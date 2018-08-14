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央行报告：全国76.9%成人使用电子支付 农村为66.5%

央行报告：全国76.9%成人使用电子支付 农村为66.5%
2018年08月14日 19:05 人民网
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　　人民网8月14日报道，13日，中国人民银行金融消费权益保护局发布了《2017 年中国普惠金融指标分析报告》。《报告》显示，我国基础金融服务已基本实现行政村全覆盖，银行结算账户和银行卡使用已广泛普及，电子支付迅速发展，保险产品和服务使用稳步增长，信用建设稳步推进，消费者金融素养有所提升，金融消费纠纷非诉解决机制建设取得进展，信贷对普惠金融的支持力度平稳增长，信贷障碍有所改善，但部分领域信贷支持有待加强。

　　具体来看，银行结算账户和银行卡广泛普及，全国及农村地区人均持有量平稳增长，总体上实现了“人人有户”。截至2017年末，全国人均拥有6.6个账户，人均持有4.81张银行卡（其中信用卡0.39张），较上年末小幅增加，增速有所下滑。截至 2017 年末，农村地区个人银行结算账户39.66亿户，人均4.08户；当年新增4.05亿户，同比增长11.37%。农村地区银行卡数量余额28.81亿张，人均持卡量2.97张。

　　《报告》指出，电子支付发展迅速，使用普及率较高，农村地区60%以上的成年人使用过电子支付。调查显示，2017 年，全国使用电子支付成年人比例为76.9%，农村地区使用电子支付成年人比例为66.51%。

　　此外，非现金支付业务量平稳增长，移动支付业务量继续较快增长。2017年，全国共办理非现金支付业务1608.78亿笔， 金额3759.94万亿元，同比分别增长28.59%和1.97%。

　　在理财产品方面，近半数成年人购买过投资理财产品，农村地区投资理财意识相对较低。调查显示，2017年全国平均有45.97%的成年人购买过投资理财产品，农村地区这一比例为32.79%。经济发达地区居民投资理财意识较强。北京市居民收入水平较高，投资理财市场较为活跃，调查显示，2017 年66.4%的成年人购买过投资理财产品，农村地区为52.94%。

　　《报告》强调，从填报情况来看，我国普惠金融发展中存在金融资源配置不均衡、金融基础设施建设有待加强、金融素养有待提升、商业可持续性有待提高等问题，特别是边远地区普惠金融服务仍亟待加强；数字金融迅速发展，“数字鸿沟”现象值得关注，消费者权益保护面临挑战；普惠金融相关配套政策和机制有待完善；对创新创业和弱势群体的金融支持力度不够；普惠金融发展中的风险防范等问题要重点关注。

　　据了解，为贯彻落实《推进普惠金融发展规划（2016-2020 年）》和G20普惠金融成果文件要求，2016年底人民银行建立了中国普惠金融指标体系及填报制度。《中国普惠金融指标体系》 现包含使用情况、可得性、质量3个维度共21类51项指标，其中8个指标通过问卷调查采集。

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