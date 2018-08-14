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澳拟立法索取加密通信解码权限：要求脸书苹果等配合

澳拟立法索取加密通信解码权限：要求脸书苹果等配合
2018年08月14日 20:55 澎湃新闻
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　　原标题：澳拟立法索取加密通信解码权限：要求脸书苹果等配合执法部门

　　澳大利亚政府的新法案可能会要求跨国科技巨头，如脸书（Facebook），谷歌和苹果等，在涉及犯罪问题时，向执法部门提供加密通信记录。

　　该法案名为《电信通信和其他法例修订（援助及获取）条例草案2018》（Telecommunications and Other Legislation Amendment （Assistance and Access） Bill 2018），目前仍处在草案阶段。

　　8月13日，科技网站CNET报道称，根据草案，澳大利亚政府会向科技公司提出三个级别的“协助”通知，第一种是志愿协助；第二种是要求科技公司在力所能及的情况下对通信内容解码；第三种是当技术手段达不到时，要求科技公司开发解密技术。

　　更重要的是，该法案不仅限于澳大利亚境内和本国的通信运营商，而是把适用法案的通信提供者定义为任何“国内外通信提供者、设备制造商、零部件制造商、应用提供者、传统运营商和通信服务提供者”。

　　这意味着，任何能够产生加密通信的应用、电子邮箱账户、甚至是桌子上的物理存储设备，在特殊情况下都可能被解码。

　　在该立法的解释文件中，澳大利亚内政部（Australia‘s Department of Home Affairs）列出了可能会被要求提供信息获取的公司名单，其中包括社交网站Facebook、Instagram、Reddit、Twitter（推特），即时通讯软件Whatsapp、Signal、Telegram，还包括需要登录的新闻网站评论区。

　　执法机关不会采用通过“后门”访问数据的方法

　　据英国卫报6月6日报道，澳大利亚执法和网络安全部长，Angus Taylor当天的ABC广播节目中，表示该项新法律能够让现有的法律“现代化”，给予安保机构从加密通讯应用中获取信息的权限。

　　“这里的重点在于，我们需要让我们的法律现代化以获取信息，通过调查和收集证据，让犯罪分子为其罪行负责。”

　　Taylor还表示，这项立法将不会使用在加密数据设备中引入“后门”（backdoor）访问数据的方法，如通过所谓“密钥”来解密数据。

　　卫报的报道中介绍，以前的立法允许执法机关通过“后门”的方式进行数据访问，但科技公司往往认为这属于政府干预，相当于在加密设备中引入一个可以被利用的“弱点”，并对这种“后门”的方法进行抵 制。

　　但来自堪培拉大学互联网安全中心的Nigel Phair表示，如果立法避免使用后门获取加密数据，那获取数据就可能使用“前门”，这是一种获取加密前的数据的手段。他说：“我们这里谈论的可能是直接和设备制造商达成协议，允许执法机构在某个阶段能够获取数据。”

　　科技行业协会做出回应，苹果没有回应

　　对于澳大利亚的立法草案，Facebook和谷歌发布了行业协会“数字工业集团”（Digital Industry Group）的声明。

　　声明中称，“作为一个行业，我们每天致力于保护使用我们服务的人们的隐私，并强烈支持加密科技对经济和社会带来好处。同时，我们也感谢政府部门为了保护我们的安全进行的辛勤工作，这是我们与执法机构合作的原因，在符合相关法律和服务条款的条件下，回应他们对数据的请求。”

　　声明中还称，“同样，行业也发展出了一套全球标准，要求世界各地的政府——包括澳大利亚，要采用符合既定隐私保护、表达自由和规范法治的法律法规和社会惯例。我们希望随着该法案通过议会继续取得进展，我们能够围绕着这些原则与政府展开建设性的公开对话。”

　　苹果则没有回应外媒的置评请求。

　　此前，苹果公司与FBI（美国联邦调查局）之间的对抗曾引发广泛争议。

　　2015年12月，美国圣贝纳迪诺枪击案共造成14人死亡、20余人受伤，行凶者被警方击毙。当时，美国联邦法 院要求苹果公司向FBI提供“合理的技术援助”，帮FBI获取行凶者iPhone中的信息，而苹果公司对此拒绝配合，并声称要抗辩该法 院命令。苹果首席执行官蒂姆·库克表示，这份联邦法 院裁决是“美国政府伸手过长”的一个“可怕”例子。最终，2016年3月，FBI在没有苹果公司帮助的情况下，强行破解了手机。

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