原标题：虎扑团队2.7亿元回购股份 两年内净利润下滑近40%

■本报见习记者 陈 炜

在经历了一场与吴亦凡的口水仗而热度大涨的虎扑体育，眼下迎来了新的转折点。

日前，上市公司贵人鸟发布公告称，拟将所持虎扑（上海）文化传播股份有限公司（以下统称“虎扑”）13.66%的股权作价2.7亿元转让给上海鼎点资产管理有限公司（以下统称“上海鼎点”）。转让完成后，贵人鸟将不再持有虎扑股份。

而鉴于上海鼎点为虎扑副董事长江伟所控股的企业，因此此次转让，实质上也是虎扑管理层的回购。

在今年年初再次开启融资道路的虎扑，其上市之路究竟何去何从，再次引发广泛关注。

贵人鸟清仓虎扑

根据贵人鸟日前披露的最新公告显示，公司于近期审议通过了对外投资合作协议，准予旗下泉州市泉翔投资中心（有限合伙）（以下简称“泉翔投资”）同意泉州泉晟投资有限公司（以下简称“泉晟投资”）将其持有的虎扑13.66%的股权转让给上海鼎点，转让价格为2.7亿元。

值得注意的是，根据企查查平台信息显示，泉晟投资位列虎扑第二大股东，而此次股权转让交易中的受让方——上海鼎点，其法人代表及实际控制人江伟，为虎扑的董事及第三大股东。

以此来看，此次股权转让事宜，实质上为虎扑管理层的回购行为。

贵人鸟在公告中提及，此次股权交易价格，是参照虎扑最近一次融资的估值，并结合其最近一年度实现的净利润、目前资本市场现状等，经双方协议商定。

公开资料显示，贵人鸟与虎扑的渊源，可追溯到2015年1月份，彼时，虎扑体育完成D轮融资，总金额为2.4亿元，上海德晖投资管理有限公司、贵人鸟参投。

贵人鸟方面在公告中表示，此次债权本息的收回资金将用于补充公司营运资金，有利于公司盘活存量资产，优化公司资本结构，降低公司财务费用，提高公司整体运营效率。具体来看，此次债权收回后，预计增加贵人鸟当年度利润总额不低于3000万元。

对此，有不愿具名的业内人士向记者表示，贵人鸟此举，意在回笼资金，改善业绩。根据其2017年年报显示，报告期内，公司实现营业收入32.52亿元，同比增长42.7%；实现净利润1.57亿元，同比下降46.25%。

而在此之前，贵人鸟还曾披露公告称，拟以1.35亿元转让康湃思（北京）体育管理有限公司37%的股权、以811.42万元转让康湃思（北京）体育咨询有限公司37%的股权。

以此计算，多番股权转让后，贵人鸟将获得超过4亿元的资金。

虎扑净利润下滑

上述业内人士提及，鉴于虎扑在近两年间的表现并未十分亮眼，或是贵人鸟清仓其股份的原因之一。

事实上，作为国内活跃用户数量最多的体育平台之一，虎扑的上市之路却走得颇为波折。

公开资料显示，2016年4月份，证监会官网披露了虎扑IPO招股书，拟公开发行不超过3333.4万股，募集资金4.2亿元，融资主要用途为互联网技术平台升级改造和补充流动资金。

但在2017年3月份，证监会公布的2017年度首次公开发行股票申请终止审核企业名单中，出现了虎扑的身影，终止审查决定日期为2017年3月22日。

彼时，证监会给出的原因为，“发行人应收账款余额较高、周转率下降，业绩波动较大且经营活动现金流量净额和净利润的差异较大，无形资产会计核算的规范性存疑”。

此外，根据此次贵人鸟的公告显示，截至2017年年底，虎扑的资产总额为4.48亿元，净资产总额为3.63亿元；2017年营业收入为2.32亿元，净利润为1929.4万元（以上数据未经审计）。

而形成鲜明对比的则是，在2015年，虎扑的净利润就达到了3157万元。两年过后，其净利润水平反而出现下滑，下降幅度达38.89%。

业绩表现不容乐观，也使得虎扑的上市之路前途未卜。但在今年年初，虎扑时隔三年后再次开启融资，让外界对其是否要重启IPO产生联想。

资料显示，虎扑体育目前已完成五轮融资，其中，最近一次即今年1月12日的E轮融资，金额达6.18亿元，由中金公司领投。算上此次融资，虎扑先后五次融资的总额已触及10亿元门槛。