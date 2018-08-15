原标题：阅文集团155亿元收购案惹争议市值单日蒸发90亿元

■本报记者 谢若琳

8月13日晚，阅文集团披露收购计划称，公司拟以不超过155亿元的价格，收购新丽传媒100%股权。2014年以来，新丽传媒两度冲击IPO未果。今年3月份，光线传媒将其持有的新丽传媒27.64%股权转让予腾讯。

而阅文集团属于腾讯旗下在线文学平台，收购计划披露后，当即就有评论称，这是一场三赢的生意，恭喜腾讯。可是，市场似乎并不买账。8月14日开盘，阅文集团股价一路走低，截至收盘当日股价跌去17.01%，每股跌11.4港元，总市值缩水103.28港元（约合人民币90.5亿元）。

一位不愿具名的券商分析师告诉《证券日报》记者，阅文集团股价大跌的原因在于收购价格高于预期。

标的资产估值半年涨30%

新丽传媒曾数次与A股擦肩而过，2014年6月份，新丽传媒披露招股书，进入IPO排队行列，经过三年等待期，于2017年5月份主动申请终止审查。有意思的是，在其提出终止审查一个多月之后，新丽传媒再次提交招股书。

直至2018年1月底，证监会给保荐机构中信证券下发了《反馈意见》，提出四条大问题，41条小问题，规定30日内给予书面回复。此后，光线传媒宣布，将其所持有的新丽传媒全部（27.64%）股权，以33.17亿元的价格转让给腾讯。据此粗略计算，新丽传媒估值为120亿元。彼时，新丽传媒方面就透露出放弃IPO的想法。

8月13日，阅文集团抛出全资收购计划，给新丽传媒的估值为155亿元，半年的时间里，新丽传媒估值上涨近30%。

此次交易完成后，新丽传媒创始人曹华益将通过旗下公司持有阅文集团2.24%的股权，新丽传媒其他股东将共持有阅文集团1.45%的股权，而腾讯对阅文集团的持股将进一步增加至54.34%。

生态圈资本创始人曹海涛在接受《证券日报》记者采访时表示，阅文集团此次收购，对于新丽传媒而言是“多年媳妇熬成婆”。“影视公司现在过得太难，去年我们投了两家影视公司，发现真的是资本寒冬，这个低迷期至少还会维持2年至3年，这时候新丽传媒及时抱住腾讯的大腿，是一个重要的选择。”

资金紧张负债率近70%

从财务方面来看，新丽传媒2017年、2016年除税后纯利分别为3.76亿元、1.6亿元。截至2017年底，新丽传媒的资产总值及资产净值分别为41.18亿元和12.99亿元。

而根据今年3月份光线传媒披露的内容来看，新丽传媒的资产负债率近70%，而在2016年、2015年、2014年，其资产负债率分别为62.03%、52.35%和54.15%。

在招股书中，新丽传媒表示，造成公司资产负债率偏高的主要原因为公司在快速扩张中依靠债权融资解决营运资金缺口。

机构下调阅文目标价

同日，阅文集团还披露了2018年未经审计的中期业绩：上半年，公司实现收入22.83亿元，同比增长18.6%；实现经营盈利5.67亿元，同比增长142.2%；实现盈利5.04亿元，同比增长136.2%。收入的主要来源是在线阅读。

公司表示，通过收购新丽传媒，可以打通集团的产业链布局，公司丰富的在线文学IP将为新丽传媒提供强力的内容支持。

但是，8月14日，仍有部分机构下调了对阅文集团的目标价。其中，交银国际发表报告分析，根据阅文集团10年期贴现现金流，下调目标价6.7%，由75元降至70元，评级维持“中性”。

该行认为，公司2018年上半年每月付费用户低于预期，而将新用户转化成付费用户亦需要一个季度至三个季度的时间，同时因内容成本提高，下调其2018年及2019年盈利预测19%。不过，长远而言，公司或受惠于其IP运营业务，纵使现时相关业务收入占比仍然较少。