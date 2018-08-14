优客工场洽谈2亿美元D轮融资 拟最早明年IPO

新浪科技讯 北京时间8月14日晚间消息，彭博社今日报道称，优客工场正与国际投资者谈判，计划在D轮融资中筹资约2亿美元。

报道还称，优客工场计划最早于明年IPO（首次公开招股）。优客工场创始人毛大庆在新加坡接受采访时称，香港是最可能的上市地点，优客工场已与当地证券交易所官员举行了非正式的初步会谈。

今日，优客工场在新加坡开设了第二个共享办公场所。优客工场由毛大庆博士在2015年4月发起，红杉资本、真格基金、创新工场、亿润投资、清创科控和诺亚财富等多个投资机构共同投资，国内多位知名企业家联合创始成立。

优客工场致力于打造全要素、社区化的联合办公空间，为所有入驻企业提供创业指导委员会、“法务三人行”、投融资直通车等优质服务，努力建设一个“不让创业者为工作之外的琐事烦心”的办公社区。

上个月，优客工场以3亿元收购了上海知名共享办公企业Workingdom。

今日稍早些时候，优客工场刚刚宣布获得来自路劲产业和景荣控股的3亿元人民币（约合4400万美元）投资，估值达18亿美元。

毛大庆表示：“我们计划进入资本市场寻求更多融资，以实现更快扩张。我们已具备一定规模，在地点、服务会员数量和覆盖城市数量方面，我们位居全球第二。”

当前，扩展国内市场是优客工场的首要任务，该公司计划未来2年至3年内在中国拥有300个共享办公地点。毛大庆说：“中国市场尚未饱和，这里有大量的城市。”

至于海外市场，优客工场很快将在新加坡和香港开设第三个共享办公空间。此外，毛大庆还表示，公司还计划在曼谷开设新空间。(李明)