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周鸿祎出演反病毒专家 遭“围观”

周鸿祎出演反病毒专家 遭“围观”
2018年08月15日 02:04 北京青年报
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　　周鸿祎出演反病毒专家 遭“围观”

　　央视八套热播剧《执行利剑》　　周鸿祎出演反病毒专家 遭“围观”

　　“0995251”，这个编号是央视八套正在播出的电视剧《执行利剑》中公安干警李大龙的警号。在剧中，李大龙是中国国内顶尖的反病毒专家。这位专家的扮演者并非职业演员，而是360创始人、董事长兼CEO周鸿祎。

　　官微推广

　　公安制服替代“红色战衣”

　　前日上午，360公司官方微博发文称：“#周鸿祎荧幕首秀#不枉费我的等待，终于看到了老周出演国内顶尖反病毒专家。私信我说想看完整版的，上爱奇艺搜索《执行利剑》第26集，26集，26集。”与这段文字相配的是一段时长为2分59秒的视频，剧情大致是，男一号于川（王聪饰）请多年未见的师兄李主任也就是李大龙帮忙。法院查封了两台电脑，但是电脑中了病毒，数据毁了，自己能力有限，恢复不了，希望师兄李主任这位顶尖反病毒专家帮忙恢复电脑数据。李主任立场很稳，第一句是公事还是私事？于川表明是公事，李主任才表明这事可以谈。接着李主任的举动充分显示出他非常有操守，严格按照规章制度办事，他让于川出示公函。公函的出具速度“奇快”，它事先已存在师弟的手机上，然后通过李主任所在公安单位的打印机蓝牙系统，实现无线打印……剧中一身笔挺的公安制服代替了现实中周鸿祎无往而不利的“红色战衣”，相同的是，李大龙也保持着和周鸿祎一样不讲究、不修饰的IT男发型。

　　网友围观

　　发型演技遭热议

　　微博发布后，李大龙“原生态”的发型成为网友留言的热点“想笑……拍电视发型也不打理打理”，“领导头发不能收拾一些么？”“发型，发型，差评，差评”；有人还点评周鸿祎形象，“双下巴，大脖子抢眼！！”“衣服大了点”。

　　当然，老周的演技也在讨论中，中立的认为“老周这次本色出演”，“还是有点不自然，有点生硬。形象倒是挺符合。”点赞的表示，“我觉得老周比他‘师弟’（周星驰）演得好，师弟表演痕迹太重”，“银屏首秀，碾压众多小鲜肉”。

　　360公司对于老板的出演是全力肯定的。8月11日，公司官微就开始为老板的“触电”进行过预热：“都说互联网就是一场戏，混得好全靠演技。SO，听说老周要C位出道了，出演电视剧了，不仅有台词，还有整整三分钟的表演。这个荧幕首秀起点是不是有点高。今晚19点30，央视8套，《执行利剑》快来围观！”

　　出道更早

　　《三体》里客串专家

　　其实，周鸿祎的“出道”本应该提前三年。2015年，由张番番执导，冯绍峰、张静初、唐嫣、杜淳主演的科幻电影《三体》投入拍摄，周鸿祎就曾经在其中客串出演军方智囊团专家。针对此事，他当时还专门发微博介绍跨界感受：“体验了一把拍电影，还真挺不容易的。拍了一整天，最终呈现在大屏幕上的也就是一分钟的戏。”可惜，电影还没拍完，发行制作公司上海游族影业就遭遇天灾人祸。有消息称，是影片监制孔二狗离职导致《三体》团队解散，也有消息称是导演张番番对于《三体》原先的特效团队VHQ（《阿凡达》《少年派的奇幻漂流》）公司不满，将其换下，转由国内一家特效公司来承制。此事最终的结果是，电影《三体》上映将无限期推迟，导演张番番拍摄的素材全部被废弃。

　　爱得深沉

　　追风中国娱乐产业

　　除了亲自表演，周鸿祎对于中国娱乐产业也是爱得深沉。从视频网站、移动直播到媒体内容投资，每一个风口上都能看见周鸿祎追风的身影：2014年，周鸿祎就曾许下极高彩礼打算迎娶优酷土豆，结果在那场博弈中，“情敌”阿里占得上风如愿抱得美人归；还是在2014年，360与光线传媒签署了《合资协议》，共同出资成立先看网络公司，试图要把先看做成一个电影行业的垂直视频网站。光线负责提供内容，360则负责提供流量。但是，这份合作计划在不到一年后宣告结束；一年之后，360与东方明珠合作，宣布共同打造互联网电视品牌BesTV 360，计划在3年内发展3000万移动互联网视频日活跃用户。东方明珠有版权视频内容，360提供流量基础及用户；又过了一年，李湘正式出任奇虎360任职副总裁及首席内容官，分管360影视以及相关内容业务；除此之外，360还收购花椒网转型为花椒直播上线，并且投资了王思聪的直播平台熊猫TV，根据天眼查信息，目前北京奇虎科技有限公司（360子公司）占股比例为19.35%。

　　不过，无论是周老板的亲自出手还是360的泛娱乐布局，迄今看上去都没有换来股民的另眼相待。截至2018年8月13日15时，360公司总市值约为1622.70亿元人民币，这个数值比2018年2月28日15时360回归A股借壳江南嘉捷上市首日，少了2227.3亿元人民币。

　　文/本报记者　祖薇

 
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