一点半下跌3.6%，为48.21美元。IAC的股价则下跌0.5%，为190.22美元。这场诉讼最初是由CNBC报道的。

IAC以及Match Group在一次声明中指出，Match Group与原告“严格按照合同规定，采用了由两家独立全球投资银行参与的估值方式”。Rad和Mateen“也许对于两人各自离开之后，Tinder还能获得巨大成功的事实感到不开心，但是吃不到葡萄就说葡萄酸的心理无法让诉讼成立”。

Match Group表示自己在五年不到的时间里将Tinder“从一家默默无闻的初创企业发展成了文化标志”。诉讼中，在给Tinder提供低位估值并且终止协议数小时之后，IAC以及Match Group就并购了Tinder。按照协议，诉讼原告持有Tinder20%的份额。

一周前，Macth宣布营收超出分析师预计并将其归功于Tinder，其首席执行官Mandy Ginsberg还将Tinder称之为是“发展引擎”。随后，原告就提出了诉讼。2018年，公司预计Tinder的营收将达到8亿美元。

诉讼中提到：“这些成功是Tinder原告辛苦工作的结果”。

Rad和其他创始人表示他们以及现在或之前的员工在2014年获得股票期权，按照协议他们可以在四个时间点行权：2017年5月、2018年11月、2020年5月以及2021年5月。在2017年5月，IAC以及Match Group降低Tinder的估值，将其设定为30亿美元，之后还在并购协议中除去了其余三个行权日期。

“他们封锁并且谎报了真实财务预测的存在，真实财务预期与被告的错误预期结果相矛盾。”提出诉讼中Tinder的前员工说道。“他们还恐吓威胁如果Tinder的高管说出真相，那么他们就会被开除——其中包括原告James Kim，他目前是Tinder的财务副主席。”

在Tinder应用上寻找潜在配对对象已经成为了千禧一代约会文化中普遍采用的一种形式，应用订阅人数激增，年营收增长达136%。

这次诉讼并未包括或提及Tinder的另一位联合创始人Whitney Wolfe。她曾在2014年离开公司并对其提出诉讼。她称Rad和Mateen在公司发展历史中抹去了她作为联合创始人的身份，并给她发送“一连串可怕的性别歧视、种族歧视以及其他不合适的言论、邮件和短信”。在当年迟些时候，这场诉讼案达成和解。Matten辞职了，Rad不再作为公司的首席执行官，而Wolfe则保留了在公司的股本。(一舟)