直击|快手回应广电总局处罚：承担责任遏制反弹

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国家广播电视总局：对快手、今日头条系作出行政处罚

新浪科技讯 8月14日下午消息，快手今日就广电总局对其行政处罚向新浪科技回应称，快手将进一步巩固整改成果，切实承担起主体责任，遏制问题反弹。

快手方面表示，今年4月份被约谈以来，快手严格落实广电总局整改要求，以系统化的措施，持续打击平台上的违规内容，并每月公布相关成果。在此基础上，快手将进一步巩固整改成果，切实承担起主体责任，遏制问题反弹，持续为人民群众提供一个正能量、风清气正的网络平台。

8月14日下午，国家广播电视总局发布《国家广电总局持续巩固上半年对视听网站整治效果》称，近日分别对“快手”开办单位北京快手网络科技有限公司，“今日头条”“西瓜视频”开办单位北京字节跳动科技有限公司和“抖音”“火山小视频”开办单位北京微播视界科技有限公司存在的问题作出警告和罚款的行政处罚。

针对“今日头条”“快手”等前期问题突出、社会影响较大的网站，国家广电总局联合属地主管部门持续加强监看和督导，要求两家机构在已开展深入整改工作的基础上，不断升级有效管用的管理办法，无死角清除存量问题节目，坚决遏制突出问题节目死灰复燃，严密管控新增变种问题节目。

对“今日头条”新近上线的娱乐视频应用，主管部门责成该机构限期提供可信度说明，包括防止出现恶搞节目、非法剪拼改编视频、已关停的“内涵段子”低俗内容倒灌等具体措施办法，为进一步准确评估、依法处置和综合治理提供主客观依据。(周峰)