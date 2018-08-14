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许家印抄底FF初见成效:FF91量产在望 恒大健康大涨7%

许家印抄底FF初见成效:FF91量产在望 恒大健康大涨7%
2018年08月14日 20:55 全天候科技
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　　摘要：恒大宣布，未来10年将为FF建设五大研发生产基地，10年后年产能达到500万辆，同时，将尽全力保证FF91将在2019年第一季度实现量产。制定目标的同时，恒大法拉第未来正在全面确立“恒大标签”。

　　作者：舒虹

　　恒大入股法拉第未来（Faraday Future，下称“FF”）后，法拉第未来在中国的运营总部正式宣告成立。

　　8月14日下午，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司在广州正式揭牌。该公司于8月7日成立，根据工商信息，恒大法拉第未来注册资本为20亿美元。

　　恒大法拉第未来董事长彭建军指出，恒大法拉第未来将全面负责FF在中国的技术研发及所有生产经营管理，并为此制定了长远规划：未来10年，在中国华东、华西、华南、华北和华中地区，建设五大研发生产基地；10年后，年产能计划达到500万辆。

　　届时，FF91、FF81等多系列产品将覆盖高端、中端及入门级，打造互联网智能出行生态，全面满足快速增长的不同市场需求，并面向全球市场。

　　8月14日，在港股市场大跌的情况下，恒大健康（00708）股价大涨7.72%，已达到了13.96港元/股。据全天候科技统计，自6月25日收购FF以来，恒大健康的股价涨幅已超200%。

　　恒大法拉第未来具有强烈的“恒大标签”。全天候科技从FF内部了解到，组建恒大法拉第未来，FF只负责技术输出，智能汽车未来的生产、经营、管理均由恒大方面负责。

　　此外，在恒大法拉第未来的管理层中，恒大高科技集团副总裁、恒大健康副董事长彭建军担任董事长，恒大高科技集团副总裁、原广汽丰田董事长袁仲荣担任总裁，原广汽丰田副总经理高景深担任COO。恒大公布的管理层名单中，并未出现FF相关人员。

许家印考察FF美国总部许家印考察FF美国总部

　　FF91明年一季度量产

　　揭牌仪式上，恒大披露了FF91的最新进展。彭建军表示，目前，FF91的首台白车身已运抵美国汉福德生产基地，正式开始整车组装工作，包括工程测试在內的各类严格测试也在同步推进。

　　按照计划，FF91将在2019年第一季度实现量产。

　　恒大健康公告披露，FF91是FF首款高端车，其设计0–96公里加速时间为2.39秒，最高续航里程700公里，搭载多个智能传感器和智能升降3D雷达，无人自动泊车、面部识别技术、无缝进入系统等前沿技术。

　　恒大集团总裁兼法拉第未来集团董事长夏海钧称：“FF91的多项性能和技术指标全球领先。”

　　FF91也成为贾跃亭的“最后一搏”。据此前恒大健康披露的信息显示，若贾跃亭无法兑现2019年第一季度交付首批量产车型的承诺，将被收回对Smart King（全资持有FF香港与FF美国）的实际控制权。

　　恒大健康股价飙升

　　6月25日，恒大健康以67.46亿港币对价收购香港时颖公司100%股权，成为FF的最大股东，恒大也正式进入新能源领域。彼时，恒大健康在港股的股价为4.61港元/股。

　　在A股、港股市场低迷之际，恒大健康成为港股市场的一匹黑马。据全天候科技统计，许家印入主FF后，恒大健康股价涨幅高达202.8%，最新市值达1206.1亿港元，市值涨幅已超过恒大投资金额的10倍。

　　夏海钧表示，恒大入股FF，看重的是FF的领先技术和新能源汽车未来的庞大市场。他说：“目前世界上已有不少国家出台了禁售燃油车的时间表，发展新能源汽车是大势所趋。未来十年甚至更长的时期内，新能源汽车的产销都将保持高速增长，10-20年后新能源汽车的年销量可达几千万辆，甚至上亿辆，前景非常广阔。”

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进对全天候科技称，“从多元化投资的角度看，当前很多房企涉及矿类、白酒类，其实都是暴利行业，但投资多半是失败的。而汽车行业作为未来比较大宗的消费品，本身产业升级和更新的力度大，是‘中国制造2040战略’中的重点产业，也将成为地产企业新的业绩成长点。”

　　严跃进同时表示：“未来在资本运作方面，恒大法拉第未来面临的关键一环在于如何修复（贾跃亭）失信的市场印象，否则运营压力仍是比较大的。”

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