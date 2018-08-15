新浪科技> 互联网 > 正文

直击|陆奇再出山：担任Y Combinator中国创始人兼CEO

直击|陆奇再出山：担任Y Combinator中国创始人兼CEO
2018年08月15日 10:03 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 8月15日上午消息，美国著名创业孵化器Y Combinator今日在北京举行媒体沟通会，陆奇在会上意外现身，宣布Y Combinator正式进入中国，而他将担任Y Combinator中国创始人及首席执行官，并担任Y Combinator全球研究院院长。

　　陆奇在会上表示，他长期参与一线产品的研发，见证了科技带来的改变。寻找科技机会、能够贡献科技行业，并且从中学习，是他的长期理念。人工智能（AI）将会对社会有长久影响，而中国的机会更大。科技行业需要更长期、有效的投入，同时新技术也需要新体系，需要把机遇、人才和资本有机结合在一起。

　　随后，陆奇宣布Y Combinator正式进入中国，将在中国组建本土团队，为中国创业者提供机遇，陆奇将担任Y Combinator中国创始人及首席执行官。

　　同时，Y Combinator在美国西雅图建立新的全球研究院总部，而他将担任Y Combinator全球研究院院长。

　　陆奇还表示，他的职业生涯目前到了一个阶段，现在自己更适合参与创新的浪潮，也有更多的学习机会；由于家庭原因，他需要在中美两地往返，Y Combinator的新角色也符合他个人的需求；同时，在Y Combinator工作，可以将他在美国的人脉与中国的文化相结合。

　　此前陆奇曾担任百度总裁兼首席运营官。但在5月18日，百度宣布陆奇因个人和家庭原因离任。此后关于陆奇离职后的去向时有传言，腾讯和比特大陆都曾被传为陆奇的去向。而在拼多多IPO时，陆奇被任命为独立董事和薪酬委员会主席。

　　在加盟百度前，陆奇先后在美国雅虎担任执行副总裁，在微软担任全球执行副总裁，在硅谷有着多年科技行业从业经验，还一度是在硅谷巨头中任职地位最高的华人。(轶群)

陆奇百度去向
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有