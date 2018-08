澳拟立法索取加密通信解码权限：要求脸书苹果等配合

原标题:澳拟立法索取加密通信解码权限:要求脸书苹果等配合执法部门

澳大利亚政府的新法案可能会要求跨国科技巨头,如脸书(Facebook),谷歌和苹果等,在涉及犯罪问题时,向执法部门提供加密通信记录。

该法案名为《电信通信和其他法例修订(援助及获取)条例草案2018》(Telecommunications and Other Legislation Amendment (Assistance and Access) Bill 2018),目前仍处在草案阶段。

8月13日,科技网站CNET报道称,根据草案,澳大利亚政府会向科技公司提出三个级别的“协助”通知,第一种是志愿协助;第二种是要求科技公司在力所能及的情况下对通信内容解码;第三种是当技术手段达不到时,要求科技公司开发解密技术。

更重要的是,该法案不仅限于澳大利亚境内和本国的通信运营商,而是把适用法案的通信提供者定义为任何“国内外通信提供者、设备制造商、零部件制造商、应用提供者、传统运营商和通信服务提供者”。

这意味着,任何能够产生加密通信的应用、电子邮箱账户、甚至是桌子上的物理存储设备,在特殊情况下都可能被解码。

在该立法的解释文件中,澳大利亚内政部(Australia‘s Department of Home Affairs)列出了可能会被要求提供信息获取的公司名单,其中包括社交网站Facebook、Instagram、Reddit、Twitter(推特),即时通讯软件Whatsapp、Signal、Telegram,还包括需要登录的新闻网站评论区。

执法机关不会采用通过“后门”访问数据的方法

据英国卫报6月6日报道,澳大利亚执法和网络安全部长,Angus Taylor当天的ABC广播节目中,表示该项新法律能够让现有的法律“现代化”,给予安保机构从加密通讯应用中获取信息的权限。

“这里的重点在于,我们需要让我们的法律现代化以获取信息,通过调查和收集证据,让犯罪分子为其罪行负责。”

Taylor还表示,这项立法将不会使用在加密数据设备中引入“后门”(backdoor)访问数据的方法,如通过所谓“密钥”来解密数据。

卫报的报道中介绍,以前的立法允许执法机关通过“后门”的方式进行数据访问,但科技公司往往认为这属于政府干预,相当于在加密设备中引入一个可以被利用的“弱点”,并对这种“后门”的方法进行抵 制。

但来自堪培拉大学互联网安全中心的Nigel Phair表示,如果立法避免使用后门获取加密数据,那获取数据就可能使用“前门”,这是一种获取加密前的数据的手段。他说:“我们这里谈论的可能是直接和设备制造商达成协议,允许执法机构在某个阶段能够获取数据。”

科技行业协会做出回应,苹果没有回应

对于澳大利亚的立法草案,Facebook和谷歌发布了行业协会“数字工业集团”(Digital Industry Group)的声明。

声明中称,“作为一个行业,我们每天致力于保护使用我们服务的人们的隐私,并强烈支持加密科技对经济和社会带来好处。同时,我们也感谢政府部门为了保护我们的安全进行的辛勤工作,这是我们与执法机构合作的原因,在符合相关法律和服务条款的条件下,回应他们对数据的请求。”

声明中还称,“同样,行业也发展出了一套全球标准,要求世界各地的政府——包括澳大利亚,要采用符合既定隐私保护、表达自由和规范法治的法律法规和社会惯例。我们希望随着该法案通过议会继续取得进展,我们能够围绕着这些原则与政府展开建设性的公开对话。”

苹果则没有回应外媒的置评请求。

此前,苹果公司与FBI(美国联邦调查局)之间的对抗曾引发广泛争议。

2015年12月,美国圣贝纳迪诺枪击案共造成14人死亡、20余人受伤,行凶者被警方击毙。当时,美国联邦法 院要求苹果公司向FBI提供“合理的技术援助”,帮FBI获取行凶者iPhone中的信息,而苹果公司对此拒绝配合,并声称要抗辩该法 院命令。苹果首席执行官蒂姆·库克表示,这份联邦法 院裁决是“美国政府伸手过长”的一个“可怕”例子。最终,2016年3月,FBI在没有苹果公司帮助的情况下,强行破解了手机。