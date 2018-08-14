揭秘网络违法广告地下产业链:远看像新闻 近看是广告

新华社“新华视点”记者吴剑锋、何凡

今年初，一篇题为《老倪祖三贴效果骗局大揭秘！你看后还敢用吗？》的文章出现在一家新闻资讯网站上。该文以“老倪祖三贴效果骗局大揭秘”为噱头吸引读者关注，随后话锋一转，开始宣称“其强大的功效，是广大颈肩腰腿疼病患者的福音”，并冠之以“祖传秘方”的名头，文末还留有“老倪全国总代理，微商金牌导师”的联系方式。

“新华视点”记者调查发现，一些从事软文代写代发的个人和商家，明码标价为违法广告的发布提供方便，已经形成一条完整的地下产业链。

违法广告瞒天过海：假新闻，真营销

根据广告法第十七条，除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语。记者调查发现，老倪祖三贴的生产批号为保健用品批号，该软文广告涉嫌违法。

记者发现，老倪祖三贴在多个媒体均投放类似广告。某大型门户网站自媒体账号就曾登载一篇题为《老倪祖三贴（老倪膏药）的七大“副作用”，看完你还敢再用吗？》的文章，以相同形式宣传该产品，并将“老倪招商”的微信号置于插图内。

除此之外，在网络资讯媒体中，以软文形式发布赌博网站、代孕服务等违法广告屡见不鲜。5月，一篇名为《上海代孕：对女性的生育能力造成不良影响的事物》的文章，出现在江苏某新闻网站热点资讯栏目上。文章在“科普”的同时，将“代孕服务联系……”等信息穿插其中。记者发现，3月至5月，该网站至少为此代孕机构发布40条以上的软文广告。

福建君宇律师事务所律师陈灿良表示，早在2001年，原卫生部颁布的人类辅助生殖技术管理办法就规定，医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术，代孕在我国尚属非法。代孕、赌博类广告违反广告法中“妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚”等禁止性规定，属于违法广告。

记者发现，不少违法广告混杂在新闻资讯中，很容易让读者以为是真实的新闻信息。以新闻作外衣——正文开始宣传——文末留联系方式，这几乎成为此类广告的普遍套路。

软文代发一条龙，价格每条几元至几十元

记者上网搜索发现，不少QQ群打着“软文代写代发”的名义，做着发布违法广告生意。

在一个名为“医疗新闻源软文”的QQ群中，多名中介轮番发布各大网媒的软文登载价格，有的明确打出“专发医疗、加盟、微商、代孕垃圾稿子，审核宽松，内容无关”等信息招揽生意。

记者随机选取几名中介询价，发现软文发布价格与新闻资讯网站的知名度相关，以网站名义发布的每篇软文价格普遍在15元至50元之间。而以自媒体账号名义发布的软文，每篇软文的价格甚至可低至5元。

记者尝试写成一篇900字的假药“新闻”发给中介，表示想宣传一下。文中虚构了一款“祖传秘方”，并在文末以图片形式留下个人微信号。中介得知产品没有任何生产批号后，仅表示“新闻不要编得太离谱就行”。

一位曾做过此项生意的客户告诉记者，他曾经花15元将一条题为《安徽一男子香港脚伴十年，被奇方治好》的软文发布在一个财经新闻网站上。该文最终还以60元的价格登上一家知名新闻网站，以20元的价格登上另一家知名新闻网站自媒体账号。

记者咨询的不少中介都表示，对于带联系方式的医疗类软文，自媒体平台审核较严，往往会屏蔽链接，而网站则宽松很多。“网站容易被搜索平台识别，很多客户都会选择‘1000元70家网站’的套餐。”一名中介表示，选择套餐可以形成巨大声势，有利于产品销售。当记者询问文章是否会被删除时，对方称“文章都是网站内部的人发的，除非被投诉，否则不会被删”。

记者调查发现，从事此类“软文代发”的中介QQ群、网站和商家，其中不少还以公司形式运营，有的表示每天每人可以处理500单类似的生意。

不少软文代发机构还提供软文代写服务，只需提供材料和要求，即可当日出稿，价格从每千字100元到几千元不等，不少号称“高质量，高速度，保安全”。

严格落实“显著标明‘广告’”规定，加大问责力度

庞大的软文市场为违法广告发布提供便捷，严重损害消费者利益，有些甚至造成了恶劣的社会影响。日前，一则出现在多个网媒上的彩票“新闻”《95后奇女子，躺家10天，只用100元存款，刷出20万收入》，文章中提供非法彩票网站的联系方式，不少彩民上当受骗。

专家建议，网络监管部门应加强对失信网络媒体的曝光、处罚和问责。陈灿良表示，应由网络监管部门建立网络媒体失信黑名单，将以软文形式发布违法广告的媒体列入名单，定期向社会公布，并给予相应处罚。

中国政法大学传播法中心副主任朱巍认为，互联网广告管理暂行办法已明确规定，互联网广告应当具有可识别性，显著标明“广告”，使消费者能够辨明其为广告。然而从目前情况看，一些新闻资讯网站并未真正落实相关规定。

浙江大学公共政策研究院客座研究员夏学民认为，网络媒体要提高甄别真假信息的能力，对于被投诉和曝光的案例和相关责任人要严肃查处。

同时，通过技术手段提高稿件过滤效率。重庆大学新闻学院院长董天策认为，传统敏感词屏蔽的模式较为单一，存在漏洞。可以通过数据积累和学习能力的迭代升级，建立多维度的稿件筛选机制。