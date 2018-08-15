凤凰新媒体第二季度营收3.6亿元 净利同比增98%

新浪科技讯 北京时间8月15日凌晨消息，凤凰新媒体 （NYSE：FENG）今天发布了截至6月30日的2018财年第二季度未经审计财报。报告显示，凤凰新媒体第二季度总营收（基于新的会计标准计算）为人民币3.625亿元 （约合5480万美元），比去年同期的人民币3.933亿元下降7.8%；净利润为人民币4920万元（约合740万美元），相比之下去年同期的净利润为人民币2490万元，同比增长98%。

根据雅虎财经汇总的数据，2位分析师平均预计，不按美国通用会计准则计算（Non-GAAP），凤凰新媒体第二季度每股美国存托凭证（ADS）摊薄收益为0.04美元；财报显示，不按照美国通用会计准则，凤凰新媒体第二季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.73元（约合0.11美元），超出预期。

另外，2位分析师平均预计，凤凰新媒体第二季度营收5492万美元；财报显示，凤凰新媒体第二季度总营收（基于新的会计标准计算）为人民币3.625亿元 （约合5480万美元），略低于预期。

第二季度主要业绩：

-从2018年1月1日起，凤凰新媒体采用《会计准则汇编606——源于客户合同的收入》(ASC606, Revenue from Contracts with Customers)为新的会计标准。

-基于新的会计标准，凤凰新媒体第二季度总营收为人民币3.625亿元 （约合5480万美元），比去年同期的人民币3.933亿元下降7.8%；

-凤凰新媒体第二季度净利润为人民币4920万元（约合740万美元），相比之下去年同期的净利润为人民币2490万元，同比增长98%；

-不按照美国通用会计准则 （不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体第二季度调整后净利润为人民币5310万元 （约合800万美元），相比之下去年同期的调整后净利润为人民币2930万元；

-凤凰新媒体第二季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.67元（约合0.10美元），相比之下去年同期的每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.35元；

-不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体第二季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.73元（约合0.11美元），相比之下去年同期的每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.41元。

第二季度财务分析：

营收

基于新的会计标准，凤凰新媒体第二季度总营收为人民币3.625亿元 （约合5480万美元），比去年同期的人民币3.933亿元下降7.8%。

基于新的会计标准，凤凰新媒体第二季度净广告营收（不计入广告代理商服务费以及营业税和附加费）为人民币3.160亿元（约合4780万美元），比去年同期的人民币3.387亿元下降6.7%。

基于新的会计标准，凤凰新媒体第二季度付费服务营收为人民币4650万元 （约合700万美元），比去年同期的人民币5450万元下降14.9%。基于新的会计标准，凤凰新媒体第二季度来自于数字娱乐业务的营收为人民币3780万元（约合570万美元），比去年同期的人民币4560万元下降17.0%。基于新的会计标准，凤凰新媒体第二季度来自于游戏及其他业务的营收为人民币870万元（约合130万美元），比去年同期的人民币900万元下降3.5%。

若基于原来的ASC605会计标准，则凤凰新媒体第二季度总营收为人民币3.967亿元（约合6000万美元），与去年同期的人民币3.933亿元相比增长0.9%。

若基于原来的ASC605会计标准，则凤凰新媒体第二季度净广告营收（不计入广告代理机构服务费以及营业税和附加费）为人民币3.473亿元（约合5250万美元），比去年同期的人民币3.387亿元增长2.5%，主要由于移动广告营收同比增长23.0%，但被PC广告营收同比下降26.6%所部分抵消。

若基于原来的ASC605会计标准，则凤凰新媒体第二季度付费服务营收为人民币4940万元（约合750万美元），比去年同期的人民币5450万元下降9.5%。若基于原来的ASC605会计标准，则凤凰新媒体第二季度来自于数字娱乐业务的营收为人民币4010万元（约合610万美元），比去年同期的人民币4560万元下降12.0%，主要由于移动增值服务（MVAS）营收下降29.3%。移动增值服务营收的下降，主要是由于用户对通过中国电信运营商提供的服务的需求下降。若基于原来的ASC605会计标准，则凤凰新媒体第二季度来自于游戏及其他业务的营收为人民币930万元（约合140万美元），比去年同期的人民币900万元增长3.3%。凤凰新媒体第二季度游戏及其他业务营收的增长，主要由于来自于其他新业务的营收增长，但来自于公司自己平台上运营的网络游戏所创造的收入则仍在下降。

营收成本和毛利润

基于新的会计标准，凤凰新媒体第二季度营收成本为人民币1.329亿元 （约合2010万美元），比去年同期的人民币1.678亿元下降20.8%。若基于原来的ASC605会计标准，则凤凰新媒体第二季度营收成本为人民币1.673亿元 （约合2530万美元），比去年同期的人民币1.678亿元下降0.3%。基于新的会计标准，凤凰新媒体营收成本的下降，主要是由于：

-基于新的会计标准，凤凰新媒体第二季度营业税和附加费为人民币3430万元（约合520万美元），相比之下去年同期为人民币3320万元。基于新的会计标准，2018年第二季度中营业税和附加费已被排除在营收成本之外，被认列为营收扣减项目；而基于原来的ASC605会计标准，2017年第二季度中营业税和附加费作为营收成本的组成部分而被认列。

-凤凰新媒体第二季度内容和运营成本为人民币1.075亿元（约合1620万美元），略高于去年同期的人民币1.060亿元。

-凤凰新媒体第二季度向电信运营商和频道合作伙伴支付的收入分成费用为人民币1150万元 （约合170万美元），比去年同期的人民币1510万元下降23.9%，主要由于移动增值服务产品的销售量下降。

-凤凰新媒体第二季度带宽成本为人民币1390万元 （约合210万美元），略高于去年同期的人民币1360万元。

-凤凰新媒体第二季度营收成本中计入了人民币60万元（约合10万美元）的股权奖励支出，相比之下去年同期营收成本中计入了人民币120万元的股权奖励支出。

毛利润

凤凰新媒体第二季度毛利润为人民币2.296亿元（约合3470万美元），相比之下去年同期为人民币2.254亿元。凤凰新媒体第二季度毛利率为63.3%，高于去年同期的57.3%。凤凰新媒体毛利率的上升，主要由于毛利润上升，以及基于新的会计标准计算公司营收有所下降。

不计入股权奖励支出的影响（不按照美国通用会计准则），凤凰新媒体第四季度调整后毛利率为63.5%，高于去年同期的57.6%。

运营支出和运营利润

凤凰新媒体第二季度总运营支出为人民币2.002亿元 （约合3020万美元），比去年同期的人民币2.004亿元下降0.1%。凤凰新媒体第二季度总运营支出中计入了人民币280万元（约合40万美元）的股权奖励支出，相比之下去年同期总运营支出中计入了人民币420万元的股权奖励支出。

凤凰新媒体第二季度运营利润为人民币2940万元（约合440万美元），相比之下去年同期的运营利润为人民币2500万元。凤凰新媒体第二季度运营利润率为8.1%，相比之下去年同期为6.4%，这种增长主要是由于基于新的会计标准计算公司营收有所下降。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），凤凰新媒体第二季度调整后运营利润为人民币3280万元（约合500万美元），相比之下去年同期的调整后运营利润为人民币3050万元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），凤凰新媒体第二季度调整后运营利润率为9.1%，相比之下去年同期为7.7%。

其他收入（亏损）

凤凰新媒体的其他收入（亏损）反映了利息收入、利息支出、汇兑损益、来自于股权投资的亏损/收益（其中包括减值）、以及其他净收入（亏损）。

凤凰新媒体第二季度总其他收入为人民币2810万元（约合420万美元），相比之下去年同期的总其他收入为人民币340万元。

凤凰新媒体第二季度利息收入为人民币1360万元（约合200万美元），相比之下去年同期为人民币1350万元。

凤凰新媒体第二季度利息支出为人民币340万元（约合50万美元），相比之下去年同期为人民币640万元，这种下降主要是由于在2018年第二季度中，未偿还银行贷款的账面金额和利率与2017年第二季度相比均有所下降。

凤凰新媒体第二季度汇兑收益为人民币1620万元（约合250万美元），相比之下去年同期的汇兑损失为人民币790万元，主要由于人民币兑美元汇率在2018年第二季度中有所下跌。

凤凰新媒体第二季度来自于股权投资的损失（其中包括减值）为人民币40万元（约合7万美元），相比之下去年同期来自于股权投资的收益为人民币110万元。

凤凰新媒体第二季度其他净收入为人民币210万元（约合30万美元），相比之下去年同期为人民币310万元。

净利润/亏损

凤凰新媒体第二季度净利润为人民币4920万元（约合7400万美元），相比之下去年同期的净利润为人民币2490万元，同比增长98%。凤凰新媒体第二季度净利润率为13.6%，相比之下去年同期的净利润率为6.3%。凤凰新媒体第二季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.67元（约合0.10美元），相比之下去年同期的每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.35元。

不按照美国通用会计准则 （不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体第二季度调整后净利润为人民币5310万元 （约合800万美元），相比之下去年同期的调整后净利润为人民币2930万元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体第二季度调整后净利润率为14.6%，高于去年同期的7.4%。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体第二季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.73元（约合0.11美元），相比之下去年同期的每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.41元。

在第二季度中，凤凰新媒体用于计算每股美国存托凭证摊薄亏损的美国存托凭证加权平均数为73118221股。截至2018年6月30日，凤凰新媒体的在外流通普通股总量为581908702股，相当于在外流通美国存托凭证总量为72738588股。

特定资产负债表项目

截至2018年6月30日，凤凰新媒体持有的现金和现金等价物、定期存款以及短期投资和限制性现金总额为人民币13.2亿元（约合1.994亿美元）。限制性现金代表着公司为获得银行便利而提供的、作为抵押品的存款，其提取或使用受到限制。

业绩展望：

凤凰新媒体预计，基于新的会计标准（ASC606），2018财年第三季度总营收为人民币3.761亿元到3.911亿元，净广告营收为人民币3.427亿元到3.527亿元，付费服务营收为人民币3340万元到3840万元。

若使用原来的会计标准（ASC605），则凤凰新媒体预计2018财年第三季度总营收为人民币4.132亿元到4.282亿元，净广告营收为人民币3.780亿元到3.880亿元，付费服务营收为人民币3520万元到4020万元。

上述预期反映了公司基于市场和运营状况而作出的当前和初步预期，未来可能有所改变。

电话会议：

财报发布后，凤凰新媒体管理团队将于美国东部时间8月14日晚上9点(北京时间8月15日上午9点)召开电话会议，收听电话会议的电话号码如下：

国际：+65 67135440

中国内地：4001200654

中国香港：+852 30186776

美国：+1 845 675 0438

英国：08000159724

澳大利亚：1300713759

会议ID：6098336

电话会议结束后，直至2018年8月21日，可拨打以下电话收听电话会议录音：

国际：+61 290034211

中国内地：4006322162

中国香港：+852 30512780

美国： +16462543697

会议ID：6098336

此外，凤凰新媒体网站投资者关系频道http://ir.ifeng.com将对电话会议进行直播，并提供录音。

股价变动：

当日，凤凰新媒体股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌0.05美元，报收于4.14美元，跌幅为1.08%。在随后截至美国东部时间周二17:07（北京时间周三凌晨5:07）的盘后交易中，凤凰新媒体股价上涨0.11美元，至4.24美元，涨幅为2.54%。过去52周，凤凰新媒体的最高价为8.14美元，最低价为2.75美元。(唐风)