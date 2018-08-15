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加密货币市场总价值降至2000亿美元 较高点跌去70%

加密货币市场总价值降至2000亿美元 较高点跌去70%
2018年08月15日 09:55 TechWeb
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　　8月15日消息，据国外媒体报道，加密货币市场总价值已降至2000亿美元，创2018年新低。

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　　加密货币行业网站CoinMarketCap显示，对数字货币的全面抛售导致整个市场的价值今年来首次降至约2000亿美元，较高点跌去约70%。今年1月份，加密货币市场总价值位于8140亿美元这一峰值水平。

　　比特币等规模最大的加密货币引领整个市场下行。比特币最近下跌约5%，一度跌至6000美元下方。比特币自去年12月在2万美元附近见顶后已累计下跌近70%。

　　有分析师认为，加密货币市场的下跌很可能是目前美元走强的副作用，美元破坏了与其相关的一切。

　　如图所示，比特币市值目前在1000亿美元左右，在加密货币市场排第一，Ethereum市值约286亿美元，XRP市值约113亿美元，比特币现金市值约89亿美元，EOS市值约43亿美元，Stellar市值约41亿美元。

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