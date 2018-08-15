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Alphabet向保险创企Oscar Health增投3.75亿美元

Alphabet向保险创企Oscar Health增投3.75亿美元
2018年08月15日 09:48 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月15日上午消息，Alphabet向初创保险公司Oscar Health投资增投3.75亿美元。这家成立已有六年时间的健康保险初创企业是由特朗普总统的顾问Jared Kushner的兄弟Joshua Kushner联合创办的。

　　Alphabet的两家子公司Capital G以及生命科学部门Verily之前就参与了 Oscar Health 1.65亿美元融资轮，据知情人士透露，Oscar估值已经达到32亿美元。几个月之后，Alphabet又参与投资了初创保险公司Oscar Health。《连线》杂志报道称，Alphabet如今拥有这家初创企业大约10%的股份。

　　根据CNBC评选出来的“2018全球50大颠覆性企业”榜单，Oscar名列第12位。公司整合了技术、供应商合作以及会员体验，为病人提供更清晰的医疗保险定价，与此同时也可以为医生提供更加灵活的支付方式。

　　作为战略投资的一部分，谷歌早期员工、前YouTube首席执行官Salar Kamangar也加入了Oscar的董事会。Oscar的首席执行官Mario Schlosser在声明中表示Alphabet的投资将帮助Oscar将产品推向更多城市，还能在2020年之前通过联邦医疗保险优势计划将产品出售给老年人。

　　Alphabet以及Oscar在近年来的联系颇为紧密：CNBC在今年2月就曾报道，在2016年，Oscar和生命科学部门Verily曾考虑联手为数千位低收入罗德岛居民管理医保问题。尽管这项提议一直未能落实，但是Verily对于保险行业依旧非常感兴趣。(芒立)

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