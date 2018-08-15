直击|陆奇再出山：担任Y Combinator中国创始人兼CEO

新浪科技讯 8月15日上午消息，美国著名创业孵化器Y Combinator今日在北京举行媒体沟通会，陆奇在会上意外现身，宣布Y Combinator正式进入中国，而他将担任Y Combinator中国创始人及首席执行官，并担任Y Combinator全球研究院院长。

陆奇在会上表示，他长期参与一线产品的研发，见证了科技带来的改变。寻找科技机会、能够贡献科技行业，并且从中学习，是他的长期理念。人工智能（AI）将会对社会有长久影响，而中国的机会更大。科技行业需要更长期、有效的投入，同时新技术也需要新体系，需要把机遇、人才和资本有机结合在一起。

随后，陆奇宣布Y Combinator正式进入中国，将在中国组建本土团队，为中国创业者提供机遇，陆奇将担任Y Combinator中国创始人及首席执行官。

同时，Y Combinator在美国西雅图建立新的全球研究院总部，而他将担任Y Combinator全球研究院院长。

陆奇还表示，他的职业生涯目前到了一个阶段，现在自己更适合参与创新的浪潮，也有更多的学习机会；由于家庭原因，他需要在中美两地往返，Y Combinator的新角色也符合他个人的需求；同时，在Y Combinator工作，可以将他在美国的人脉与中国的文化相结合。

此前陆奇曾担任百度总裁兼首席运营官。但在5月18日，百度宣布陆奇因个人和家庭原因离任。此后关于陆奇离职后的去向时有传言，腾讯和比特大陆都曾被传为陆奇的去向。而在拼多多IPO时，陆奇被任命为独立董事和薪酬委员会主席。

在加盟百度前，陆奇先后在美国雅虎担任执行副总裁，在微软担任全球执行副总裁，在硅谷有着多年科技行业从业经验，还一度是在硅谷巨头中任职地位最高的华人。(轶群)