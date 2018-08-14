人民日报时评：“套路贷”不是贷 而是犯罪

“套路贷”不是贷，而是犯罪 | 人民时评

司法需要与时俱进地关注新问题，正视基层司法实践，不给违法犯罪行为留下模糊空间，也给法治精神的伸张创造条件。

近来，以借贷为名实施犯罪的“套路贷”案件呈高发态势。根据最高人民法院日前发布的《关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》，可以说，“套路贷”不是“贷”，而是犯罪。

顾名思义，“套路贷”不是为了贷款，而是为了套路。近年来，社会上不断出现披着民间借贷外衣，通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪。有小店主为了生意上周转资金，仅仅3万元的借款，短短一年竟滚成了800万元；有大学生没经受住时尚消费的诱惑，结果几千块钱的“校园贷”却可能搭上家里的一套房。滚雪球的压力，不仅让被套路的人不能自拔，而且会扰乱金融市场秩序，危害巨大。

“套路贷”之所以能让受害者越陷越深，终至不可自拔，症结就在于其处心积虑设计的一整套“法律陷阱”。不法分子常以“小额贷款公司”名义“广撒网”，一旦有人上钩，“套路”就紧随其后：先制造民间借贷假象，与受害人签订明显不利的合同，甚至办理公证；然后为把虚增款额“坐实”，诱导受害人制造一条“银行流水与借贷合同一致”的证据链；临到还款时则故意造成受害人违约，用合同陷阱使其短时间内债台高筑。即使对簿公堂，不法分子则以手握种种“证据”说事，反而通过法院的判决将非法债权“合法化”。这些“法律陷阱”环环相扣，一旦“小贷”滚成“巨债”，不被吃干榨净就不得安宁。

个别司法判决被“套路贷”所绑架，正是被钻了民刑交叉时司法脱节的空子。一段时间以来，“套路贷”经过精心伪装，一方面使其被视为普通民事纠纷，而未被深究其中蹊跷；另一方面，则更是利用难以调查背后黑幕的限制，造成只能根据表面证据处理。加之对于此类新型犯罪的法律定性并不明确，在司法实践中民间借贷行为和违法犯罪行为经常容易混淆，也让游走在灰色地带的“套路贷”一度猖獗。

法律应尽量给出黑白分明的判断，不能容忍灰色模糊了底线。最高法下发的通知，就是要严格区分民间借贷行为与诈骗等犯罪行为，切实提高对“套路贷”诈骗等犯罪行为的警觉。不仅法院在审理民间借贷纠纷案件中，发现涉嫌违法犯罪线索、材料的，要及时依法处理；而且法院已按普通民间借贷纠纷作出的生效判决，如果刑事判决认定出借人构成“套路贷”诈骗等犯罪的，也应当及时通过审判监督程序予以纠正。

“套路贷”属于知法犯法，这是一个法治社会所不能容忍的。司法需要与时俱进地关注新问题，此次最高法对“套路贷”做出明确判断，正视了基层司法实践中存在的问题，通过揭下披在“套路贷”身上的那层画皮，不给违法犯罪行为留下模糊空间的同时，也给法治精神的伸张创造了条件。

当然，铲除“套路贷”并非只是司法机关的单打独斗。小额借贷的需求和困难都是现实的，有人为接到“做贷款”的垃圾电话而烦恼，但也有人为资金周转到处求人。受害者在法律知识上处于劣势，而盲目借贷的冲动往往很强，一旦有机可乘就难免会被不法分子利用。类似“套路贷”这样的连环合同诈骗，牵涉多个监管部门和司法机关，形不成联动效应就难以抓出幕后“黑手”。只有统筹好相关部门的协同打击机制，同时继续破解“融资难、融资贵”，才能最大程度压缩“套路贷”这一违法犯罪的生存空间。