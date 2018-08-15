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金融大鳄索罗斯二季度增持FB、苹果、Twitter股票

金融大鳄索罗斯二季度增持FB、苹果、Twitter股票
2018年08月15日 09:52 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月15日上午消息，今年二季度，索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）增持Facebook苹果Twitter持股，减持Alphabet（谷歌母公司）、亚马逊股票。另外，索罗斯基金管理公司还购入AT&T、雪佛龙（Chevron）、T-Mobile美国三家公司的股票，转让eBay、NvidiaSnap、Paypal股票。

　　二季度，索罗斯基金管理公司大量增持BlackRock股票，BlackRock是世界最大的资产管理公司，掌管6万亿美元资产；二季度罗斯基金管理公司将BlackRock持股数量增加近60%，达到12983股。

　　还有一些调整值得注意：降低Netflix、花旗、富国银行持股数量，增加Pandora和Salesforce持股。

　　二季度，索罗斯基金管理公司购入15.92万股Facebook A级股票，购入54500股苹果股票。

　　就在几周前，苹果市值冲破1万亿美元，创造历史；随后许多知名基金经理削减苹果持股。Greenlight Capital将持股数量削减77%，Coatue Management削减95%，Diamond Hill资产管理公司削减27%。还有一些大型投资者也在减持，不过二季度降幅不大，比如Sanders Capital和Adage Capital Partners。

　　索罗斯对能源企业的投资进行调整，增加戴文能源公司（Devon Energy Corp.）、金德尔·摩根公司（Kinder Morgan, Inc.）的持股数量，减持VanEck Vectors Oil Services ETF、加拿大自然资源有限公司、威廉姆斯公司（Williams Companies Inc）。

　　文件没有披露空头头寸（short positions），不能完整体现基金公司的持股状况。(云外)

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