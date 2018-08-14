宝尊电商第二季度净利润870万美元 同比增长34%

新浪科技讯 北京时间8月14日晚间消息，宝尊电商（Nasdaq：BZUN）今日发布了截至6月30日的2018财年第二季度财报，总净营收为人民币11.591亿元（约合1.752亿美元），同比增长30.5%。净利润为人民币3680万元（约合560万美元），同比增长23.5%。不按美国通用会计准则，净利润为人民币5750万元（约合870万美元），同比增长34.1%。

第二财季业绩摘要：

总净营收为人民币11.591亿元（约合1.752亿美元），同比增长30.5%。其中，服务营收为人民币5.821亿元（约合8800万美元），同比增长51.6%。

运营利润为人民币5830万元（约合880万美元），同比增长55.3%。运营利润率为5.5%，而上年同期为4.2%。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP），运营利润为人民币7930万元（约合1200万美元），同比增长56.5%。运营利润率为6.8%，而上年同期为5.7%。

归属宝尊电商普通股股东的净利润为人民币3680万元（约合560万美元），同比增长23.5%。

不按美国通用会计准则，归属宝尊电商普通股股东的净利润为人民币5750万元（约合870万美元），同比增长34.1%。

第二财季运营数据：

商品交易总额（GMV）为人民币60.840亿元，同比增长68.8%。

其中，分销商品交易总额为人民币6.661亿元，同比增长13.6%。非分销商品交易总额为人民币54.179亿元，同比增长79.5%。

截至今年6月30日，宝尊电商的品牌合作伙伴为162家，而截至2017年6月30日为140家。

截至今年6月30日，GMV品牌合作伙伴数量为156家，而截至2017年6月30日为129家。

第二财季业绩分析：

总净营收为人民币11.591亿元（约合1.752亿美元），较上年同期的人民币8.883亿元增长30.5%。

产品销售营收为人民币5.770亿元（约合8720万美元），较上年同期的人民币5.044亿元增长14.4%。

服务营收为人民币5.821亿元（约合8880万美元），较上年同期的人民币3.840亿元增长51.6%。

总运营开支为人民币11.008亿元（约合1.664亿美元），而上年同期为人民币8.508亿元。

产品开支为人民币4.644亿元（约合7020万美元），而上年同期为人民币4.406亿元。

履约开支费用为人民币2.777亿元（约合4200万美元），而上年同期为人民币1.729亿元。

销售与营销开支为人民币2.731亿元（约合4130万美元），而上年同期为人民币1.883亿元。

技术和内容开支为人民币6520万元（约合990万美元），而上年同期为人民币3140万元。

总务及行政开支为人民币3870万元（约合580万美元），而上年同期为人民币2660万元。

运营利润为人民币5830万元（约合880万美元），同比增长55.3%。运营利润率为5.5%，高于上年同期的4.2%。

不按美国通用会计准则，运营利润为人民币7930万元（约合1200万美元），同比增长56.5%。运营利润率为6.8%，高于上年同期的5.7%。

归属宝尊电商普通股股东的净利润为人民币3680万元（约合560万美元），同比增长23.5%。

每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币0.65元（约合0.10美元）和人民币0.62元（约合0.09美元），上年同期分别为人民币0.55元和人民币0.51元。

不按美国通用会计准则，归属宝尊电商普通股股东的净利润为人民币5750万元（约合870万美元），同比增长34.1%。

每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币1.01元（约合0.15美元）和人民币0.96元（约合0.15美元），上年同期分别为人民币0.80元和人民币0.73元。

截至2018年6月30日，宝尊电商持有的现金、现金等价物和短期投资总计为人民币7.265亿元（约合1.098亿美元），而截至2017年12月31日为人民币5.574亿元。

业绩展望：

宝尊电商预计，2018财年第三季度总净营收将达到人民币10.90亿元至人民币11.20亿元。(李明)