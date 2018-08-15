Facebook收购Vidpresso 增加主播与观众互动

新浪科技讯 北京时间8月15日上午消息，Facebook日前收购了一家名为Vidpresso的初创公司。该公司为客户提供一种技术，支持他们在屏幕上呈现来自Facebook、Twitter、Periscope等社交网络的投票、评论和其他元素，业余主播可以更容易地在视频中添加互动效果。

一位发言人透露，Facebook收购了Vidpresso的七人团队和技术，但没有收购公司本身。Vidpresso的员工将前往Facebook在门洛帕克、伦敦和洛杉矶的办公室工作，与此同时它会继续为BuzzFeed和纳斯达克等客户提供服务。

目前尚不清楚Facebook最终是否会终止这些公司使用Vidpresso技术，但该团队在声明中表示，加入这家社交网络将使他们能够向更多人提供他们的工具，而不仅仅是他们的顶级合作伙伴。“最终，Facebook会让我们把这些工具交到内容创作者手中，这样他们就可以专注于自己的内容，让它看起来很棒，而无需花费大量时间或金钱。”公司写道。

Facebook对于Vidpresso的人才并购说明了这家科技巨头对于视频业务的推动。为了让视频业务占到更大的份额，并与该领域内的竞争对手展开竞争，Facebook一直在不断推出越来越多的新功能。它的一些最新功能包括可以预录实时聊天的直播视频，以及一个名为Watch Party的工具，它能让Facebook群组的成员同时观看视频。(一舟)