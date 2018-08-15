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网购保健品被吓傻 快递盒里躺着鳄鱼和蜥蜴

网购保健品被吓傻 快递盒里躺着鳄鱼和蜥蜴
2018年08月15日 07:37 钱江晚报
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　　原标题：网购保健品，丽水妈妈吓傻 快递盒里躺着鳄鱼和蜥蜴　

　　来源：钱江晚报

　　“打开快递的时候，我腿都吓软了，现在想起来还怕怕的。”昨天，章女士接受钱江晚报记者采访时还心有余悸。

　　31岁的章女士是一个二孩妈妈，住在丽水市遂昌县城，带孩子之余她还做微商。上个月，章女士在网上买了四箱保健品，供货商是辽宁省鞍山市台安县的一家公司。

　　8月5日下午，独自在家的她收到了四个包裹，打开前三个都是保健品。

　　当她拆到第四个包裹时，隐约闻到臭味，拆开第一层纸箱，露出了一个白色泡沫箱，章女士打开泡沫箱一看“惊呆了！吓傻了！”

　　“快回家，快递的泡沫箱里躺着一只鳄鱼和一只大蜥蜴！”章女士马上电话召回丈夫。

　　地址并没错，一脸懵的章女士报了警：“太可怕了，当时生怕鳄鱼就这么跑出来了。”

　　接到报警后，遂昌县公安局妙高派出所和遂昌森林民警赶到现场。他们打开泡沫箱检查：鳄鱼有一米多长，蜥蜴也接近一米，里面有冰袋和给鳄鱼吃的肉，两只动物均已死亡腐烂，腐臭味刺鼻。

　　这是一条暹罗鳄，属于人工繁育国家重点保护陆生野生动物，鳄鱼的尾部有一个吊牌，上面印着“中国野生动物管理专用标识”，并附有一个二维码。扫描标签上的二维码，显示为“活体标记信息管理系统”页面，上面标有“标识代码”、“批准文件”、“物种学名”和“养殖单位”等信息。

　　民警调查后发现，这条活体暹罗鳄是人工饲养的，在国内买卖属于合法。

　　不属于野生保护动物的蜥蜴，也是由该公司人工驯养的。

　　遂昌县森林公安民警陈峰说：“我们又通过快递公司，联系到了发货地辽宁台安县。对方称，是快递工作人员的失误，将章女士的地址，误贴到了鳄鱼的箱子上，寄出时鳄鱼还是活的，由于路途遥远，到遂昌就死了。”

　　陈峰表示，经过调查，养殖公司和遂昌快递均无责，构不成立案，警方已联合快递公司按快递流程将鳄鱼作为弃件处理。

　　陈峰说，虽然活体暹罗鳄买卖是合法的，但申请养殖暹罗鳄，需要提供合法的来源和合适的场地。个人购买活体鳄鱼在家中养殖，肯定是不会通过审批的，如果买家购买的暹罗鳄来源不合法，一旦被查出将会没收，同时还会视情节严重程度，给予相应处罚。

　　新闻+

　　活的动物能快递吗

　　钱江晚报记者从杭州邮政管理局了解到，根据《禁止寄递物品指导目录》，濒危野生动物及其制品，如象牙、虎骨、犀牛角及其制品等属于禁寄物品。

　　类似国家允许养殖、饲养的活体动物寄运，涉及防疫，动物保护的寄运需要出示相关安全证明材料，防护合理的可以收寄。但是，收寄一般不会和一般物品混寄，通常都是专递，费用比较高。

　　另外，杭州邮政管理局从2017年5月发布了《关于禁止寄递活禽的通知》，规定各寄递企业不得违规收寄各类活禽，包括鸡、鸭、鹅、肉鸽、鹌鹑等供食用的禽类动物和养殖或者捕获的各类观赏禽类动物。

 
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