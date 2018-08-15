新浪科技> 互联网 > 正文

虎扑团队2.7亿元回购股份 两年内净利润下滑近40%

虎扑团队2.7亿元回购股份 两年内净利润下滑近40%
2018年08月15日 03:35 证券日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：虎扑团队2.7亿元回购股份 两年内净利润下滑近40%

　　■本报见习记者 陈 炜 

　　在经历了一场与吴亦凡的口水仗而热度大涨的虎扑体育，眼下迎来了新的转折点。

　　日前，上市公司贵人鸟发布公告称，拟将所持虎扑（上海）文化传播股份有限公司（以下统称“虎扑”）13.66%的股权作价2.7亿元转让给上海鼎点资产管理有限公司（以下统称“上海鼎点”）。转让完成后，贵人鸟将不再持有虎扑股份。

　　而鉴于上海鼎点为虎扑副董事长江伟所控股的企业，因此此次转让，实质上也是虎扑管理层的回购。

　　在今年年初再次开启融资道路的虎扑，其上市之路究竟何去何从，再次引发广泛关注。

　　贵人鸟清仓虎扑

　　根据贵人鸟日前披露的最新公告显示，公司于近期审议通过了对外投资合作协议，准予旗下泉州市泉翔投资中心（有限合伙）（以下简称“泉翔投资”）同意泉州泉晟投资有限公司（以下简称“泉晟投资”）将其持有的虎扑13.66%的股权转让给上海鼎点，转让价格为2.7亿元。

　　值得注意的是，根据企查查平台信息显示，泉晟投资位列虎扑第二大股东，而此次股权转让交易中的受让方——上海鼎点，其法人代表及实际控制人江伟，为虎扑的董事及第三大股东。

　　以此来看，此次股权转让事宜，实质上为虎扑管理层的回购行为。

　　贵人鸟在公告中提及，此次股权交易价格，是参照虎扑最近一次融资的估值，并结合其最近一年度实现的净利润、目前资本市场现状等，经双方协议商定。

　　公开资料显示，贵人鸟与虎扑的渊源，可追溯到2015年1月份，彼时，虎扑体育完成D轮融资，总金额为2.4亿元，上海德晖投资管理有限公司、贵人鸟参投。

　　贵人鸟方面在公告中表示，此次债权本息的收回资金将用于补充公司营运资金，有利于公司盘活存量资产，优化公司资本结构，降低公司财务费用，提高公司整体运营效率。具体来看，此次债权收回后，预计增加贵人鸟当年度利润总额不低于3000万元。

　　对此，有不愿具名的业内人士向记者表示，贵人鸟此举，意在回笼资金，改善业绩。根据其2017年年报显示，报告期内，公司实现营业收入32.52亿元，同比增长42.7%；实现净利润1.57亿元，同比下降46.25%。

　　而在此之前，贵人鸟还曾披露公告称，拟以1.35亿元转让康湃思（北京）体育管理有限公司37%的股权、以811.42万元转让康湃思（北京）体育咨询有限公司37%的股权。

　　以此计算，多番股权转让后，贵人鸟将获得超过4亿元的资金。

　　虎扑净利润下滑

　　上述业内人士提及，鉴于虎扑在近两年间的表现并未十分亮眼，或是贵人鸟清仓其股份的原因之一。

　　事实上，作为国内活跃用户数量最多的体育平台之一，虎扑的上市之路却走得颇为波折。

　　公开资料显示，2016年4月份，证监会官网披露了虎扑IPO招股书，拟公开发行不超过3333.4万股，募集资金4.2亿元，融资主要用途为互联网技术平台升级改造和补充流动资金。

　　但在2017年3月份，证监会公布的2017年度首次公开发行股票申请终止审核企业名单中，出现了虎扑的身影，终止审查决定日期为2017年3月22日。

　　彼时，证监会给出的原因为，“发行人应收账款余额较高、周转率下降，业绩波动较大且经营活动现金流量净额和净利润的差异较大，无形资产会计核算的规范性存疑”。

　　此外，根据此次贵人鸟的公告显示，截至2017年年底，虎扑的资产总额为4.48亿元，净资产总额为3.63亿元；2017年营业收入为2.32亿元，净利润为1929.4万元（以上数据未经审计）。

　　而形成鲜明对比的则是，在2015年，虎扑的净利润就达到了3157万元。两年过后，其净利润水平反而出现下滑，下降幅度达38.89%。

　　业绩表现不容乐观，也使得虎扑的上市之路前途未卜。但在今年年初，虎扑时隔三年后再次开启融资，让外界对其是否要重启IPO产生联想。

　　资料显示，虎扑体育目前已完成五轮融资，其中，最近一次即今年1月12日的E轮融资，金额达6.18亿元，由中金公司领投。算上此次融资，虎扑先后五次融资的总额已触及10亿元门槛。

虎扑体育贵人鸟
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有